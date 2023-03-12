習近平升高對抗 美中冷戰形成

習近平10日被選為國家主席，成為中國任期最長的國家主席；未來五年，他將會推動什麼目標？他在兩會 的講話，至少透露出兩項，一是重振經濟、二是加強與美對抗。其中，與美對抗，將是影響全球的大事，特別受到關注。

他在兩會多次發言，最令人囑目的，莫過於他公開點名指責美國，帶頭與西方國家，全面遏制、圍堵和打壓中國發展，因此對中國的發展造成巨大壓力。「圍堵講話」後的第二天，外長秦剛又拿同一問題做文章，警告美國說，如果美國繼續打壓中國，必將引致衝突和對抗；美國推動的印太圍堵，將無法形成，因為中國將持續與歐洲和東南亞國家維持關係，美國的陣營自會瓦解。

「圍堵」是冷戰觀念，美國就是以這種策略，最終擊敗前蘇聯，結束美蘇之間的冷戰。表面上，習和秦剛反對美國對中國圍堵，但其實北京 十年來不斷向著與美對抗的方向推進，因此才會逐漸形成以北京和華府為中心的兩大陣營；在習的設想下，中國要進入「習近平新時代」，而這個新時代的最重要標誌，正是能與美國對抗的中國。

習在兩會中的發言，說要求民營企業，投入重振經濟的行列，以協助中國擊退美國，這種重用民營企業的策略，與他2021年全面打擊民營互聯網平台的政策背道而馳。為什麼會如此？這當然是為了重振經濟，因為他親自指揮的清零政策，去年重挫經濟，使去年全年經濟增長跌至40年來最低的3%。有分析說，他指責美國打壓中國發展，目的是打民族主義牌，轉移人民反封控抗議的不滿，但更重要的訊息是，重振經濟才能與美國對抗。

他同時也呼籲科技創新，因為唯有科技創新和自立，才不至受制於美國，才能與美國對抗。再如，中國擴大軍費開支7.2%，表面上軍費開支與美國差了一大截，但中國軍費連續28年、年年大幅增加，加上還有大筆「隱性軍費」(瑞典國際和平研究中心所說)，目的就是為了要與美國對抗。

其實，習主政十年，根本沒有停止過與美對抗的部署。2017年中共19大，習已宣布，中國已「走向世界舞台中心」、「成為社會主義現代化強國」、以及「向全球輸出中國模式」作為發展目標，因此五年前他已經有要與美國分庭抗禮的意味。

習過去五年遇到不少困難，也出現不少政策失誤，但他從不承認錯誤，因為社會主義現代化強國的領導人不可能認錯。例如，2018和2019兩年，川普向中國發動貿易戰，北京始終沒有在談判中低頭，從不承認竊取西方技術和強迫美國公司技術轉移，也不肯進行美國要求的「結構性」經濟改革。

2022年初，習與普亭 在北京協議，承諾與中俄友誼無上限；普亭在協議後20天，即揮軍侵略烏克蘭，西方主要國家都譴責俄國侵略，但北京一直不肯譴責。習即將出訪莫斯科，準備與普亭進一步建立關係，中俄聯盟，將與美國組建的聯盟，形成兩大對抗陣營，新冷戰正式展開。

新加坡國父李光耀2013年去世前，曾判斷說，中國再發展30年，挑戰美國的時機就會成熟。但習等不了，他上台時已60歲，要再花十年，才能全面奪權，成為終身國家主席，所以迫不及待，推行南海造島計畫，將南海納入版圖，又推出「一帶一路」，向中亞、西亞和非洲拓展；還決定放棄鄧小平的「韜光養晦」，向全球表示，由他領導的中國，將進入「習近平新時代」，要和美國對抗。

習十年前放棄韜光養晦，不等時機成熟，公開挑戰美國；那時可能就鑄成了大錯，以致引起美國的反擊，向中國發動貿易戰，並於2020年7月中止了推行40年的交往政策，然後拜登上台，制定組建圍堵聯盟的策略。習統治的中國，經過疫情，經濟受嚴重衝擊，增長速度跌至數十年來最低，從此或許無法再追上美國，最終可能像前蘇聯那樣，挑戰美國失敗。如果習十年前能忍一時之氣，或許中國的局面，就不至陷入眼前的內外困局。