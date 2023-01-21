烏戰屆一周年 軍援升級半途而廢？

俄烏戰爭將滿周年，烏俄都在準備新階段的來臨。這幾天主要新聞是，美歐盟國形成共識加速提升軍援烏克蘭 ，關鍵在執行細節：是否提供新型坦克，美德之間出現歧見，而即將來臨的烏東春季大會戰前，烏克蘭能否繼續順利獲得美國慷慨軍援，將是烏俄是否走上談判桌的關鍵，而由於可能國會極右派共和黨掣肘，美國對烏克蘭軍援，以及對抗獨裁強權的承諾，恐將再次虎頭蛇尾，半途而廢。

這幾天華盛頓郵報率先披露中央情報局長伯恩斯上周密訪基輔，與烏國總統澤倫斯基及情報首長會談，其他媒體跟進，顯然是美國政府借媒體放出訊息。華郵報導有兩大部分，一是提醒烏克蘭，美方情報研判俄羅斯即將發動大規模攻勢，二是拜登 政府軍援承諾不變，但未來共和黨掌控國會眾院，7月8月以後軍援不會再如此順利，這正是四處求援的澤倫斯基最關切之事。

各媒體在報導時，刻意提到伯恩斯是自小布希總統以來的知俄派，精確掌握俄羅斯的動向。去年2月普亭 侵烏戰爭前夕，中情局事先不斷示警，暴露大批俄軍在邊境集結的情資，過去一年證明，中情局對俄國情報掌握非常精準，藉此強調拜登政府再次發出預警的重要性。

普亭的確準備再次下達動員令，目標是徵兵70萬，短暫訓練後投入春季大會戰，更計畫把兵力自目前110萬提高到150萬人，在過去11個月在烏東與烏南的拉鋸戰後，俄軍宣稱拿下烏東兩大鹽城巴赫姆特與蘇勒答爾，此兩城戰略位置雖非關鍵，但卻可振奮俄軍士氣，準備乘勝再戰，部署春季攻勢。

美歐深知普亭個性，對併吞烏克蘭謀畫已久，絕不會放手；小布希總統任內前國務卿賴斯與前國防部長蓋茨不久前聯名在華郵撰文稱，以兩人與普亭打交道的經驗深知，在此周年階段，唯有繼續支持烏克蘭，加強軍援，戰鬥到底，才能讓普亭嚐到苦頭。英國外相柯維立也明確表示，普亭毫無誠意和談，唯有加強軍援烏克蘭，這都是為強化軍援所作的鋪陳。

美歐日韓等40多國國防首長與軍火商20日在德國集會，正是商討如何繼續加強軍援。會前拜登政府已宣布新一批軍援25億元，包括59輛陸軍布萊德雷步兵裝甲車與90輛史崔克裝甲運兵車，還有追加海馬士火箭系統彈藥、8套「復仇者」防空系統、數以萬計的砲彈與約2000枚反裝甲火箭。美軍已在奧克拉荷馬州代訓百名烏軍，「愛國者飛彈」一個月後投入戰場。美國提供的軍備不僅針對防禦性武器，更有攻擊能力。其他國家如英國、波蘭、捷克、荷蘭、丹麥等都已各自提出新軍援烏克蘭清單，規模大於先前。

這次援烏會議另一目的在施壓德國，德國至今不願提供最先進的德製雲豹2主力坦克，除非美國對等也拿出最先進的M1艾布蘭坦克。美方以M1坦克比雲豹2的維修補給更為困難為由，表示現階段不適合投入烏東戰場。在各方壓力下，德國終究會屈服，但烏克蘭已表示要至少300輛坦克才能發揮戰略絕對優勢，目前連50輛都不到，美歐如何增援將是眼下的另一挑戰。

此刻投入大量坦克，表示烏戰已來到戰術與戰略同時轉型階段，戰略意義代表西方支持烏東大平原會戰，收復頓內次克與盧甘斯克失土，但僅此為止，不支持烏克蘭繼續東進，也不想提供攻擊俄國境內的遠程火箭。

烏俄戰爭打了11個月，已有加快步伐，結束戰爭的呼聲。即使北約仍克制不進場，美歐盟國絕對有解決這場戰爭的能力，目前是以軍援的質與量來控制戰爭節奏，主要仍是顧慮如何保持普亭面子，讓他知難而退，自找台階下。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭來，拜登政府已向烏克蘭提供超過274億元的軍事援助，但極右共和黨則在國會指控拜登把「美國納稅人辛苦錢」送給另一個國家「打一場根本不可能贏的仗」。與黨內極右派眾議員達成密室交易後當選眾院新議長的麥卡錫，也保證共和黨不會再對烏克蘭開出「空白支票」，聲稱舉辦聽證，瞭解與檢討軍援金流去處。

雖說兩黨主流立場仍是堅定支持烏克蘭，但未來因為兩黨政爭與大選，在聽證過程與軍援投票中，可能會讓未來軍援暫停或停擺，影響軍援的最大變數反而來自美國國會？