布林肯訪問中國 降溫不代表緩和

國務卿布林肯 將於2月5日和6日前往北京 訪問，這是自2018年10月以來美國國務卿首次訪問中國，顯示自從一年多前安克拉治會談僵局後，兩國關係出現改善的跡象。拜習峇厘島高峰會後，美中關係結構未變，仍然是競爭與對抗，但是雙方在短時間內，都希望穩定彼此關係，不要有意外，所以有這趟眾所矚目的布林肯訪問。

布林肯預計將與新任外長兼國務委員秦剛會談，也會與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會見，如果會談順利，還有可能晉見總書記習近平。

從彼此的意願上來說，中國方面希望重新開始對話，這是因為內部面臨國內疫情蔓延與經濟萎縮的困境，而外有烏克蘭戰爭衝擊與美國對高科技卡關窘境，所以希望打開困境，而與美國對話是政策大轉彎的一部分。

但值得注意的是，美國也願意和解恢復對話，是因為不願看到衝突升高到不可收拾，拜登政府如今更加務實，也意識到與北京對話的必要性。布林肯最近在芝加哥的一場演講中，被問到與中國的關係是否有所緩和時，布林肯回答說，「我認為是這樣的，因為當你在交談和接觸時，往往會產生這種效果」。

但這並不意味著兩國關係正在升溫，雙方立場差距仍然很大，而且彼此都不滿對方，預期在布林肯與中國高層的會晤中，將會涉及四個主要議題，兩個是中國要美國配合，兩個是美國要中國配合的。

烏克蘭戰爭，華盛頓要求北京不要介入，甚至不准與俄羅斯有任何軍事、經濟往來，這次訪問前，還放出消息稱，美國政府掌握中國大陸國營企業暗助俄羅斯的證據，以此要脅，不過眼看烏戰逆轉，北京對俄政策也開始轉向，習近平去年年底與普亭的視訊通話，就明顯地保持彼此的距離，現在交涉的關鍵是，美國將希望北京進一步孤立俄羅斯。

台灣問題，北京則要求華盛頓不能夠跨越一中紅線，對北京來說，這是主權議題，但美國卻堅持，這關乎美國和全世界各國的利益，雖然北京無法阻止美國持續出售武器給台灣，但是對駐軍或進一步安全合作，卻是有戒心的，尤其對有象徵性的高層互訪，特別在意，目前盛傳眾議院新議長麥卡錫將於今春訪問台灣，是個雙邊的棘手問題。

經濟競爭，北京要求華盛頓對中國高科技能夠鬆綁，如晶片的限制，這個部分是美國維持競爭優勢的關鍵，不會放棄，目前美國糾集盟友的努力並不順利，荷蘭一直抵制美國的壓力，不願意其光刻機完全受限，可是中國大陸也不至於像對川普的懲罰性關稅一樣，相對採取報復措施，結果弄得兩敗俱傷，應該只會訴諸國際仲裁，這個領域不見得沒有妥協空間。

北韓 危機，目前處於將爆未爆的危險狀態，華盛頓手邊有烏克蘭戰爭與台海危機，備多力分，希望在北京的協助之下，能夠及早拆除引信，雖然北京不願意看到北韓擁有核武，威脅到自己，但是也不願失去北韓這個附庸國家，怕平壤認為中美要聯手對付北韓。

或許還有更陰暗的議題，不能擺在談判桌上公開談的，譬如美國國會馬上要開始調查拜登父子的烏克蘭、中國遊說醜聞案，白宮希望知道中方的態度，以及相關的當事人目前的行蹤，會不會出席作證等等。

當然或許還有些議題，如在氣候變遷和公衛等，甚至阻止芬太尼等非法合成毒品流入美國，是彼此能合作的領域，但是從美中看來，這不是兩國的核心利益，能夠談成最好，但談不成，也無所謂，更有可能的是，藉由在氣候變遷和公衛上的讓步，換取核心利益的進展。

中美雙方都知道，雙邊關係的惡化，不會只限於對兩國的影響，這是衝擊到全球的，誠如布林肯國務卿所說：「世界各國都希望我們負責任地處理美中關係。他們知道我們的應對方式也會影響到他們」，大家都在看兩個世界超強能否負起應負的責任。

布林肯的訪問，對於中美雙邊關係的降溫，是有幫助的，不過降溫，並不代表美中矛盾的情勢就會緩和，未來一年，兩國當局仍要小心翼翼，慎防擦槍走火，不容大意樂觀。