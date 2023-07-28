烏克蘭反攻 為何未如預期般大勝？

烏克蘭 自從今年年初以來，即在養精蓄銳，西方聯盟提供的裝甲車、長程火砲，以及裝甲戰車，陸續到位，大家對即將展開的春季攻勢，期待很高，希望能一鼓作氣，收回去年2月以來的失土，甚至拿回克里米亞。

可是春季過了，眼看夏季到來，烏克蘭仍然按兵不動，讓很多人按捺不住，批評基輔方面貽誤戰機，終於烏克蘭在6月初悄悄發動反攻，但僅僅兩周，新式武器折損率就達兩成，加上大量傷亡、兵疲馬困、缺乏彈藥等等問題，迫使烏軍放慢攻勢，在某些戰線甚至停止前進。

美國國務卿布林肯23日接受CNN訪問透露，烏克蘭要收復更多領土將是「硬仗」，現在反攻行動還處於早期階段，「一、兩個星期內不會結束，可能還需要幾個月時間。」美國參謀首長聯席會議主席密利上周也表示，烏克蘭的反攻行動「遠稱不上失敗」，但將是漫長、艱難和血腥的過程。

同一天，在與俄羅斯總統普亭談起烏克蘭的反攻時，白俄羅斯 總統魯卡申柯說：「反攻並不存在。」普亭則一搭一唱的回答說：「它存在，但已經失敗了。」

俄羅斯現在為什麼這麼難打？而烏克蘭為何反攻沒有預期的節節勝利？

首先戰場上本來就是易守難攻的，通常進攻方要有防守方三倍以上的兵力，才能勝出，俄羅斯進攻乏力，但是卻可以嚴陣以待，堅守防線，這正好與之前在巴赫姆特，烏克蘭以少部分兵力拖住俄羅斯瓦格納兵團，做一對比。

現在時間也對烏克蘭不利，夏季只剩下兩個月左右，10月秋雨來臨，烏克蘭平原的道路就變得泥濘，攻擊方的坦克和步兵寸步難行。

其次，俄軍利用此前達幾個月的休戰期間，在前線重點地區構築縱深20公里的多重防線；烏軍機械化部隊首先將遭遇戰車陷阱，試圖越過時會暴露脆弱的車腹，易遭直射武器攻擊。接著步兵將受困於第二層的有刺鐵絲網，俄軍會從第三層的戰壕，發射反戰車武器與機槍。倖存的烏軍若欲越過戰壕，必將爆發肉搏戰。

即使烏軍突破俄軍前三層防禦，也會嚴重折損，需靠增援部隊從他們打開的破口挺進。再來烏軍會踏入俄軍雷區，須出動工兵排雷。若幸運越過，就會遇上稱為「龍牙」的防禦工事，這是很堅固的混凝土三角體，裝甲車也很難越過。龍牙陣後，又有帶刺鐵絲網與戰壕，還有躲在地堡內的守軍等待。

最後，如果烏克蘭反攻要有任何成功的可能，還必須掌握空中優勢，沒有空優，僅靠地面部隊，不可能取得勝利；此刻俄羅斯卡-52「短吻鱷」直升機，經由無人機的目標指引，主宰前線、威力強大，這就是烏克蘭一直要求北約 提供F-16戰機的原因。

目前11個國家組成的聯盟，將從8月起在丹麥開始訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機，但戰機的來源，以及零件後勤的提供，還需時間，美方預估，培訓飛官和交付戰機，最快明年年初，F-16才能出現在戰場上。

基於以上的原因，烏克蘭反攻陷入泥沼，俗話說的好：「成功有一百個父親」，一旦反攻勝利，每個人都會居功，可是現在大家都在推卸責任，責怪別人；北約說，早就知道烏克蘭軍隊的裝備、訓練不足，既然烏克蘭急於反攻，只好冀望烏軍旺盛的士氣能夠戰勝俄軍；但烏克蘭總統澤倫斯基責怪西方承諾的F-16戰機，遲遲未到，美國不肯提供可以打到俄羅斯境內的中長程火箭。

彼此責怪，是會引發後續連鎖反應的；澤倫斯基強烈批評北約，不給烏克蘭入會明確的時間表，是「空前荒謬」的；但西方則認為，他的表現就像個「被寵壞的、任性的孩子」，一次又一次索求無度，忘恩負義，英國國防部長華萊士稱：烏克蘭政府有個習慣，「一旦獲得一批武器就立即開始要求下一批」。

不過烏克蘭的反攻成敗，還沒有到最後定論，烏克蘭仍保留北約訓練的五萬部隊尚未投入戰場，意在試探俄軍防禦、找出可突破的弱點，而美國近日之所以敢冒大不韙，供應集束炸彈給烏克蘭，就是希望藉其威力，掩護烏軍打開俄軍防線缺口，好投入大量戰力，一鼓作氣反攻。

烏克蘭的如意算盤是，戰事在明年夏季前結束，好趕上7月獲准加入北約，更重要的是避免成為11月美國總統大選中的攻防議題，能否如願，現在正是關鍵的時刻。