蘇貞昌急甩鍋 蔡英文難過年

民進黨 在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌第一時間請辭獲慰留，蔡英文 也表達要在完成中央政府總預算後調整內閣。等到兩個月後，蘇貞昌真的再向蔡英文表達辭意，並以決絕姿態表達「走定了」不戀棧職位姿態，蔡英文反而亂了手腳，要在年後才宣布新閣確定人選，一時間「行政院長真空」，也讓民進黨亂象再起，蔡英文能否穩住陣腳倍受質疑。

地方選舉敗選，政院擔責下台已形成慣例，包括國民黨江宜樺或民進黨賴清德 都一樣，所以蘇貞昌也蕭規曹隨，但蔡英文卻出人意表的留蘇。枱面上的理由是總預算未完成，會成為在野黨攻擊箭靶，更關鍵的理由是，蔡英文已辭黨主席，在黨權未定，政務再動，政局難收拾，但蘇貞昌是否為「看守內閣」，其實蔡英文並無承諾。

然而，當副總統賴清德跳出來參選黨主席後，政局態勢大變，民進黨期待「新主」氣氛殷切，蔡英文為了要平衡權力，避免提前跛足，蘇貞昌角色益形重要。其實，蔡英文已有調整蘇職位的想法，但是政治形勢強過個人期待，久居政壇的蘇貞昌當然洞悉政治運作的奧妙，頓時利用此一態勢，更加「勇於任事」，不斷推出各式文宣與活動，強調「這個男人太狠」，宣傳自己政績卓著，也相信可以用蔡蘇體制來迎接挑戰。

蘇貞昌施政風格霸氣十足，和在野黨衝突不斷，當民進黨敗選抓戰犯時，在野黨當然會拿蘇貞昌來祭旗，於是輿論與民調都一再強化蘇不下台，民進黨難以重振的論調，民進黨各派系為來年選舉利害計，當然也不願因蘇揆持續在任，而造成選舉負擔，也跟著興起「去蘇」論，蘇貞昌自己說是「頂住笑罵，穩住團隊」，黨內逼宮愈緊，蘇保位動作也愈大，「蘇走不走人」竟成這兩個月來政壇討論焦點。

也因為政局變化太快，蔡英文要如何調整內閣也幾番反覆。前副總統陳建仁固然是蔡能信賴倚重人選，但陳學者個性勝過政治性格，能否鎮住選舉年的國會挑戰，一直是黨內的隱憂，陳個人接任意願也不高，讓蔡一直無法拍板，蔡一度想安排國安會秘書長顧立雄擔任閣揆，但民調支持度不高，蔡英文即便想讓蘇走人，卻面臨找不到人承擔的窘境。

蘇貞昌知道自己閣揆位置不穩，更要掌握機會展現閣揆權力。當蔡英文以國安會議決定，授權政院研商「全民共享方案」，蘇貞昌索性「拿雞毛當令箭」，搶先宣布政院要發六千元現金政策，讓總統府大感意外，不得已只好「追認」此共享政策，但對於蘇這一手突襲，府等於提前感受到跛腳滋味，蔡英文當然忍不下這口氣，於是府院緊張又成了民進黨另一層難關。

問題是，蔡英文縱然百分不願，就是無法把新閣局面給定下來，這也就是何以蔡英文都自承，蘇貞昌「幾度請辭」，她仍希望蘇能留下來繼續打拚，因為蘇是結構上支持她的最大力量。也因此，當總預算完成，蘇貞昌真的率內閣總辭時，蔡英文竟然無法直接應對，連個「准辭」的說法都出不了口，因為這回她交不了卷，該不該讓蘇貞昌續任，自己也沒有把握，蔡的猶豫更顯示府院領導已經失措，中央無主，也讓政務呈現危機。

當蘇貞昌「上班而無行程」，擺明不願再管事後，蔡英文索性直接介入，以總統之尊，擔起了往昔行政院長巡視春節輸運的責任，更大幅縮少了她春節行程安排，得利用這短暫的年假緊急補考，趕緊把遲交的內閣考券給完成，讓「消失的行政院長」能趕快重新登場，否則失能的政府，勢將讓民進黨的傷痕更惡化。

更立即而明顯的危機是，立法院在二月一日進入新會期，閣揆有向國會施政報告的職責，蔡英文必須給社會和國會一個明確的答案，不能讓行政院真的停擺。更微妙的是，按照權力運作的慣例，過去這種僵局，是有賴黨介入協調的空間，但這會促成新的府院黨決策模式，反倒使得蔡英文不願分享總統權力，要自己來解決危機，新任的黨主席賴清德無從介入協助，反而像個袖手的旁觀者，任令情勢惡化發展，這收放之間，更說明了民進黨高層當下權鬥之深，蔡英文失權之速，恐怕也是她始料所未及的。