習訪俄 蔡訪美 馬訪陸 醞釀新局

中國國家主席習近平 20日抵達俄羅斯國事訪問、中華民國蔡英文總統本月底將過境紐約和加州，前總統馬英九 27日將訪大陸，三大事件隱約間互相牽動；蔡英文雖享有美國高規格禮遇，但美國想主導全局，卻可能三失其二：習近平會普亭，究竟將強化中俄結盟對抗美歐，或勸普亭從烏克蘭有條件停火撤軍，中共 黨媒預告將有「驚喜」，很可能讓美國挨一記重耳光。而馬英九要訪大陸，意味藍綠朝相反方向移動，牽動美中台關係，美方未必樂見。

拜登政府目前聚焦習近平訪莫斯科，習與甫被國際刑事法院通緝的「戰犯」普亭見面，本身就有挑戰國際秩序意味。習出發前，中方批評國際法院「雙重標準，見人下菜碟」；普亭也宣稱「俄中關係達新高點」，中俄強化合作，挑戰美國領導的國際秩序。

中共黨媒強調，中俄關係成熟堅韌、穩如泰山。如果中俄緊密結合不僅口頭上，而且付諸行動，習近平此行將具有重啟冷戰的里程碑意義，也是拜登政府的噩夢；就看習近平的表述，能否在俄羅斯與美歐之間尋求真正平衡點。種種跡象看，中國加速向俄羅斯傾斜，習當局似心意已定，美中將繼續硬碰硬，恐難避免。

美中關係如此，台海就難置身事外。蔡英文過境，美方將給予最高規格禮遇，而島內懷疑美國要把台灣帶向戰爭高漲之際，馬英九將訪大陸，名義上是與姊妹們一起尋親祭祖，卻也代表藍綠營對「親美」、「友中」孰輕孰重的抉擇。在習近平訪莫斯科、想扮俄烏戰爭和平締造者，取代美國角色之際，台灣先後任總統，無形中都加入強權的角力棋局。

現實上，台灣需要和戰兩手準備，確保兩岸能有溝通管道，防範戰火爆發。民進黨如扮黑臉、國民黨扮白臉，若能為台海和平帶來正向發展，大家應樂見其成。只是馬此時訪陸，須能營造創建兩岸和平、減緩緊張的效果，否則將坐實「親中」「賣台」等指控。習近平在中共20大重提對台灣「決不承諾放棄使用武力」；宏都拉斯日前宣布將與中華民國斷交之際，馬英九此時訪陸，難免面對時機不宜的質疑。

台海戰雲密布，馬英九曾在中共20大前說，兩岸需要「避戰」與「謀和」，兩岸統一需要「和平方式」與「民主過程」，才會被台灣人民接受。說法符合藍營「親美友中」，不向美國一邊倒，但美方和島內難免質疑馬訪大陸時機不宜，和中共文攻武嚇、機艦頻頻擾台等格格不入，何況北京不會給藍營什麼承諾。

兩岸關係近期有緩和跡象，國民黨副主席夏立言2月率團訪大陸後，大陸國台辦隨後宣布，3月25日起，恢復台灣部分農漁產品進口大陸。同日台灣也擴大「小三通」中轉，蔡政府也在鬆綁部分政策，日本媒體則認為中共在做球給國民黨。

習近平20大完成權力部署後，似有意讓兩岸關係有新突破。雖然2015年11月在新加坡的歷史性「習馬會」不可能重演，但馬成為74年來台灣首位卸任領導人訪大陸，對北京有益無害，北京順水推舟想尋找新機會，也分化台灣。

美國或西方反共陣營，大致認定「對中國友善」就是親中共，日本、美歐媒體不乏質疑和不信任聲音。日本經濟新聞日前推出「台灣未知的真面目」系列，指台灣「九成軍官退役後前往大陸，提供台軍情報換取金錢，軍中潛藏很多共諜，台軍幹部大多是外省人，國防部長也被外省人壟斷，蔡英文無法控制軍隊」。

這類誣賴性臆測，雖然事後澄清，但引發曾任蔡政府國防部長多年、現任退輔會主委馮世寬大駡「放他X的屁」。而85高齡的前監察院長王建煊日前宣布，「台灣快完蛋了，不統不獨太危險，會被中共教訓，必須儘快完成和平統一」，「現在的中共不再是過去的中共了」，他2024要年參選總統。對比台灣85%民眾反對中共武力併吞台灣，台灣求購F-35戰機等先進武器，美方不賣，答案或許就在其中。

美中關係直接牽動烏克蘭戰爭、兩岸關係發展，習近平拒絕依美國的路線圖行事。蔡英文月底將在加州會晤眾院議長麥卡錫，美方也施壓宏都拉斯，想阻止台宏斷交。習近平訪莫斯科的作為、馬英九訪大陸，都脫離華府期望的軌道，北京似已放棄和美國和解攜手，決意走對抗的路，拜登政府會打什麼牌回應？一個震盪的新世局或許即將到來。