郭台銘霸氣表態 點燃總統戰火

鴻海創辦人郭台銘 在弔唁星雲法師後，對台灣總統選舉，脫口說出「等國民黨 一套辦法」後，讓國民黨內炸了鍋。郭台銘說自己「四年前年輕氣盛，一時衝動退黨」，向前立法院長王金平表達想代國民黨參選總統，國民黨要如何迎拒郭台銘，維持「非綠陣營團結」以「下架民進黨 」，著實傷透腦筋。

曾經無息借貸4500萬元，解救國民黨發不出薪水難關的郭台銘，當然是標準的「藍友」，但大老闆任性的霸氣，屢次讓國民黨亂局，也讓歷任黨主席頭疼。當年吳敦義為郭量身打造，返黨參加初選，敗給韓國瑜後，郭憤而退黨，一度傳出組第三勢力參選，也造成藍營分裂敗選，郭現在要黨主席朱立倫「記取四年前教訓」，讓朱有苦難言。

國民黨初選辦法難產，關鍵就在於主事者的想法。四年前吳敦義自己有意問鼎大位，以至於各項辦法均受質疑，更讓郭台銘在退黨時重砲抨擊國民黨迂腐。如今朱立倫也有眾所周知的雄心大志，他能否「無私無我」扮演造王者角色，成就藍營重返執政，國民黨內也多所議論。挺朱者保證朱不會是「吳敦義第二」，但朱要如何讓民調支持率最高的「最強母雞」侯友宜順利登場，讓「非綠陣營」不分裂，著著都是險棋，並不會比四年前好走。

前台北市長柯文哲以民眾黨主席身分，已經明白表示要參選到底。柯清楚自己當選機率不高，但一為維持民眾黨立委席次與生機，二來盤算大選一旦演出三國演義，柯文哲就有機會扮演「關鍵第三者」角色，在政治謀算中奪得談判資格與籌碼，確保民眾黨不至淪為「消失的第三黨」，政治算盤打得極精。

然而，民眾黨在九合一大選只拿下新竹市，新竹市長高虹安更是郭台銘「借將」給民眾黨的人馬，柯文哲力謀與郭合作爭大位，但郭台銘一句「沒有郭柯配」談話，澆熄了民眾黨的期待，柯文哲大話遮蓋不了民眾黨氣虛之苦，真實的戰局還是在藍綠對決之勢，這也是何以郭台銘必力爭返回國民黨的主因。

郭台銘急登場，反而挑起國民黨內新仇舊恨，郭當年退黨，不只令總統大選覆敗，立委選舉也重挫，以至於這些年民進黨完全執政，讓國民黨吃盡苦頭。黨內強烈認為，也不能任人指使，應該要符合黨章制度處理，主事者不能「順了郭意逆黨情」，反而會造成黨內分裂危機，郭台銘要如何讓藍營基層「歡迎郭回家」，其實還有許多工作要做。

國民黨這盤總統大棋，關鍵不只是「領頭母雞」，還包括立委席次的爭奪，絕不能讓四年前總統、國會皆輸的歷史重演，否則就算政權輪替，跛腳總統一樣難以左右大局。朱立倫應該急的是立委選戰布局，要從下到上，力拱總統選勢，步步為營的紮根固票，才是讓國民黨中興返政的基礎，也是延續九合一選舉勝利氣勢的合理安排。

相較於郭台銘、柯文哲的急於表態，侯友宜以靜制動的耐性，反而讓支持者感到焦急。侯友宜很清楚，大位不以智取、強奪反而難勝，他等候的是眾星拱月，「先生不出奈天下蒼生何」的局勢；如同當年國民黨力求馬英九選市長，進而爭總統的形勢。朱立倫如願放下身段來「造王」，勢頭自然會匯集，國民黨若先分裂爭權，這仗也不必打，侯更不必自陷險局。

國民黨看似紛亂，其實正是因為重返政權有望，爭取者才眾多，缺的也就是郭董口中那套「足以服眾」的辦法，政治創勢有機，當年李登輝以八大老勸退，連宋棄前嫌以成局，都不是依成規而成勢，國民黨也要打破既有規範，在不破局前提下，另創鞏固「非綠陣營」下架民進黨新制，這就有賴朱立倫的政治智慧。

民進黨雖說大勢已定，勢將由賴清德來擔綱，但賴為樹立自己救黨革新形象，對黨內出手整頓甚急，也引起派系反彈。賴嫡系子弟兵陳宗彥因11年前接受性招待舊事，被爆料拔官，丟了行政院發言人一職，被視為劍指賴清德的內鬥作為。前總統陳水扁早已預言，民進黨尚未定於一尊，陳建仁組閣就預示了仍有變數在，而最近賴系人馬整合小英之友會的談話，也引起英系不滿，民進黨內一樣暗潮洶湧，這選舉年刀光劍影爭得極兇，政壇處處坎，大位險路多，誰也大意不得。