美英澳AUKUS潛艦協議 衝擊印太

在2021年9月美英澳三國宣布安全合作協議（AUKUS ）之後，經過18個月的研究，三國領袖拜登、蘇納克與艾班尼斯13日在加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，AUKUS進入新階段，澳洲 將採購三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英的先進技術，在20年內共同打造下一代潛艦，就命名為「AUKUS」。

澳洲原本是要與法國簽約，打造新一代的柴電潛艦，藉以替換目前的柯林斯級，可是美國橫刀介入，要澳洲採購美國的核潛艦；背後原因就是，核潛艦速度快，潛得久，澳洲來的核潛艦在沖繩海域可以停留73天，而柴電潛艦無法停留，必須尋求補給；美國對抗中國，必須要在南太平洋尋找可靠的盟邦，而澳洲此時更換潛艦，正好落入美國的盤算。

這個協議雖是由前任保守黨莫里森政府所達成，但是新上台的勞工黨艾班尼斯政府照單全收，即使這意味著2000億美元軍購，未來30年當中，每年要增加30%的國防預算。

這個政策在澳洲有相當多的人包括前總理基亭（John Keating）等強烈反對，認為這不符合澳洲的戰略需求，只會讓澳洲更依賴美國，但是政治上，卻是兩黨一致的。

可是建造核動力潛艦，工程浩大，以美國技術成熟，一艘都需要六年的時間，澳洲核潛艦要到2030年代才能完成設計開始建造，等到服役需到2040年，目前澳洲六艘柯林斯級傳統動力潛艦，即將陸續退役，如何彌補戰力缺口，是三國過去評估的重點。

目前的計畫是，由已取得美國核艦技術的英國 ，先開始設計新潛艦的構型，美國則將提供垂直發射系統，英國先建造，澳洲再依其原型在阿得雷德建造，英國和澳洲各建造八艘。

但這是2040年代的事，在此之前，美國自2032年起以折扣價售給澳洲三至五艘維吉尼亞級核動力潛艦，這些潛艦將由澳洲海軍操作，問題是美國海軍現在還有11艘訂單在等，新船趕製不及，恐怕澳洲還要買幾艘美軍正在使用的「舊船」。至於美國造船廠的船塢生產線，也要由澳洲投資擴充，外界批評，澳洲不只買武器，還要替美國蓋軍工廠。

而在更早之前，為了盡快訓練澳洲海軍操作核動力潛艦，同時替補澳洲缺失的潛艦戰力，美國將自2027年開始的四年內，將四艘維吉尼亞級核潛艦部署在澳洲伯斯附近的軍港，英國也將在澳洲部署一艘核潛艦。

如果從盡快獲得核潛艦的角度，來審視這個計畫，就會覺得條件太好，不容錯過；但如果從澳洲自我防衛的角度，就覺得是樁很糟糕的買賣；德國柴電潛艦的報價僅核潛艦的三分之一，八艘核潛艦的費用，足足可以買24艘最好的柴電潛艦，與其替美國到北太平洋打仗，還不如以「狼群戰術」守好進犯澳洲的關鍵水道。

總理艾班尼斯說，造艦計畫的開端是在未來四年投資60億澳元擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，未來30年將在澳洲創造2萬個工作機會，可是大部分的合約會到美國的軍火商手上，建造也會在美國船塢，澳洲雖然出了所有的錢，最後只能喝到湯，吃不到肉。

澳洲過去是《南太平洋無核區條約》的成員，現在因為AUKUS，可能會導致部分國家，如印尼與馬來西亞，對澳洲船艦通過其的水道，採取不歡迎的態度，雖然未來的核潛艦只有核動力，並沒有配備核武器，卻仍會與鄰國產生緊張。

尤其得不償失的是澳洲會搞壞與中國的關係，勞工黨政府上台後，希望與中國改善關係，恢復對中國的出口市場，而中國也藉機希望與澳洲有一個新的開始，對煤炭、農產品開始解禁。

如今澳洲加入美國領導的抗中聯盟，勢必會對中澳關係造成衝擊，澳洲在正式宣布AUKUS第二階段計畫前，曾經分別向鄰國與中國通報，但是中國明顯並未釋然，中國外交部強烈批評稱「三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上愈走愈遠」。

可是各國的國防，都是主權的一部分，就像澳洲無法質疑中國國防預算增加，建造航空母艦一樣，中國也很難質疑澳洲的決定，所以協議正式宣布後，北京只能把批評重點放在核擴散，以及AUKUS是冷戰思維。

中國若再度經濟制裁，將兩國關係帶入谷底，其實也不符合中國的利益，事實上，中國即將進入夏季用電高峰，煤炭需求升高，很難再禁止澳洲煤炭進口，而既然經濟制裁改變不了既定事實，還不如不要作繭自縛。