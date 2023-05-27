新大使謝鋒要如何「說好中國故事」

中國駐美大使懸缺四個多月後，新任駐美大使謝鋒本周終於履新。謝鋒啟程與抵達都受到主流媒體的報導，顯示僵滯四個月的美中關係有了動靜，這個僵峙始於今年2月中方氣球事件，北京 下不了台，一直到5月初美中國安高層在奧地利會面，確認下半年不再有意外事件後，北京才啟動對話。

美方媒體分析，雙方關係雖然「解凍」，但兩國缺乏信任，即使如今恢復交往，仍無法消除意識形態對立，乃有冷戰2.0的形成，謝鋒此時履新，更多的是嚴酷挑戰。

根據中國駐美使館公布的說法，謝鋒下機履新時強調「探索新時期中美正確相處之道，相互尊重，和平共處，合作共赢」，「探索」兩字，意謂要共同摸出「正確相處」的方法。謝鋒履新，既不會逆轉，也不會停止雙方已進入冷戰2.0初期階段，這非他一人之力，而被視為是「戰狼中的戰狼」的謝鋒，能否在華府 不被孤立冷落，有待觀察。

有關謝鋒使美之說，早在今年1月就已傳出，原駐美大使秦剛1月返北京接任外長，謝鋒可望赴美上任，不料出現中國氣球闖入美國領空，全美譁然，迫使拜登 下令擊落；中方難以下台，美中關係急凍。原本預定的高層互訪全部喊停，全球靜觀如何收場，後再出現4月蔡英文總統與眾議長麥卡錫會面，美中關係各執立場，惡性循環。

儘管中方仍無法解釋氣球入侵，美方也試圖淡化，盼能速回正常，但中方對美方喊話持續冷嘲熱諷。據華爾街日報報導，3月中方派前中國駐美大使崔天凱率領代表團到華府，見了白宮國安顧問蘇利文、副國務卿薛曼，傳達北京有意調停烏俄之戰。美方與歐洲都不相信；但G7峰會過後接著是9月印度G20峰會與11月舊金山亞太經合會峰會，已箭在弦上，中方必須因應，拜登則對內對外要展示他有能力與習近平來往，雙方都有意要讓關係回穩。4月底，美駐中大使伯恩斯等了一年後呈遞到任國書，5月10日蘇利文與王毅會晤，象徵解凍開始。

2022年裴洛西眾議長8月訪台後，9月國務卿布林肯與王毅外長在紐約聯合國會外會，謝鋒做為副外長，與當時白宮國安會中國及台灣事務資深主任羅森柏格在紐約長談；2022年11月印尼長達三小時的拜習會，謝鋒是中方與美方主要協調對口。

印尼拜習會基本穩定美中關係，羅森柏格在今年3月出任美國在台協會主席；如今一位主導台美關係，一位出使華府，都有最高層信任，可見美中為未來變化布局之深，準備建立避免台海誤判的溝通機制。

美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪與中國商務部長王文濤已順利分別在華盛頓與底特律見面，這既是11月亞太經合會商務部長級會議，也討論美中之間商務問題，是拜登政府兩年來首次兩國部長級會議，接下來的還有財政部長、氣候變遷代表及國務卿的訪問中國，這些都是美中合作與競爭的領域；但王文濤對美國現在的中國經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達關切，這是美國設定的對抗部分，不會有改變。拜登政府今夏要簽署行政令，禁止美國民間基金投資中國半導體與其他關鍵技術產業，鎖住中國高科技發展。

美中未來的走向，中方認為是「相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則」，但實際做法還是要「探索」正確相處之道，而美方拜登對中政策立場很早就定調：競爭非衝突，能合作時竭力合作，該競爭時全力競爭，該對抗時全力對抗。

有備而來的謝鋒，做為「中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來」，必須放下戰狼思維，協助中美合作與良性競爭，如果把戰狼作風帶到華府，那將使他寸步難行，一事無成。

中方早就決定要走自己的道路，這決定了美中兩大國關係，自習近平執政後，美方加強封鎖，雙方彼此立場不會改變，謝鋒到任與解凍無關，他的挑戰是如何「說好中國故事」。