疫後兩岸新局 蔡英文穩中求變

睽違三年，台灣海基會恢復了台商春節聯誼活動，蔡英文 在會中告訴台商代表，在理性、平等、及相互尊重下，願和北京當局展開對話，一起尋求促進區域和平及穩定的可行之道。新任國台辦主任宋濤也將在北京與台商座談，首度直接聽取台商心聲。兩岸當局在新年期間都釋放出開春送暖訊息，今年兩岸情勢能否由剝返復，讓台商相當期待。

因應選舉失利的局面，蔡英文以「溫暖堅韌」為名更換了閣揆陳建仁，但對大部分國安人事幾乎未變。國安局長陳明通下台是因為論文處置失當，而李大維回任海基會董事長的安排，是為了騰出總統府秘書長的位置給林佳龍，基於人和考量，讓副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏職位對調，讓敗選市議員梁文傑接任另一陸委會副主委，人才歷練用意遠重於政策轉換，外界多評價新人事求穩為先，守勢為上，缺乏新意，也難見政策變動的方向。

反而是「習家班」宋濤即將出任政協副主席，由副國級的國家領導人擔任對台工作第一把手，意味著中共 比以往更重視對台工作，加上王毅出任中共外事辦主任、秦剛接任外交部長，都顯示中共因應中美競爭新局，將對美與對台工作連動考量，嗅得出中共對台統戰工作有強化調整的方向，國台辦在國務院地位更替，不再是人微言輕難辦事的角色。

宋濤在上任國台辦之後，立馬赴廈門與金門縣長陳福海、立委陳玉珍晤談，並直接宣布金酒解禁，再促兩岸小三通開放。宋濤並和國民黨前主席洪秀柱晤談，釋出疫情已控，台胞可以完全安心赴大陸學習工作訊息。雖然台灣陸委會仍不免批評這連串舉動有「政治操作」，但遠不如以往惡聲相向。進而國台辦再釋出已致函台灣，希望恢復廣州等16個航點，實現正常往來交流。尤其恢復航點訊息，極微妙地在台灣台商聯誼會前夕釋出，向台商送暖，把球丟給台灣當局的意味極其明顯。

蔡英文在台商酒會上，明確表達要推動兩岸疫後健康有序交流，陸委會主委邱太三也明白指出，疫前兩岸不只16個航點，只要大陸資訊愈透明，開放的速度就愈快，小三通在春節專案結束後，也有望常態化，但這些都需要政府來談。邱太三把球丟給對岸，但台灣也勢必對疫後兩岸交流要做足準備，台灣交通部長王國材就將年度爭取600萬觀光客目標，有100萬人次屬於陸客，計畫性地期待大陸疫後觀光解禁，兩岸交流能夠逐步恢復正常。

儘管中共軍機擾台日日未停，每逢敏感外交議題，諸如捷克準總統與蔡英文通話等訊息，軍機施壓力道有增無減，表示中共軟硬兩手策略，軟得更軟，但硬的也絕不鬆手。台海緊張情勢未曾稍減，而美國眾議院議長麥卡錫可能來台訪問訊息，更將是兩岸情勢趨緩的一大變數。蔡英文政府沒有拒絕的立場與理由，但也擔心來訪重演中共演習鎖台，會增加大選年政治變數，對民進黨 當局未必是利多，進退間，蔡英文要如何符合美國戰略期待，又不致成為大選致命傷，民進黨當局其實謹慎以對，寧可台海減壓，不願升高對立，只是麥卡錫訪台有美國政情的複雜背景，連美總統拜登都難插手，台灣更沒有置喙餘地，這也是蔡政府尷尬的難局。

在台灣國內政情來看，民進黨政府為扭轉「抗中保台」失靈的教訓，賴清德祭出的「和平保台」說，其實也只有口號放軟，本質未變，避免選舉獨派主張遭攻擊的考量勝於一切，民進黨無法棄基本盤於不顧，但要爭取中間派支持，就先得爭取經濟活絡降低傷害，兩岸市場不能輕棄，台商支持也不能放掉，必須對兩岸交流打好方便利通的基礎。

如果中美對撞大局不能改變，至少可以在兩岸政情上穩住，這是當前蔡英文政府最務實的謀算。當蔡英文有意在經濟送暖爭取選票，就不能不恢復兩岸交流的可能性，也必須和港澳等市場搶客，更期待能透過民間交流，降低台海緊張，只是這連串盤算，都不能輕易鬆懈中共可能謀台進犯的風險，於是兩岸春風微送暖，卻不能期待一夕間門戶大開，「穩中待變」是蔡政府當前不得不的選擇。