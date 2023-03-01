美國人口變化與南遷新趨勢

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)統計，即使新冠疫情肆虐，去年美國出生人數也超過死亡數，加上國際移民 增加，美國人口總數估計達3億3458萬多人，比去年同期，增加177萬多人。較重要趨勢，是東北部和中西部各州，更多人口遷移南方各州，西岸加州 等地人口只增長15.3萬人，南方的德州 、佛州、北卡和喬治亞州增加130萬人，成為人口增長最多的四個州。

相比起來，中國人口去年從14.13億減至14.12億，比2021年底減少85萬人，這是毛澤東主政導致大飢荒以來，人口自然老化、近年疫情影響，使得人口首次下降。美中此長彼消，無論對勞動力供應、國家實力和財政分配等，都有不同的衝擊。

美國人口還在成長中，人口結構雖也老化，但情況不像中國嚴重。丕優(Pew)研究中心調查，新移民2010年就占美國勞動力成長的70%，如果沒有新移民，美國勞動力2020年就持續下降，到2040年僅剩1.63億人，但新移民如維持在疫情前水平，2040年勞動力將增長至1.78億人。

新移民注入年輕人口，使美國勞動力源源不斷，成為國力壯大的象徵，而並非如保守派和排斥移民者常說的，移民來美國吃福利、拖累美國。從加州矽谷高科技業，或華爾街金融服務業，不斷有外國精英學成後留下來，歸化入籍成為美國人，這是中國所沒有的優勢。

美國較值得注意的趨勢，還有：一，人口逐漸南移。近年東北部、中西部各州，更多人口遷移南方各州，西岸加州、華盛頓州和俄勒岡州，人口也有南遷趨勢，德州、佛州、北卡和喬治亞州吸引最多國內移民。對南方的巨大吸引力，到底是因新冠疫情或長期趨勢，專家們無法確定，但主因應在房價和住房負擔能力，與較低稅收，疫情期間證明遠距工作可行，和嬰兒潮世代大量退休，想尋求生活成本便宜的養老之地等因素有關。

近年被比喻成「出埃及記」的「出走加州」(California Exodus)現象，加州2020年迄今人口流失逾50萬人，白人為主群體逃避高房價、不喜歡民主黨偏左意識形態和高稅率等，都是主因。房價只有加州一半或更便宜的德州等地，成為吸引加州人的樂土，特斯拉創辦人馬斯克將企業總部和居所都遷往德州，就是最典型例子。

加州的人口變化，已導致去年國會改選，依人口數計算席數的聯邦眾議員，加州減少一席。這種趨勢如持續，對加州長期有多少影響，或許2030年人口普查後重畫選區，情況會更明朗。

除了德州人口、企業快速增加，佛羅里達州也是另一重心。專家說，南方的吸引力會持續，陽光充足、自由風氣同樣興盛，佛州房價、租金都比加州便宜，住房和食品成本比加州低，不過隱藏的房屋維護成本高，還有全年都需要的空調，導致更高的水電費用。

二，加州等西岸各州不再吃香。洛杉磯時報匯整聯邦資料發現，2020年4月至2022年7月，加州移出人口達70萬人，雖然出生人口自然增加20萬，但總人口仍減少50萬人，移民人口數只略低於紐約的52萬人。同一期間，佛州淨成長70萬人、德州淨成長88萬人。

主因是新冠疫情後，遠距工作機會增加。而加州生活費太高、交通堵塞嚴重，空氣汙染和犯罪率都升高，導致很多人不滿而外移，「加州以外的地方我才有能力買房子；擁有自己真正的家」。加州人的自由主張，導致德州、猶他州、內華達州等保守居民居多的州，深怕未來「加州化」，都不希望加州人大量移入。

同屬民主黨主導的紐約州，人口減少趨勢比加州嚴重，理由和加州一樣，房價、生活成本和犯罪率，趕走了現有居民。紐約、加州等民主黨重鎮人口外移，正微量改變全美政治地盤和政黨生態。

三，美國人口微增，但年輕人「躺平」，造成缺工。聯邦勞工部日前公布，全美有70多萬個職位，找不到人做，目前建築業、餐館和其他服務業雇主正努力徵求時薪工人，建築工人日薪三年來大漲七成，估計美國建築業缺工達千萬人，卻有700萬名年齡介於25歲至54歲青壯男性在觀望，不肯工作。

美國近年就業情況是歷史上最好時期，但有工沒人做，年輕世代「啃老」，成為國家的新問題，勞動力缺口巨大，使民主黨對開放新移民振振有詞，能否訂定制度，雇用外勞，是兩黨未來面臨的共同考驗。