美中軍事間諜戰方興未艾 華人遭殃

聯邦司法部日前宣布，破獲兩起美國現役海軍水兵為中共 盗取海軍機密的間諜 案，涉案被捕的兩人皆是中國出生歸化公民的年輕華人 ，為了金錢，分別在兩年期間傳遞重要軍情給中共，檢方稱「這些人違反他們為保護美國而做出的承諾，背叛公眾信任，以謀取中華人民共和國政府的利益」，雖然無法得知他們所造成的傷害有多嚴重，但在此刻中共又祭出「反間諜法」，顯示美中情報間諜戰正激烈交戰中，在美華人內外處境越來越尷尬危險。

拜登政府雖然取消前任「中國方案」獵諜行動，但今年以來美中間諜事件層出不窮，除了在美學術界，冒出華人竊取高科技事件外，繼則多起中共駭客入侵政府高級官員電郵系統，竊取官員訪中相關規畫作業密件；中共駭客已在全美主要電力和通訊網絡植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，必要時擾亂美軍干預行動。最令人細思恐極的是日前在加州中部發現與華人相關的「生物科技病毒實驗室」廢棄品事件，聯邦與州府證實查獲的病毒包括新冠、愛滋、肝炎和疱疹等，究竟從何而來，僅知實驗室記於華人名下，迄今無進一步下文。

美方對中共的間諜行動也沒有停止，前外長秦剛緋聞傳言，涉及到的主播是美方吸收的間諜，計陷秦剛，但足以動搖中共軍心的是中共火箭軍遭美方滲透，導致中共全盤頓火箭軍高層人事的事件。

去年10月美國空軍大學「中國航空航太研究所」(China Aerospace Studies Institute)公布中共解放軍火箭軍組織結構的255頁詳盡報告，展現火箭軍全國部署及火箭軍內部的人事結構情況，鉅細靡遺公開包括各基地地址、部隊主要功能、配署的戰略導彈、上從基地指揮官中英文姓名照片，下到炊事兵及和部隊番號等資訊，連火箭軍基地所在經緯度，都向全世界公開。

這份屬於極機密的情報，若無間諜內應，美方斷難取得。中共在2015年成立火箭軍，研發與部署長程戰略彈道導彈系統，給了中共向美軍叫板的底氣，此報告公開，中共吃記大悶棍，卻無法吭聲。

中央情報局局長伯恩斯先於國務卿布林肯，5月曾密赴北京，似可見美中情報間要事要談。伯恩斯隨即7月在「阿斯本安全論壇」指出，中情局在中國境內布建間諜網，被中共內賊滲透，而遭「毀滅性損失」，多達30名中情局在中國的間諜被捕，但美國「目前積極重建在中國的情報網，已有進展」，拜登總統將中情局長重新納升閣員級位階，其中原因之一是「管理與中華人民共和國負責任的競爭，因應新興科技的機遇及風險」。

在此同時，3日宣布落網的兩名海軍華人水兵，也顯示中共在美國內部布建間諜，這兩名水兵都利用職務向各自的中國特工接頭，傳遞海軍艦艇位置、兩棲攻擊艦推進操作系統與動力結構的操作手冊與藍圖、維修手冊。其中亮點是洩漏美軍在印太區域軍事演習計畫包括海軍艦艇調動，兩棲登陸及多國海上聯合軍演具體地點時間，拍攝駐紮在日本沖繩美軍基地雷達系統電氣圖與藍圖。也就是說2022年3月到2023年8月，美國海軍與盟軍在印太地區行動都被中共掌握，如果真的發動戰爭，美海軍恐再遭遇「珍珠港事變2.0」。

美中冷戰已然開打，中共剛重修擴大「反間諜法」，中國國家安全部首發微信文章，反間諜法的有效實施，需要「人民群眾廣泛參與」，全民抓間諜，鼓勵相互監視舉報。居美華人回訪母國時，言行可能遭到舉報。在此同時，美國朝野上下少見的一致反中共，選舉政見無不以對中政策強硬而自居，任何中共敵對美國的事件，都會讓在美華人處境堪慮，丕優上月兩項民調，一是指美國人民近年來普遍對中國的印象愈來愈差，最新民調顯示，50%的美國民眾認為中國是美國最大威脅；二是民調全球24國，67%對中國是負面印象，近六成受訪者認為中國干預他們本國的事務。

承辦華裔水兵間諜案的聯調局聖地牙哥站梅主任(Stacey Moy)在記者會上說「對美國而言，中國是最大的、跨越幾代人的威脅」，中共不斷吸收在美華人為間諜，直接切斷與破壞在美華人的未來就業機會與升遷發展，這種情況會隨美中冷戰抗衡之勢而愈發惡化，至少華人後代在美軍中發展的忠誠度會更受檢驗。