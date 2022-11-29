白紙運動 中國正處於巨變前夕？

新疆一場10死9傷的大火，引爆中國學生民眾要求自由、不要核酸要解封，學生舉白紙作訴求，被外界稱為「白紙運動」。抗議蔓延逾103所高校，北京 、上海、南京、廣州、成都、重慶、武漢、西安等近20大城都有民眾抗議，「中國人的血性被喚醒了」，從「要自由，不要核酸」等口號，發展成「共產黨下台、習近平 下台」。上海、北京都出現大量鎮暴車，中共 可能高壓鎮懾，讓人感受中國處於巨變前夕，懷疑習當局抗疫政策能否順應民意，解封開放。

中共用高科技監控，人臉辨識、校園街頭到處攝像頭，加上個人健康碼控管，密不透風。但一夕之間，民眾抗議「動態清零」蔓延全國，不透風的牆部分倒塌了。據說抖音因傳播有關信息惹麻煩，「後八九六四新世代」冒出，舉白紙抗爭不怕被算帳，既勇敢又具創意，讓人看到中國變革的新希望。

早在26日全國暴發抗議潮前，4月上海封城就遇民怨大反彈，鄭州富士康廠區月前兩度有上萬名工人拒被封控，逃離廠區走路返鄉；廣州、深圳民眾反封鎖掀翻警車；中共20大前，北京四通橋被彭立發掛上「不要封控要自由，不要文革要改革，不要謊言要尊嚴」布條，都象徵民心難違，壓不住了。

烏魯木齊居民樓24日大火，傳因疫情封控大門被鎖死，居民無法逃離，造成10死9傷，新聞兩天內累計逾10億人次點閱，上海男子上街舉花抗議、重慶男子高喊「不自由，毋寧死」、南京傳媒大學女生舉白紙表達不滿，引爆100多所大學和20個大城民眾響應。

種種跡象看，民眾不約而同抗議，不是境外勢力策動串聯，更像是不合理清零封控民怨沸騰，像星火燎原。近數月，台日韓紛紛開放與病毒共存，恢復正常國際航班和旅行，唯獨習近平堅持親自指揮部署的動態清零，許多二、三線城市全面封城數十天，新疆封城更逾百日，民眾不准出門、店家沒生意做、吃飯買菜都受影響，民怨滔天。

海外不少評論說，原本以為數十年後才會發生的事，習用了三年就達成了，不枉「總加速師」稱號，民怨爆發，當局如續作繭自縛，就是不作不死。

大陸中產階層達3、4億人，每年出國1億多人次，互聯網嚴封，許多人靠翻牆或海外親友接受訊息，必然懷疑中國社會怎和世界差距愈來愈大？中國人難道不配享有自由和公民權利？台日韓都開放了，中國病亡人數未增加，當局害怕什麼？

反思下發現，原來堅持動態清零出於一人的堅持。本屬科學議題，卻被威權化、政治化，成為中共高層路線鬥爭象徵，反民心、反科學、傷經濟、害民生，民眾忍了三年，眼見左鄰右舍開放，世界盃觀眾沒人戴口罩，再也不想忍了；央視急刪世界盃不戴口罩畫面，卻來不及了。

過去中共和人民之間隱約像有個默契：中共以穩定發展和經濟繁榮、國家富強、人民有錢富足，交換民眾犧牲部分自由權利，但疫情無理封控、犧牲經濟和民眾自由太多太久，利益交換平衡關係被打破。「不要核酸，要自由」，高唱國歌卻要「中共下台、習近平下台」，習延任被算帳，社會近變革臨界點，中國人民不傻不笨，民心不可欺、民意不可違。

中共每年投入上萬億人民幣維穩，警察、軍隊和「大白」用來壓制人民，非但不可持續，更難稱是強國盛世。44年來最大規模抗議能迫使中共改弦更張嗎？習近平能否體恤民情改變政策？華裔美國學者裴敏欣認為，未來48至72小時，習如何決定很關鍵。

大學生們舉白紙和平抗議，充滿創意和力量。白紙什麼都沒寫，就像在說「毋庸贅言，大家都懂」，「說也沒用，你不讓我說」，「人民革命的象徵」隨人去填空和想像，中共將如何入人於罪？

這場1989年天安門民運以來最大規模抗議，國際關注，民眾可能表達訴求後銷聲匿跡，曇花一現，或在民眾心中播下種子，另找時機再度迸發。中共可能祭出更嚴厲鎮懾，但愚民高壓政策已走進死胡同，愈壓愈反彈。

南京傳媒學院學生發布微信說，「如果你不願意走在隊伍前面，請你跟著隊伍；如果你不願意跟著隊伍，請你在路邊圍觀；如果你不願意在路邊圍觀，請你在網上吶喊；如果這些都做不到，請默默閉上你的眼，坐下來，享受我們為你爭取的權利；但請不要裝作視而不見，更不要冷嘲熱諷，因為爭取來的陽光，既屬於我，也屬於你」。大陸變了，中共再不變革，巨變和失控近在眼前。