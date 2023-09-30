各深陷法律風暴 拜登川普難回頭

在聯邦政府關門倒數計時、美墨邊界每天數以千計無證客湧進之際，眾院三大委員會正式舉行拜登 總統彈劾 程序的第一場聽證，而在同時，前總統川普 下周將在紐約高院出庭受審。目前三件大事同時發展，一則全國聯邦機構暫停辦公，或繼續辦公薪水暫停；二則彈劾難成，但過程揭發的醜聞，重創拜登總統與家族；三則是川普一旦敗訴，雖無須坐牢，但川普集團立陷停頓，川普家族難以為繼。

這三大政治面的利空，卻未影響28日股市，華爾街股市主要指數都收高。外界似乎杞人憂天，因為不關心的人，繼續毫無所覺，而關心的人都早已選邊站隊，掘壕備戰，日子照過。

共和黨去年11月小勝民主黨，奪回眾院主導權，對選民承諾之一就是開議後追究拜登總統之子杭特，有無打著父親名義，在外收錢特權辦事，父親又是否知情。

根據吹哨者作證內容，首先證實杭特在逃漏稅與購槍填報不實兩刑案上，竟獲司法部檢察官不予追究的特權待遇，被踢爆後，迫使司法部起訴杭特，全案待審中；委員會現獲有杭特涉嫌不法的資料，順藤摸瓜，可能追到拜登父子聯手涉及外國不法遊說。

眾議長麥卡錫9月決定展開彈劾調查程序，給予國會權力擴大深入調查，傳訊關鍵證人與當事人杭特，調閱通聯紀錄電郵，更重要的是杭特與家族成員的銀行存取款紀錄。眾院政府監督、司法、歲出入三大委員會已於28日開始第一場彈劾聽證程序。

眾院政府監督委員會主席柯莫指出，聽證目的之一是，外國特定利益團體是否向拜登或拜登家人，提供金錢或其他有價物品，而使拜登採取行動，或是改變了政府政策？其二是，拜登是否濫用公職，知情參與收賄，而外國特殊利益團體付款給拜登家人有對價關係？其三是，拜登是否利用總統權力來阻礙對杭特的調查或起訴？

政府監督委員會網上公布30頁備忘錄，詳列杭特與父親互動的商業通訊文書，在證據中有一項兩筆共25萬美元，是2019年7月來自杭特在北京的生意合夥人，匯到當時正在競選總統的拜登在德拉瓦州住家地址。備忘錄列出，自2014年到2019年，中方生意夥伴電匯了2400萬美元，這期間拜登從擔任副總統，到準備競選總統。

聽證會上，民主黨眾議員表達強烈不滿，認共和黨迄今毫無根據就啟動彈劾，完全出於政治目的，而且政府還有三天就關門了，卻在此浪費時間。更有民主黨籍議員指目前的證據只顯示拜登父子之間的親密家常對話，「他們談天氣，拜登和杭特的客戶也是談談天氣」「難道父親愛兒子也有錯嗎？」

三個委員會聽證才剛啟動，未來幾周，實錘證據就會一件件浮現曝光，到底是兒子在打「拜登牌」做生意，還是父親用「拜登牌」利用兒子為白手套，在收費辦事，即將水落石出。目前全美民意對眾院展開彈劾聽證，支持與反對約各半。

在一個成熟的民主政體，即使被彈劾，現任民選總統應該做完任期，這是尊重選民的選擇，但同時提到的是，如果拜登被證實在副總統任上收賄，影響美國外交政策，歐巴馬總統是否知悉，例如2014克里米亞被俄國併吞前後，2012年王立軍叛逃美成都總領館，以及隨即習近平訪美後登基，這些外交重大事件，拜登涉及多深，值得深究。

前總統川普除四大刑案纏身之外，最令他意外的是，紐約州檢察長詹樂霞告他房業詐欺的民事案。全案始於2019年川普還在總統任上，在離任後升溫，去年9月，正式控告他與兩子等家族企業「每年向銀行高估浮報集團資產，高達22億元」，向銀行取得並維持更有利的貸款及保險條件，觸犯詐欺罪，下周10月初開庭審理。紐約州法官更下令吊銷「川普集團」紐約州營業許可執照，包括著名的川普大廈、高爾夫球場等度假酒店。檢方還求處2.5億元罰款。

川普目前雖然缺席兩次初選辯論，黨內民調仍遙遙領先；全國民調也與拜登打成平手，甚至略為超前，但川普畢竟四大刑案纏身，律師費用支出驚人，明年訟案一一開審，競選募款受限，加上民事案極可確定敗訴，等於砍斷川普的金脈，還有川普企業招牌的自尊。有評論認為川普最好真選上總統，否則他不僅在政治上身敗名裂，商業上還會傾家蕩產。