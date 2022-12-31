疫情求三年之艾 中共當局應三思

迎新送舊之際，中共 突宣布1月8日起民眾恢復出境旅遊，不再受限，對此，美國、印度、日本、南韓、義大利等政府卻先後宣布，即日起對來自中國旅客實施新的入境規定。

美國對來自中國的旅客，不論是否打過疫苗、無論國籍，自1月5日起都要獲得48小時陰檢才能登機入境。美國此舉，因為涉及到世界各國人民性命，與影響世界經濟的供應鏈。

美日韓印等國的擔心其實有正常理由，因為中共不公布正確的疫情資料與病毒株DNA序列。三年前疫情因當時的湖北在開兩會被瞞報，三年後還是因為20大開會，延誤應對高傳染力的Omicron。而白紙運動逼出瞬間解封、清零驟止，前一天還在大興土木，擴建方艙，隔日就停做核酸檢測，從中央到地方錯軌，百姓全部莫名躺平。

全國百姓看到身邊親者死去的同時，中共當局還改變新冠死亡的認定標準，致死亡人數不增反降，藉此標榜比西方國家更「重視人民生命」，從「一個勝利走向另一個勝利」，陶醉在自譜讚歌中。

北京外交部對美日等國要求入境陰檢提出反擊，其重申「各國防疫 措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」，「世界各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策『換檔』也不例外。」外交部還批評說，「個別西方媒體刻意炒作甚至歪曲中國疫情防控政策調整」。

中共把防疫措施當做開車換檔，無論司機開車技術高低，在路上隨意加速變向，換檔急煞，一路顛簸，完全不顧車上生病乘客痛苦死亡，汽油隨時告罄，瀕臨斷橋懸崖而不知，此刻還嘲笑路人的警告指點。

美方要求中國旅客入境新規的同時就表明，美方對中國當前疫情瞭解極為有限，但知道疫情很嚴重。紐約時報引述病毒學者說，從中國當前人民對次變株Omicron毫無免疫力來看，依流行病感染與死亡模型研判，預估中國未來幾個月內因新冠與相關疾病的死亡人數將上看百萬；如果屬實，無論中共如何掩蓋與改變死因定義，中國人民新冠死亡數字將會超過美國。

國際上包括世衛組織是要檢測目前中國爆發的新冠病毒的變異株是什麼，傳播感染力更強更快？還是經由原來的管道？抑或另有新徑？毒性會因此有所增強或是減弱？總而言之，就是要弄清楚是否產生新病毒株。

華盛頓如此謹慎是有原因的：新冠病毒2019年12月在發源地中國武漢 爆發後，中共拚死不承認，全力捂壓，1月23日武漢正式封城，新冠病毒已經傳到世界各國，但世界各國渾然無知，更談不上準備，若不是李文亮醫師吹哨及台灣衛生當局在第一時間向世衛組織示警，全世界都還在依中共的防疫節奏與思路接受「全面部署，全面指揮」。

世界日報在2020年1月18日依CDC公布事項，先以「防神祕肺炎美3大機場篩檢武漢旅客估查5000人」為題，在頭版刊出此事，接著19日頭版刊出「防中國肺炎首批飛美武漢客受檢：填表量體溫」的報導，提醒讀者嚴防注意。

1月23日武漢宣布封城，當時美國搶先一步採取拒疫於境外的措施。美方採取自保自救舉措是因當時美駐武漢總領館已察覺大事不妙，中方遲無防疫措施，武漢市當局還在大辦百步亭社區萬家宴，聚眾傳播。接著馬上就是農曆新年初一，方興未艾的中國遊客千人成團，正湧入美國各機場觀光過節，一如今天。美方終於定出措施，那時要求量體溫，如今要求陰檢入境。拜登當局此時此刻要求中方立即分享新種病毒變異株的數據資料，其來有自。

美駐華大使館在今年11月28日刊文呼籲「所有在中國的美國公民，為自己和家庭成員保存14天的藥物、瓶裝水和食物供應」，這證明美方情資也嗅到北京疫情即將爆發失控，一如三年前之於武漢。如今，美義日韓等國都在試圖追蹤瞭解同一件事：新冠變異株目前在中國的傳播速度有多快？有多少人已死亡？中國會成為新的危險變異株的來源嗎？中國目前的防疫措施如何？此時或許外界不宜給中共冠上黑帽，但是中共更必須善盡國際社會重要成員的責任，提供及時與正確資訊與國際社會分享。

新一屆國會下周即將開議，共和黨主導的眾院已磨刀霍霍，要對新冠究源展開聽證調查，北京當局此時掩門關窗的鴕鳥式作法，正是應了北京自己一貫「給洋人遞刀子」 砍殺自己的說法。