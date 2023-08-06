美國債信被降級 原因在自毀長城

美國股市2日大跌，因為惠譽 (Fitch)宣布，將美國的債信評級從AAA調低至AA+；除了美股，全球股市也應聲下挫，因為降級，累及美國財政部的十年債券殖利率升破4%，使借貸成本增加，美國和其他國家都成了受害者。以最佳避風港蘋果為例，2日股價因降級而開始下跌，加上3日財報顯示iPhone銷量疲弱，以致連跌三天，跌幅達7%。

美國是全球最大經濟體，加上美元超級地位，聯準會又可以利用貨幣政策(升降息)調整經濟狀況，因此美國債 信極少被降級，近年只有2011年因債限危機而被史坦普(S&P)降級，也是從AAA降為AA+；目前史坦普、穆迪(Moody)和惠譽三大評級機構中，只有穆迪仍將美國評為AAA級。

評級以負債數量為主要標準，過去美債評級向來處於最高的AAA級，按照惠譽目前最新評級，美國負債是GDP的115%，但仍獲得AA+級，英國和法國的負債比率雖低於美國，卻評級都不及美國(英國103%評級AA-，法國92%評級AA-)；日本負債比率221%較美國多，評級只是一個A，遠低於美國；德國負債比率只46%，是目前七大工業國中唯一仍獲評為AAA級。

這次被降級，美國其實是自己拆自己的台，完全不珍惜所享有的特殊待遇；這種自毀長城的傾向，在當前美中競爭環境下尤為特殊。惠譽指出，過去15年，美國財政管理不善，長期入不敷出，赤字和國債不斷上升；未來三年，每年至少再增1兆元以上的赤字。惠譽特別指出，國會中的黨爭，利用債限問題，威脅停止政府的開支，造成金融市場動盪。試問：美國自己政黨威脅自己的政府，揚言隨時會向購買美國債券的國家倒債，停止償還債務，那麼其他國家為什麼還要購買美國國債？

惠譽將美國降級後，引發不少批評，包括全美規模第一的大通銀行CEO戴蒙(Jamie Dimon)就說，惠譽將美國降級，簡直「荒謬」，言下之意是，惠譽不自量力，竟敢降美國的級別。不少知名財經人士，包括前財長桑默斯和現任財長葉倫都表示，降級不會影響美國經濟。目前，美國經濟保持成長，失業率創數十年最低，通膨和物價正在下降，衰退陰影逐漸消退，降級不會造成影響。

但惠譽主要批評美國長期財政政策，如果不作出改善，繼續導致國債上升，將形成有如定時炸彈的債務危機，必有爆發的一天，並禍及經濟。就算是一般人，也可從美國政府年年入不敷支的財政狀況，了解到自毀長城的情況。

惠譽宣布降級當天，美國負債達32.67兆元；這些國債，主要是2008年以來，每次遇到經濟危機，政府就啟動刺激經濟措施、加上減稅、聯邦醫療健保等支出。最近疫情更加速經濟危機，2020年的刺激經濟開支3.1兆元，2021年再增2.9兆元，單是這兩年就達到6兆元。

國債增加，兩黨都有責任；拜登說他的政府將今年赤字壓低至1.5兆元，與2022年的1.3兆元差不多，但惠譽指出，拜登第一年赤字2.9兆元，第二年1.3兆元，第三年預計1.5兆元，第四年預計1.5兆元，加起來就極可觀；拜登原要加稅，藉提高富人稅和企業稅，以彌補赤字，但選民不贊成加稅，致赤字大幅上升，卻無法彌補。

共和黨 一旦執政，如川普2016年上台，傾向於減稅，減稅便成為國債的增加來源。惠譽還又特別指責，共和黨只要控制國會(控制參眾兩院或一院)，就會尋找機會，例如今年5月，「假裝」關心國債，逼使民主黨政府削減開支。這種黨爭政治手段最為惡劣，置政府財政於不顧，公然以國家倒債作為要脅。美國的債限法規，為其他國家所無，根本沒有必要存在，國會實應予以廢除。

當然，如果美國國債繼續增加，導致嚴重財政危機，兩黨可以採取加稅以彌補赤字，或削減政府開支，以降低國債；但是大幅加稅和削減支出，可能禍延經濟，造成嚴重經濟衰退。所以美國不應讓國債無限擴大，財政政策有必要走向理性。

總括而言，美國債信被降級，雖對短期經濟沒有大影響，但降級因負債增加而起，而負債增加，又起於兩黨政策。無論是民主黨加稅或共和黨減稅，都是負債源頭；共和黨屢屢發動的債限危機，更是最不負責任的政治手段。