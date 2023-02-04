美國要積極備戰2025 面對中共

中情局長伯恩斯前天演講鐵口直斷表示「未來六個月是烏俄戰爭的關鍵時刻」。同時，瑞士媒體傳出伯恩斯秘訪莫斯科，當面向普亭 提出以烏克蘭五分之一領土，換取撤軍終戰。在美國與北約紛紛提供坦克與中程飛彈給基輔之際，傳出這些訊息，說明烏俄戰後的政治格局也已在擘劃之中，其中最大算計就是面對中共 。

瑞士媒體指，中情局長伯恩斯1月在莫斯科，代表白宮提出結束烏俄戰爭的和平建議，要以烏克蘭割地烏東頓巴斯的二成領土交換與俄羅斯終戰。此說即遭白宮與中情局否認稱「完全錯誤」，基輔與莫斯科也都稱拒絕此提議。瑞士媒體的消息來源是，引述兩名匿名德國官員說法，伯恩斯的確在1月中旬密赴基輔會見總統澤倫斯基，在此同時，赴俄密會普亭極有可能；伯恩斯是美國知俄派，曾任駐俄大使，可直謁普亭。此事所透露出另一訊息是，經過近一年殘酷攻防，烏克蘭人民流離失所，盟國倦戰厭戰之說已起。若是戰事能在今年簽署割地謀和，普亭尚可保持顏面。

目前戰事情況仍未到和談關頭，看似處於僵局，但雙方都在蓄積戰力，準備春季會戰。普亭下令再次動員約30萬名軍人，投入戰場。烏俄仍須分出高下，和談可為輸贏之後的備案選項。平心而論，普亭打得如此吃力，與中共沒有軍援，有很大關係。中共投鼠忌器，擔心美國發動對中制裁，因此，寧可做壁上觀。

美方計畫在今年結束戰爭越來越明顯，老謀深算的拜登總統積近半世紀的外交國安經驗，深知美國不能又再捲入一場海外戰爭，無論是直接出兵或是間接操盤，美國都無意願長期拖下去。現在問題是如何掌握戰敗普亭後和談的時機，其中時間指標就是在2025到2027年之間。

軍方多位將領最近指中共武力侵台在所難免，美軍與盟友須全力備戰，因為到2025年，中共已完成武力侵台準備。但美國防部罕見立即出面澄清，稱目前並無中共侵台跡象。但事實是，中共軍方奉命在2025年要做好軍事準備，屆時攻台與否由政治決定。因此，美國與北約及東亞盟國也必須在此之前，結束烏俄戰爭，因為除了倦戰厭戰心態外，軍火供應量也傳出已經到拉警報階段。中共內部已在評估，料定美國屆時無力同時兼顧東西兩大戰場。

美國有另派思維要想拉北京 入場，美中聯手結束烏俄之戰。最近「外交事務」刊文指中共早先有意扮演和事佬，要居中調和烏俄停火，但北京發現莫斯科並無意在未達到戰略目標前停火，自此不再多提。撰文學者指，隨著戰爭周年逼近，戰爭朝持久發展，多方面的調促停火提議，值得試探，而且如果失敗，美國並無損失。這種說法最大誤區，是認為美中聯盟可逼普亭住手，而無視中共利用俄國被國際制裁之際，經濟迅速自疫情後復甦。

北京目前的做法是兩面討好，算定美俄不可能走到一塊，不會發生美俄聯手抗中，因此利用美俄間的深層矛盾，獲取最大利益。其中之一是利用對俄石油經濟制裁，自俄進口平價石油天然氣與燃煤，大量降低能源成本，全力拉高經濟。儘管疫情當頭，去年中俄間貿易量大增，說明北京不必直接軍援莫斯科，依然可繞過制裁，與俄國發展「不封頂」的經濟交往，暗中挺俄；在可見未來，中俄關係不會倒退，因為中共領導人深懼「俄國若倒，下一個必是中共」。

美方已宣布國務卿布林肯因偵察氣球入侵美國領空一事，臨時推遲首訪北京，此事究竟是如中方所稱「不可抗力誤入」表示遺憾，還是另有內情，還須後觀風波是大是小。但布林肯重批中方，此舉侵犯主權，既不負責任也令人無法接受，此事已破壞他此行準備的實質性討論。由此或可證明行前各方已解讀不必對布林肯此行抱以過多期望，既不會有新共識，雙方也不會讓步，台海安全如此，烏俄和戰也是一樣，訪中一事可以暫行擱置。

中共目前降低外交戰狼言辭與人事調整，明眼人都知道這是中共遇到內部困難，先避開主要敵人，調整完後再做出擊，其中最重要的是習近平要拿捏挺俄的分寸，既能低限度滿足普亭，但又不會真心介入調停努力，而儘量在美歐擊倒普亭之前，佔盡俄羅斯的便宜。

中情局長伯恩斯表示「未來六個月是烏俄戰爭的關鍵時刻」，意指未來在戰場上的半年時間，將決定烏戰勝負。既是如此，拜登政府有必要儘快提供烏克蘭所有必要的新式武器，讓烏戰盡速能夠有個結束，逼迫普亭上談判桌，結束戰爭。因為美國要面對中共，積極備戰2025。