美國新保護主義 將引發貿易戰

法國總統馬克宏剛展開對美國國是訪問，法美是歷史上最久的盟邦，拜登以21響禮炮與豪華白宮晚宴款待，而馬克宏這次帶了主要內閣部長，議題將從烏克蘭戰爭，談到伊朗核協議，但是最重要的莫過於美國與法國、乃至歐盟 的經濟競爭問題。

競爭的癥結在今年8月通過，預定自明年1月起美國將適用《通膨削減法》，其中相關的電動車等綠能產業，必需使用一定比率以上的在北美生產的零件與原料，滿足此條件才能得到補助。

法國與歐盟通過公開和私下等途徑對此表達了不滿，認為該法案旨在保護美國廠商，卻對歐洲企業歧視，可是歐洲補貼再生能源和電動車已有多年，並未排除美國的特斯拉，馬克宏希望拜登總統能夠同意給予歐洲企業豁免權，就像美國已經給予墨西哥或加拿大的那樣，以免有不公平競爭的問題。

由於烏戰，能源價格飆升，許多歐洲企業都很難繼續在歐洲大陸投資 ，以德國 化工巨頭巴斯夫（BASF）為例，今年前9個月，所花在天然氣上的成本，就較去年同一時期多了22億歐元。巴斯夫已經宣布將會在歐洲永久裁員。

但是在歐洲能源成本是美國的五倍的背景下，拜登政府卻推出《通膨削減法案》，歐洲數百家大大小小的企業正考慮將業務轉移到美國，美國補助的幅度很大，如果一個廠，德國補助1億5000萬歐元的水準，美國要補助到6億到8億美元，幾乎是3-4倍之多。美國《通膨削減法案》預備的經費高達3690億美元，試問這樣怎麼競爭？

這不僅僅是歐洲公司，許多亞洲戰略產業公司，也受到《通膨削減法案》吸引，紛紛到美國投資，譬如在電動汽車領域，三星電子和現代起亞汽車集團都已計畫到美投資，而在電池產業方面，LG能源解決方案、三星SDI等三家電池公司也分別對美投資數兆韓元，建立生產基地。現在甚至連電池配件都加入了投資行列。LG化學22日宣布，將在美國田納西州投資30億美元，該廠將成為年產12萬噸量級的美國最大正極材料工廠，規模超過目前LG化學在韓中兩國工廠正極材料生產總量（合計每年9萬噸）。

美國所作所為，絕對是保護主義，卻是以投資補助的方式，變相樹立起投資壁壘，這雖有利於美國，卻會讓部分仰賴少數戰術產業的國家，如台灣與韓國，面臨國內產業空洞化的可能。

作為美國的忠實盟友，歐洲特別不滿，法國總統馬克宏到了美國後，醜話講在前頭，他在與美國會議員、公司高管和政府官員共進午餐時警告，對美國公司的補貼分裂西方，並可能「扼殺大量就業機會」，馬克宏因此要求美方「設身處地為我想想」。

法國對美國對待盟友的方式尤其感冒，過去對北約盟友不打招呼，突然從阿富汗撤軍，後來美英又背著法國與澳洲簽署核潛艇協議，現在又一次地讓歐洲猝不及防，對盟友落井下石。

法國和德國上月22日決定，若在與美國有關《通膨削減法》談判中無法取得實際性成果，將考慮效仿《優先購買美國產品法》，制定《優先購買歐洲產品法》 （buy European act）予以應對，這將升高成為美歐貿易戰。

拜登政府的另一個目的，在於試圖藉此施壓歐盟在對華議題上配合美國，在出席歐盟貿易部長會議時，美國貿易代表戴琪就提到要用補貼計畫，共同對抗中國；中國當然對此心知肚明，所以在12月1日邀請歐盟理事會主席米歇爾訪問北京，希望提出對抗美國的策略。

經過三年的清零戰略，中國國內經濟遭受重創，中國政府正在拚命吸引國際投資者，儘管中國有清零政策以及地緣政治緊張，德國企業巴斯夫11月9日就在中國南部湛江開設了新工廠，每年將生產6萬噸工程塑料化合物，供應中國的汽車和電子行業。這是一個超級項目。該公司計畫到2030年向湛江投資100億歐元，是德國公司在中國有史以來最大一筆投資。可見德國不可能放棄中國市場，德國總理蕭茲親自去北京訪問，更是證明這點。

全世界三大經濟力量：美國、歐盟與中國；川普當政時，對全世界展開貿易壁壘戰，只有歐洲與中國能夠對抗美國，現在拜登又重蹈覆轍；歐洲其實是有自己的利益的，強調戰略自主，美國如果硬要對歐洲展開補助的貿易戰，那就只有把歐洲推到中國這邊，這應該也不是美國的原意吧。