厄多安當選 能實現土耳其霸權夢？

土耳其 總統選舉，被《經濟學人》稱為是今年最重要的選舉，不僅僅是由於土耳其地處歐亞兩地，戰略地位重要，同時也是因為土耳其共和國即將迎來建國百年，意義非凡。

土耳其政治的變化，尤其值得尚在民主化過程的國家為戒，其一是，民主化並非不可逆的，在5月29日揭曉的土耳其總統大選第二輪投票中，現任總統厄多安 以52.14%的得票率勝出，這意味著，已經掌舵土耳其20年的厄多安，將繼續朝著等於是終身執政的25年邁進，這對期待政黨輪替、政權轉移的土耳其人民來說，不啻是反民主化。

其二是，從宗教到世俗化的過程，也並非是不可逆的，在土耳其，我們就看到「去世俗化」的趨勢，過去執政的正義發展黨是靠經濟發展，獲得支持，但近年來，隨著支持率下降，正發黨愈發強調宗教，其意識形態逐步轉變為伊斯蘭主義和民族主義的結合，對於世俗生活的影響愈來愈大，2020年，厄多安更把象徵宗教融合的聖索菲亞博物館，改為索菲亞清真寺，這是外界稱的土耳其「去世俗化」。

這次選舉是厄多安從政以來最艱苦的一場選戰，外界本以為會由通膨與地震這兩個因素決定；今年2月，土敘邊界大地震奪走了近5萬土耳其民眾的生命，厄多安政府因搜救不力以及許多房屋未達到防震要求而受到外界批評，可是厄多安承諾為災民建造65萬套公寓，反而讓他在震災區取得六成以上的選票。

真正問題在經濟；2002年正義發展黨之所以執政，與他們務實的經濟政策有關，每年經濟成長率都維持在5%以上，但逐步的，土耳其步入中等發展陷阱，經濟開始遲緩；2018年以來，土耳其陷入貨幣和債務危機，2022年間，土耳其通脹率一度達85.5%，兌美元匯率也在過去五年間暴跌76.7%，失業率更居高不下。

可是總統厄多安拒絕聽從中央銀行與其經濟顧問的建議，硬要把利息壓低，認為放鬆銀根，才可以對抗通膨，但這只使得通膨更加惡化，更麻煩的，其中還有宗教因素，伊斯蘭教裡面也有禁止利息，尤其是高利息的教義，這也讓正義發展黨難以提升利息。

厄多安執政20年來，對內愈來愈緊縮，自從2013年各地反抗示威後，他限制言論和集會自由，並監禁上街頭抗爭他統治的人；2016年，在未遂的政變後，他清洗了公務員與司法部門，接著舉行公投，將國家大部分權力從議會轉移至總統，並審查重要的民營媒體，使許多持反對意見的媒體倒閉。

對外政策同樣發生了巨大變化；與中國一樣，土耳其也有民族復興情結，厄多安執政以來推出了「2023戰略願景」和「2053戰略願景」。2023年指的是，在土耳其共和國成立100周年的時候，經濟和綜合國力能夠進入世界10強；2013年提出這個目標時，土國GDP還占全球的17位，這些年已經掉到19位了，說要在2053年、土耳其的前身奧圖曼帝國征服君士坦丁堡600周年之際，土耳其要躍升成為世界霸權，怕是癡人說夢。

土耳其一度曾想加入歐盟 ，但在成為候選國之後，被歐盟部分國家所排斥，以土耳其人權民主不到標準，被歐盟所拒絕，現在厄多安希望將土耳其的地緣政治重心，從歐盟轉向中東與中亞，著眼於中東和中亞有更好的發展前景，尤其是中亞諸國與土耳其有文化歷史淵源，更是安卡拉經營的重點。

近年來土耳其與西方國家的裂痕愈來愈大，雖是北約成員，卻並不理會西方在烏克蘭戰爭後的制裁，反而與俄羅斯保持密切聯繫，還向俄羅斯購買S-400型防空導彈系統，以及出兵敘利亞、打擊庫德武裝等問題與美國產生矛盾，2008年土耳其在外交政策上跟歐盟一致的比率高達88%，到2016年降到44%，去年更是降到7%。

厄多安當選後，雖然反對黨候選人質疑選舉舞弊不公，但全世界各國領導人立即致電，承認選舉結果；土耳其未來五年，仍然是在厄多安的鐵腕統治之下，從中國與俄羅斯的此刻立場來看，歡迎他的中立路線，而西方國家鑒於當前國際格局中土耳其的重要角色，恐怕也不得不要繼續與厄多安打交道。