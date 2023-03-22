川普復出 想靠被迫害論凝聚支持

前總統川普 18日在他創辦的Truth Social貼文，稱他預計21日(周二)會被捕，號召支持者上街，用大規模示威聲援他「奪回我們的國家」。事實上，川普21日並未被捕或起訴。共和黨國會議員也齊聲砲轟紐約檢方，稱這是「出於政治動機，濫用權力」；眾院議長麥卡錫和特斯拉創辦人馬斯克都說，川普如真被捕起訴，一定會以壓倒性勝利贏得2024年總統大選。紐約五大執法部門嚴陣以待，動員逾700名警察維持秩序，提防國會暴亂在紐約重演，但兩天來川粉並未廣泛響應，國會暴亂1000多人被法辦，川普卻置身事外，可能是主因。

這是美國另一幕「爛戲拖棚」；紐約曼哈頓地區檢察官 「分期付款」執法，有趁機打知名度賺取聲名之嫌；川普怕成為歷史上第一位被上手銬的卸任總統，號召川粉「勤王」，看來更像在弄虛作假、想以被司法迫害姿態博取支持，為2024年參選總統造勢。

而共和黨議員為迎合黨內民粹勢力，紛紛出面為川普說話，國會眾院調查曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)是否介入總統大選，政客們只管政治利益、是非不分。而民主黨 內有人想藉川普逃漏稅、詐欺貸款或付給色情片女星13萬元封口費等違法事件，把川普整死永遠脫離政壇，但司法豈能淪為政黨工具，一團亂局讓美國蒙羞。

紐約檢方2018年調查，川普2016年競選總統期間，色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)曾威脅爆料她與川普上過床。川普的私人律師柯恩(Michael Cohen)因此支付13萬元封口費給她。前花花公子女郎Karen McDougal也坦承，曾收到川普的封口費，以交換對與川普有染保密。檢方調查，川普競選經費確實有這兩筆支出，柯恩、色情片女星都承認了，明載於柯恩的起訴書中。

川普2018年曾說，對封口費的事不知情，後來因帳目曝光，才承認給柯恩這筆錢，並稱是「簡單的私人交易」。顯然，川普也在說謊，除了私德敗行等問題，還違反選舉法挪用向公眾募集的競選經費。柯恩認罪因此被判刑三年，檢方卻未起訴川普，可能與他當時還是總統有關。

如今檢察官白艾榮舊案重查，川普不知從什麼管道得知，搶先「預告」周二檢方要逮捕他，他沿用動員群眾作其人身利益保護盾的做法，和2021年1月國會暴亂如出一轍，而多數共和黨人依舊為他口頭背書。

這事有許多荒謬可質疑之處：一，川普號召川粉示威，可能故意虛幌一招或打預防針，想讓檢方為避免街頭衝突，今後放棄逮捕他的念頭。福斯新聞報導，紐約大陪審團還在傳訊新證人，此時不可能逮捕川普。可見川普心虛，藉社媒保護，想先消除紐約、喬治亞州等地對他的多件刑事調查，然後專注黨內提名初選，同時又嫁禍民主黨操縱司法對他政治迫害，用陰謀論凝聚支持，如果這是他復出造勢手段，的確惡劣。

二，川普似誤認，總統高於法律，即使卸任後依然享特權，曲解美國200多年的民主法治，法律之前，人人平等的原則。美國憲法保障總統享有「相對、有條件的」刑事豁免權，但卸任總統如曾犯罪則無此保障。川普期待靠民眾支持，就能抵抗司法追訴，對照他扣押機密文件拒交還、煽動國會暴亂，任內許多離譜荒誕的言論行徑，選民還能賦予這種人重任嗎？

三，部分川粉有錯誤認知和判斷力，就像攻打國會山莊、想逮捕潘斯、裴洛西當場吊死的暴徒行徑一樣，相信起訴川普是司法迫害。有些川粉甚至誤認，嫖妓才是男子漢、花錢擺平事情合情合理，盲目相挺，正顯露美國民主法治的不足面。佛州州長德桑提斯說了真話，他強調不會參與「人造馬戲」，批評檢方將司法武器化，也暗諷為何須支付成人片女星封口費，被川普激烈回嗆，川粉的狂熱旋風也在消褪。

四，紐約州地區檢察官執法裁量權似過大。川普在位時，起訴與逮捕須先經國會彈劾；但川普若真有罪，2021年1月卸任時即可起訴，拖延至今，難逃拿罪案當牽制川普的手段之嫌，同樣是怠忽職守，踐踏司法獨立和尊嚴。

美國分裂加劇，有人主張，2018年既未起訴川普，時機已逝，為免給外界政治報復、擴大撕裂美國等效應，不妨放川普一馬，讓選民用選票判定川普的是非曲直，民主黨內也不乏持這種看法者。但到底要就事論法、剛正不阿，還是要遷就現實、法律也須在政治面前低頭，確實也成檢方的兩難。