OpenAI人事風波預警 管制法令將臨

舊金山11月異常熱鬧。APEC峰會與舉世矚目的拜習會餘波未平，另一件關係人類文明發展道路的人工智慧界控制權的路線爭議，躍上各大媒體頭條。執人工智慧(AI )研發牛耳的Open AI公司迅雷不及掩耳地開除執行長奧特曼 ，驚動全球，五天後重整的董事會再以出人意外方式於22日凌晨宣布奧特曼重歸原職，權鬥劇暫畫句點。

這場矽谷一家高科技上市公司董事會權力鬥爭，實則是象徵如何監管及掌握AI超速發展的前沿，避免AI失去控制，人類未來滑入黑暗淵藪。這從OpenAI 在2015年以非營利機構成立，就看出董事會成員看待AI與潛在發展，小心翼翼，戒慎慢行。

即使OpenAI在2019年又成立以賺錢為主的新業務，但整個AI界對未知的恐懼，未敢大意，紛紛加入公司組織章程，賦予董事會對人事與公司發展有強大權力；但2022年OpenAI正式推出ChatGPT人工智慧對話，立即造成轟動，非但替OpenAI帶來天文數字的龐大利潤，下載使用者急速暴增，也讓董事會內部成員開始擔心。

OpenAI的產品ChatGPT是一個變革性的新工具，是一系列改變世界創新中的最新工具，就像蒸汽機、電力、個人電腦，如果工具使用得當，將迎來一個繁榮的新時代，掀起新的共同富裕。

就在奧特曼本月17日被逐出董事會執行長之前，他在7日主持OpenAI成立以來第一場開發者大會上，宣布推出更強大的ChatGPT-4 Tubor的人工智慧對話程式，比2022年9月推出的ChatGPT更要威力強大萬分，記憶資料已進步到2023年4月，僅有半年儲備差距，何況自體學習更新能力，還在不停充實，將為公司賺得盆滿缽滿。

奧特曼更在APEC大會上宣告被稱為「超智慧」(或通用人工智慧)運用的未來已經不遠。這是超越人類的AI運算系統。這種神速發展，給董事會帶來更大憂慮，如果對AI發展沒有節制遏制，及早部署，會如同被外星人接管與統治，終至難以抵抗，人類束手無策。

據路透報導，OpenAI內部研究員向董事會檢舉奧特曼「超智慧」產品會給人類帶向死亡毀滅。

OpenAI董事會終於出手，罷黜奧特曼，理由是他做為執行長CEO對董事會有關個人「副業」交代不清不透明，這些副業有悖公司非盈利原則。現在更多證據浮現，指他追求利潤的活動遠超過董事會的理解與掌握，包括奧特曼利用中東資金發展與輝達抗衡的高性能運算晶片，希望能獲得更高利潤。冰凍三尺，非一日之寒，除理念歧異外，華盛頓郵報還指38歲的奧特曼獨斷專行，向來與同仁不和。

但消息公布後，卻沒料到，公司研發人員幾乎全部聯名慰留，反對董事會決定。持有49%股權的大股東「微軟」發話，表態聘用奧特曼，甚至大部分研發人員，看在高薪與股票回報上，願意追隨奧特曼到微軟，或另立門戶。

在這段時間，沒有聽到各界對OpenAI家變的負評，包括投資者在內，全都緊張關注奧特曼復出動向，畢竟他才是關鍵人物。從17日到22日五天內緊密談判，最終奧特曼憑AI界專業本領與集資獲利能力，憑藉投資者、尤其是微軟的力挺，重回OpenAI官復原職。

随著追逐上市利潤的奧特曼強力復出，各方評論都說，市場投資人取得勝利，繼續獲利，而擔心AI發展無法監管的一派受挫。新董事會的非營利性質的公司屬性沒有改變，換句話說，監管AI發展的初心仍在，說明各方都同意AI研發必須監督；但原來可以踢除奧特曼的功能被弱化，利潤重新掛帥。

各界也注意到，OpenAI董事會改組，新的五人董事會，僅留任一位，重整後四位新董事中，有曾擔任柯林頓政府財政部長、前哈佛大學校長的經濟學者桑默斯，這位強棒應有助於與政府制定監管法規時的溝通。

紐約時報稱是「A.I.目前在一群資本主義者手裡」(A.I. belongs to Capitalists Now)，華爾街日報專欄題目是「ChatGPT說：資本主義運行無礙」(Capitalism Works, Says ChatGPT)。美聯社引述AI發展專家牛津網路研究院專家的話，OpenAI事件是提早響起警報，單靠民間公司自訂章程守則，絕對無法規範AI發展。OpenAI是民間自發控制AI的第一個試點，政府國會虎視眈眈，蓄勢待發，正待進場立法規範。