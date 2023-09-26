拜登邊境大開無視法治 勢成連任包袱

拜登 政府宣布將允許2021年3月起至今年7月31日入境約47萬名委內瑞拉非法移民 ，透過頒發18個月工作簽證，停留美國工作，有如大赦般的行政命令，使近50萬人，加入全美1100萬無證移民大軍，輿論譁然。白宮開放非法移民工作賺錢維生，想讓他們盡速搬離庇護所，正是邊界大開的惡果。如今各國非法移民群聚美墨邊界，伺機偷渡，民主黨移民政策徹底失敗，執法無力、法律如同虛設。最新民調，拜登移民政策僅有23%滿意度，整體支持率落後川普達九個百分點，將使民主黨在大選中付出代價。

網上很多視頻，墨西哥火車滿載非法移民，湧向美墨邊界。佛州、德州政府相繼用巴士、飛機等，把數萬名偷渡客 載往「庇護都市」如紐約、華盛頓、芝加哥和洛杉磯等地，造成地方政府安置龐大負荷。美國從聯邦、各州和城市因非法移民亂成一團，紛爭迭起，讓人擔憂恐怖分子或罪犯趁機進入美國，威脅國家安全。

德桑提斯日前率先說，他如當選總統，將派軍隊守衛邊境，授權軍隊對販毒集團使用致命武力。川普20日跟進說，他如再當選，將替換美墨邊境聯邦執法機關，將駐紮海外數千名美軍派到邊境，議題隨大選愈來愈熱，受兩黨和民眾關注。

拜登2021年執政迄今，移民政策全面失敗。大赦1100萬非法移民無法獲國會通過；在美墨邊境抓無證客，抓了又放進美國，邊界如同虛設。拜登接任之初，邊境就出現「大篷車隊」，數十萬非法移民等待闖關；福斯新聞網報導，如今每月邊境逮捕非法移民人數從15萬至20萬，最近每月超過20萬，德州艾爾帕索市每天湧進2000人；如累積計算，目前境內非法移民總數可能已逾1200萬。

拜登讓近50萬委內瑞拉非法移民獲工作證，有如「準合法化」，勢必鼓勵更多國家的非法移民冒險效法。墨西哥中部城市薩卡特卡斯貨運火車擠滿各國非法移民，準備駛往750哩外的美墨邊境，伺機偷渡。這些火車每節車廂人頭湧動、興高采烈，對美墨政府合作處理難民或美國移民政策，著實諷刺。

共和黨主政的德州不滿非法移民造成地方負擔，州長艾伯特協調慈善募款，用巴士、飛機將非法移民載往紐約、華府、瑪莎葡萄園等地釋放；佛州德桑提斯跟進，非法移民被送到芝加哥、洛杉磯、聖地牙哥、丹佛等城市，迄今已遣送十餘萬人到各庇護城市。

民主黨主政的紐約市府出面安置，市長亞當斯抱怨，紐約收容11萬非法移民，管吃管住，造成沉重財政負荷，排擠合法納稅人的福利預算。許多志工也抱怨，非法移民浪費食物，每天一袋袋至少60磅的三明治等被丟棄，讓人看不下去。

民主黨的聯邦或地方政府，似只考慮人道或選票利益，不惜破壞法治界線。墨西哥政府縱容中南美洲各國和中國、塞內加爾、毛利塔尼亞、加納、蘇丹等國偷渡客「走線」偷渡，養肥幫派蛇頭犯罪集團，美國執法無力，邊境高牆如同虛設。德州政府在邊界格蘭德河中央設置1000呎長的浮動大塑膠球，想阻擋偷渡客，卻被聯邦司法部提告，讓人懷疑民主黨政府到底站在哪一邊，有無意願維持法治和邊界安全？

美墨邊界長3000多公里，有河流、沙漠和惡劣天候等阻隔，也有易穿越的平地、私人牧場等。川普任內建的高牆，卸任後已爛尾，除了少數路段，根本無法阻擋非法移民。而拜登政府發放18個月工作簽證給非法移民，有如掩耳盜鈴，這些拿簽證的偷渡客消失在各州，使1100萬非法移民大軍更壯大，問題變嚴重，各地治安、財政都受衝擊。

華裔本應贊成移民政策開放，但法治比開放重要，所有人都須透過合法途徑入境，民主黨似覬覦未來可新增數百萬鐵票，左右選舉大勢，維持執政優勢，因此寧可犧牲法治尊嚴。

民主黨標榜LGBTQ權利、偏袒特定族裔、放寬毒品界線，加州偷盜950美元以下財物屬輕罪，使集體搶劫「零元購」怪象普遍，各地治安惡化，很多人擔心美國正加速墨西哥化、南非化，削弱美國。

美國軍力稱霸全球，卻連3000公里的美南邊界都守不住，非常荒謬諷刺。這完全是因上層政策游移不定、投機縱容，如最後須調動海外軍隊回國守衛邊界，勢必像川普邊界築牆，隨著政黨輪替執政再爛尾，但願反覆無常的笑話別重演了，拜登失敗的移民政策也會付出代價。