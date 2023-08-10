仁愛礁爭議再起 中國測試美菲聯盟

菲律賓海岸警衛隊7日公布視頻和照片顯示，5日六艘中國海岸警衛船和兩艘民兵船，試圖阻擋兩艘菲律賓海軍租用的平民船，前往南海仁愛礁(菲律賓稱愛尤銀礁，Ayungin Shoal)為菲律賓軍隊運送物資，在長達數小時的緊張對峙中，其中一艘供應船被中國海警用強力水炮阻擋。

菲律賓政府召見了中國大使黃溪連，提出了措辭強烈的外交抗議，並誓言菲律賓不會放棄這一爭議的領土，而中國大使則表示，馬尼拉方面多次在當地採取單邊行動，損害現狀，重申希望雙方可以盡快談判。

這不是中方第一次企圖阻撓菲律賓運送補給，2021年11月中國海警船也曾用水炮逼迫前往仁愛礁的補給船掉頭；此外，中國今年2月曾用軍用級鐳射照射向該島礁運送補給的菲律賓船隻。

這件事起源於1999年5月，仁愛灘本來是高潮時被淹沒的低地，菲律賓軍方將一艘陳舊軍艦，故意沉底坐灘到仁愛礁上，還將十幾名士兵派駐到廢軍艦上，以宣示主權，在中方抗議下，菲方多次敷衍應付表示，要將該艦拖走，但一直沒有兌現，並且還固定運補，希望造成既成事實。

中國透過多個渠道，向馬尼拉交涉，多次表達抗議，表示出於人道考慮，允許菲方對艦上士兵做食物和飲用水等生活補給，但堅決反對菲方向該艦輸送加固材，中方私下的盤算是，等舊軍艦自行解體，就自然解決這個問題。但菲國卻不顧警告，執意派出船隻硬闖仁愛礁附近海域，中國海警因此被迫執法，作出反應。

可是外交是以實力為後盾的，菲律賓實力不如中國，自然無法扭轉仁愛礁海域受到中方有效控制的局面，於是菲律賓就想把美國拉進來。

美菲自1951年起簽署有《共同防禦條約》，但在10年之前，美中關係尚稱融洽，美國不願在南海主權爭議中，採取偏向任何一邊的立場，所以當2013年解放軍占領美濟礁時，美國對菲律賓要求軍事介入的求援充耳不聞，當時美國軍方甚至表示，美菲的共同防禦條約，與美日安保相關義務不同，所以美國有義務軍事協助介入釣魚台 爭議，但美國沒有防衛菲律賓仁愛礁的義務。

美方反而鼓勵菲律賓採取法律救濟的方式，在2016年由海牙國際海洋法仲裁庭作出有利於菲律賓的仲裁，可是中方不理會、不配合，結果仍是一場空，這才讓杜特蒂總統改採與北京 妥協的外交方式。

可是近年來，美中競爭加劇，除了國務卿龐培歐明確宣示，美國反對中國對南海主權的主張，美方官員更多次強調，對菲律賓船隻的武裝襲擊可能會令美國啟動《共同防禦條約》。

今年5月，在菲律賓總統小馬可仕訪問白宮之際，雙方發布了雙邊防務準則，以明確的措辭闡述了對菲律賓的防衛承諾範圍，其中特別提到在有爭議的南海，一旦任何一方受到攻擊，包括菲律賓海岸警衛隊船隻，雙方的共同防禦條約將啟動。

最近這次小衝突，就是在拜登 與小馬可仕高峰會之後，中方認為，菲國是在美國為其背後撐腰，慫恿、支持菲律賓維修加固「坐灘」軍艦，甚至派美機美艦在海上配合支持菲方，而華盛頓也的確再次發出警告說，美國有義務保衛其長期的盟友。

但美方專家認為，中方其實是在採用灰色地帶策略，使用水炮或鐳射，是否構成「武裝襲擊」的定義，尚待確定，但已達到了有效地干擾菲律賓船隻的目的。

此事後續影響可能有二：其一是，中國在試探美國的底線，並阻止美國與菲律賓以及其他有南海主權爭議的東協國家之間的防務合作關係；中國外交部周一說，美國動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方，「明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，其圖謀是註定不能得逞的」。

其二是，試探的結果，也有可能不會讓美菲退卻，反而導致兩國加快聯手對付中國，甚至可能會加快促成美菲已經在討論的南海聯合巡邏計畫。

不過如果菲國在仁愛礁上刻意要搞出危機，也不能排除中方有可能要殺雞儆猴，有一天斷然把舊軍艦拖離坐灘位置，讓它自行沉到海裡去，不過這將與中方所宣稱要與東協諸國訂立南海行為準則，完全背道而馳，得失之間，需要謹慎斟酌。