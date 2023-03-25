中俄形塑百年變局 美方束手無策

眾所矚目的習近平 訪俄結束，雖然沒有軍援俄羅斯，真正目的在進一步鞏固中俄聯盟，對抗美國霸權，兩國共推「百年變局」，建立國際新秩序，掌握烏俄與歐陸各國利益衝突，啟動和談；反觀美國與西方陷入各行其是，看不出有何對策。

普亭 親送習近平的臨別對話，成為此次訪問的高潮，習近平對送到門口道別的普亭說，「(當今全球局勢)這是百年變局之一部分，我們共同來推動」，普亭回說「我同意。」此對話成為各媒體報導頭條，紛紛解讀其中密碼。其實在習普兩人共同簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」和「2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明」中已經明確宣告此事。

戰略協作夥伴是對外宣布兩國聯盟，對抗西方霸權：「雙方保持密切外交協調，開展緊密多邊協作，堅決捍衛公平正義，推動構建新型國際關係」。另一聯合聲明則是規畫到2030年，中國將「支持俄方實現2030年國家發展目標」，也確保中國經濟持續發展的天然氣供應。習近平甚至公開表態支持普亭連任總統，無論侵略戰爭成敗，絕對不讓西方勢力取代普亭，破壞締造百年變局的大業。

中國外長秦剛在習近平返國後發表的長文中，重新勾畫未來新秩序。他說，「當今世界的主要矛盾根本不是個別國家渲染的所謂『民主對抗威權』，而是發展與遏制發展、公理與強權之間的鬥爭」。其中「民主對抗威權」正是拜登總統上任後推動國際外交的主軸。

習近平雖沒有宣布軍援俄羅斯，但變身成為和平使者，若啟動成型，將是繼撮合中東世仇沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，又一件與美國分庭抗禮，建立多極化的例證。

就在習近平甫抵國門，西班牙總理桑傑士率先宣布將訪問中國，雙邊議程已擺上俄烏戰爭和平方案；緊接著，國內罷工已滿頭包的法國馬克宏總統，也預定4月初到訪北京，歐盟其他成員也尋思跟進。

值得注意的是西班牙7月擔任歐盟理事會輪值主席，桑傑士想要藉此國際舞台扮演重要角色。他說要親自聽取中方說明12點和平方案，但拉脫維亞提出警告，如果歐盟立場不一致，注定被分化。

依中方12點和平方案，前四點就充滿邏輯上矛盾。一是尊重各國主權。二是摒棄冷戰思維，三是停火止戰，四是啟動和談。如果和談前提是尊重各國主權，領土完整，這場戰爭本就不該發生。

再來就是所謂的停火止戰；沒有條件的停火止戰，就是就地停火，等於變相承認普亭自2014年來所有占領烏克蘭 的領土，普亭在習近平到訪前，搶先去視察2014年併占的克里米亞，造成占領事實，要在這個所謂停火基礎上，進行第四點的啟動和談，烏克蘭在此情況下，能答應嗎？

北京2月提此和平方案，國際反應冷淡，認為內容空泛，不切實際，更重要的是完全站在普亭這邊，經過與習近平會談後，普亭表態肯定和平方案，「歡迎中方就政治解決烏克蘭危機的立場提出的建設性建議。」

訪俄之後，習近平再去喬烏克蘭。本來傳要在訪俄之後，與澤倫斯基總統視訊。現在看來，習近平不急著通話，而是開始先拉攏立場不穩的厭戰歐盟成員。

目前美國北約提供的高質量武器，陸續到位，計畫在春末於烏東、烏南展開大型會戰，奪回失土，逼俄軍撤退。原本一場正義之戰，竟反變成烏克蘭要擔負好戰惡名。

面對這種新的巨大變局，拜登國安團隊立場僅稱中方和平方案不切實際，國務卿布林肯批習近平訪俄是對普亭侵略罪行的掩飾，白宮國安協調官柯比呼籲習近平勸普亭停火才具有建設性，美方這些話空洞蒼白。

據彭博新聞報導，面對習近平在歐陸戰場上和平攻勢，美方官員正檢討自身立場，不願透露姓名的政府官員表示，美方擔心被中方的方案「逼到牆角」，若直接駁回方案，可能會讓習近平對其他厭戰國，指控美方好戰，對和平不感興趣，美方反變成眾矢之的，拜登政府的外交選項越來越少。

習要不是有九分把握，斷不會空手而回；澤倫斯基接通習的這通電話，如果談成了，說明一個世界新局勢正式展開，中國老大，美國老二，俄羅斯一邊凉快，百年變局才要開始。