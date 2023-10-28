眾院新議長強生的挑戰

共和黨 籍眾議員強生25日前終於獲得黨內同志全面支持，當選新議長，終結眾院 長達22天群龍無首、議事停擺的僵局。各界慶幸眾院重新開議，恢復議政大事之餘，更擔心強生手中議事槌到底能執掌多久，能否在此多事之秋通過重要法案？僅有眾院微弱多數的共和黨，若不能汲取教訓，2024年還是會被選民轟下台，丟掉眾院多數黨地位。

來自路易斯安納州的國會眾議員強生，獲選上議長前，除了南方以外，在全國毫無知名度，卻一躍成為美國政府第三號人物，顯示當今政治意識形態與黨派對立。51歲的強生是憲法學律師出身，政治立場極右，基督信仰堅定，具有家庭意識的南方價值觀，2017年與川普入主白宮同時進入國會。他的立場是，嚴控移民、反對聯邦立法保護同性權益，強調縮減聯邦政府規模。他是147位拒絕承認2020年大選是拜登 獲勝的共和黨人之一，同時連署要推翻拜登在四個搖擺州勝選結果，還參加保衛川普彈劾戰。這次經過四輪的眾議長選戰，還是要靠川普先出手除掉前一個議長提名人埃莫爾眾議員後，川普點頭的強生才最後出線。

這次共和黨眾院議長之亂，從麥卡錫下台，到最後定局強生，川普影子無處不在，他所掌控的MAGA眾議員人數不多，卻能左右議長人選。儘管官司纏身，川普繼續遙控這次議長之選，共和黨內仍無人敢挑戰他。

新議長強生與白宮毫無淵源，卻成為拜登總統未來一年要與之談判的對象。拜登上任至今，強生只去過白宮兩次，都是跟著團體行動。直到選上議長，強生才在27日到白宮拜會拜登。強生背景正是拜登所痛恨的MAGA，兩人性格與信念，毫無交集，這種情況下，未來白宮與議長如何協商預算等事，毫無頭緒。白宮還要看強生與自己共和黨團的蜜月期長短，才能定出協商策略。

距年底不足三個月的時間內，新議長強生當務之急有二：一是能否在11月17日政府經費用完前，順利完成這個會期剩下的八件聯邦預算案；二是是否能緊急通過被拜登總統包裹在一起的軍援以色列、烏克蘭與台灣印太的撥款法案，此事關係到全球敵友都在看美國能否言而有信，及時支援盟友。可以想見，這個過程將是來回激烈協商，相互叫罵。

新議長強生上任馬上26日就通過第一件能源預算法案，獲得共和黨全票支持，民主黨反對無力。這個法案在去年預算基礎上直接刪掉50億元，額度不多，而且民主黨控制的參院也不會通過，兩黨仍要協商，但展現強生得到共和黨議員的見面禮。另外七件預算撥款法案，還要考驗強生的議事能力與手腕。

真正讓拜登擔心的，是他自訪問以色列返國後所提出的1060億元軍援法案，包括向烏克蘭提供614億元、向以色列提供143億元(其中106億元用於軍事援助)、對台灣與印太安全援助投資約74億元、用於邊境保護的136億元(包括打擊芬太尼毒品措施)；此外，還有90億元專門用於烏克蘭、以色列和加薩的人道援助。拜登總統把這些援助一起打包，強迫眾院要全部通過。

但右派共和黨議員反對軍援烏克蘭，左派民主黨議員則不願軍援以色列，拜登在軍援案加入邊界安全與芬太尼的經費， 拉攏共和黨，又加入對烏對以，還有對加薩的人道援助經費，安撫左派民主黨議員，手段盡出，就等著兩邊回應。

但共和黨參議員已看出眾院新議長強生不會配合拜登，看到以色列狀態危困， 迫不及待26日提出軍援以色列的單獨撥款法案，不要與軍援烏克蘭與台灣綁在一起；但拜登已揚言反對，如此作法，增加軍援難度。

強生意外出線，絕對是國會政黨運作上的異數，強生本人領導協調統御能力還待觀察，他有MAGA背景，有助他得到黨內極右基本盤支持，但與黨內溫和派如何相處，與痛恨MAGA的拜登如何協調，都需要觀察，看強生能否完成軍援與預算兩大挑戰。

同時強生身為議長，還兼負培養與挑選在全國各選區共和黨後起之秀的責任，2024更有輔選與募款的責任，黨內對未經考驗，才接手的強生卻沒有信心。如果強生仍無法獲得足夠支持，像麥卡錫般在政府停擺上選擇與民主黨合作，將再次引發罷黜眾議長的鬧劇，如此一路鬧到2024大選，一事無成，2024選舉後，共和黨絕對會失去眾院多數黨地位。