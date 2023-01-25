中國人口減少 當心房地產、基建泡沫

中國官方日前公布，2022年底人口從14.13億減至14.12億，比2021年底減少85萬人，是中共建政70多年來人口首次下降。黨媒避重就輕，淡化問題；持平看法則認為，中國人口越過頂峰後開始下降，人口老化，出生率不及死亡率，勞動人口減少、消費力降低，「人口紅利」消失，直接衝擊經濟和社保體系，房地產 泡沫化加重、凸顯許多基建超過實際需求。

「紐約時報」專欄作家、諾貝爾經濟獎得主克魯曼認為，中國人口下降如處理不好，會像靠泡沫支撐的經濟一樣，引發危機。中國社會保障體系相對不發達，國家養老金負擔加重，人口萎縮降低國家生產力，導致投資 支出減少。中國可能重蹈日本 後塵，卻沒有日本的高度社會凝聚力，中國秉持威權主義、政策常失衡，又有反覆無常的領導人，更讓人擔憂。

海外猜測，疫情三年，中國病亡數一直未公布真相，近數月各地病亡數激增，直接降低人口數。今年底統計情況可能更糟，只是當局不會公布和承認。

中國目前人口總數14.12億，減少85萬人是戔戔之數，中共官方表面看似不在乎減少區區85萬人，但重要的是，趨勢已難逆轉。很多中國人把人口第一看成大國和國家力量象徵，聯合國預測，印度人口今年4月將取代中國，成世界人口第一大國。只是論人口素質和結構，印度有年輕化優勢，但識字率、生產力等卻難與中國相比。

中國正面臨改革開放40年來內外挑戰最多的時刻，日本就是因人口老化等原因，失去1980年代的強大經濟優勢，何況中國經濟發展程度不及日本成熟多元，人口老化衝擊國家勞動力和經濟可能更嚴重。

專家說，2015年，中國勞動力每年減少50萬人，2021年呈斷崖式下降，每年減少1000萬，勞工成本上揚，使得靠勞力密集的低端製造業遷離中國。中國政府意識到問題嚴重，2015年起放鬆一胎化政策；2021年起鼓勵每個家庭生兩個或三個孩子，但因「養不起」等原因，獨生子女世代平均生育率僅1.66%(每個婚齡婦女平均生1.66個孩子)，此後還更下降，2021年僅1.15%，2022年只有1.08%，距人口更新所需的2.1%出生率差很遠。

人口紅利消失，直接衝擊中國40年來經濟奇蹟，近年拉動經濟的三大火車頭：房地產、基建和製造業直接受衝擊。占中國GDP逾30%的房地產業泡沫化，地方政府為爭取GDP政績，大量批地搶建，建商靠政商關係融資，房屋未蓋好就賣光，形成全國炒房效應。如今房屋供過於求，沒錢的買不起、已買的被套牢，炒房者更虧損逾七、八成投資，估計全國房地產業負債逾5兆美元，泡沫再破裂可能形成全國性金融危機。

大陸建屋過剩，2021年統計全國有1.3億套空屋，各地無人住的「鬼城」或僅極少數住戶遷入的住宅樓很多。人民銀行報告說，中國住房自有率達89.68%，房屋自擁率如真的這麼高，人口數減少，1.3億套房屋靠誰消化？房地產爛尾加劇，二、三線以下城市情況更糟，房地產業成不定時炸彈，拉動經濟的路已被堵死。

中國自認是「基建狂魔」，如今基建也有過剩現象。中國引為自豪的全國高鐵網絡，是全球總長度第一、密度最高的國家。但只考慮拉動經濟，如今高鐵負債達6兆元人民幣，2022年上半年營運虧損804億元，平均每天虧5億元，較2021年增加58.5%。連載客率最高、最賺錢的京滬線也因疫情，2022年上半年虧損10.28億元，其他高鐵線路「賣票收入連付利息都不夠，14億人都養不起高鐵」了。

除了貨運、軍事和拉近城鄉差距等效益，高鐵已成「錢坑」和包袱，最壞時刻還未到來。許多地方基建都有利用率偏低、呈過剩現象，人口減少更加重不利趨勢，各省市還在加大基建投資，想挽救經濟。

中國人口老化和人口數減少，趨勢難再逆轉，導致連串危機。有統計說，中國生育率如上升到1.5%，本世紀末人口可能只有7.88億。上海科學院說，如生育率維持1.1%，2100年中國人口只剩5.87億。有人拿美國人口3.3億對比，認為中國土地和資源如僅有5、6億人口，可能更有利國家發展。中美很多條件不同，未必能這樣對比，而習近平常說，「中國正面臨百年未有之大變局」，是變好或變壞？以上所說的皆是變數。