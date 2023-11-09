澳洲總理訪華 中國外交轉向首例?

澳洲 總理艾班尼斯11月4日訪問中國，並於6日與中國國家主席習近平 會面，成為七年來首位訪問中國的澳洲領導人，這將是澳中關係升溫的開始，但更重要的，這更是中國扭轉外交政策，從戰狼外交轉型的開始。

此前澳洲率先制定防範中國干預內部政治的法律，接著前總理莫里森又呼籲對新冠病毒起源進行調查，連續幾次讓中國認為澳洲是有意為之，結果導致一場貿易戰。中國對澳洲農產品和其他商品徵收額外關稅和發布進口禁令，澳洲也與以美國為首的西方國家，合組抗中聯盟。

但在工黨獲勝執政之後，情況開始有所轉圜，澳洲外交部長黃英賢表示，「自當選以來，我們就明確表示，希望穩定與中國的關係」。隨著她與中國外長王毅幾次在國際場合見面互動，情況逐步融冰，黃英賢更訪問了北京 ，現在總理的訪問是全面恢復關係的最重要一步。

在艾班尼斯訪問前，中國的貿易禁令已經逐步放寬，雖然澳洲的铜和木材，仍在限制進口之列，但已恢復進口石油、牛肉、小麥和大麥，而澳洲葡萄酒、牛肉與龍蝦的懲罰性關稅，也可望在審查後取消。

同時澳洲也投桃報李，據南華早報透露，澳洲不會反對中國加入CPTPP，將會根據自身情況考慮中國大陸的申請，同時澳洲並不會在日本施壓下支持台灣加入CPTPP。

這次的訪問之所以受關注，並不是因為澳洲與中國的關係，如何由谷底翻身，而是因為大家在觀察，澳洲與西方的關係是否會有改變。

澳洲曾是對抗中國聯盟的鐵桿盟友之一，其不僅是五眼情報聯盟和美日印澳四方夥伴（QUAD）的成員，同時也是與美國和英國於2021年宣布建立AUKUS聯盟的核心成員，長期以來一直是華盛頓最親密的盟友之一。

但是澳洲與中國的經濟關係也是非常緊密的，2023年上半年，澳洲對中國的出口達到創紀錄的1025億美元，中國占澳洲出口總額的比率高達40%，主要是鐵礦石、煤炭和天然氣等原材料，大家都知道總理訪中是與加強經貿關係有關。

西方絕對不願意澳洲在恢復與中國關係的同時，要以犧牲與西方關係為代價。在訪問中國前十天，艾班尼斯訪問白宮，雙邊會談後，美國總統拜登在記者會上特別強調，四方安全對話是維持台海、印度洋與整個區域穩定的非常重要部分，並強烈反對在南海採取破壞穩定的行動。

事實上，澳洲工黨政府在與中國改善關係的同時，並無意降低與西方的安全與軍事合作，自由黨與西方各國簽訂的安全計畫，工黨上台後繼續進行。澳洲國防部要從美國購買戰斧導彈，將遠端打擊射程增加到1500公里；作為AUKUS聯盟戰略的一部分，澳洲將在2030年代末購買3艘核動力潛艇。在此之前，美國將定期派遣核潛艦到澳洲來駐守，澳洲還同意美國在其北部空軍基地部署多達6架可攜帶核彈頭的B52轟炸機。

對於看似矛盾的對中與對美政策，艾班尼斯表示，澳洲必須「在力所能及的範圍內與中國合作」。但他又強調，「在必須反對的地方…應該始終以我們的國家利益為重」。澳洲認為自己的中間道路的戰略，也就是在與中國接觸的同時，自己不被中國擺布，可以為其他國家樹立榜樣。

但同等重要的是，北京對澳洲參與反西方的聯盟，反應似乎也異乎尋常；中國若要強烈抗議，以斷絕西方關係為前提，逼澳洲選擇北京，這肯定不會成功，反而把澳洲給逼回去。所以中國選擇了一個特別的方式：忽視澳洲的反中聯盟，只強調中澳友好關係。

習近平在與艾班尼斯會談時，雖然以不點名的方式批判美國，聲稱中國在亞太地區「不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」、「對那些把亞太地區搞亂的企圖，我們一是要警惕，二是要反對」。但他也說，在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家、20國集團（G20）重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。

澳洲在美中之間，企圖維持平衡，是否有效，目前還沒有定論。而北京似乎也在嘗試走一條不同於過去「戰狼外交」的路，爭取改善與澳洲關係，是這個新戰略的第一個範例，接下來隨著習近平明年訪問首爾，南韓也許會是下一個目標，而日本也正在觀察澳中互動的後續反應。