中國清零之亂 只有承認失敗才能收場

中國新冠疫情 ，過去一周大爆發，病例大增，16日2.3萬起，22日破2.8萬，23日達3萬1000起，超過今年4月13日最高紀錄的2萬9317起。從連日趨勢看，隨著冬天來臨，病例還會進一步增加。北京 、廣州、重慶、成都等一線大城市病例大增，各地滿城風雨，影響全國，使疫情成為當前最大危機；更嚴重的是，清零措施重挫經濟，造成社會不安，可能釀成政治危機。因此當前最急切的問題是：如何化解清零之亂？

在經濟危機方面，野村投資研究發現，截至本月21日，全國31省市都有不同程度的封控，影響民眾達4.12億人，受干擾的經濟活動達全國GDP的20%。疫情如繼續惡化，危機將進一步加深。國際貨幣基金會(IMF)23日呼籲中國放寬清零政策，以防止中國經濟繼續下滑，減少全球經濟陷入衰退的可能性。IMF預測，中國今年的經濟增長只有3%，與去年的8.1%相去甚遠。

嚴厲的封控和大規模核酸檢測，又造成社會不安。全球最大的鄭州iPhone工廠，22日晚爆發工人憤怒抗議事件，大批工人先與「大白」對峙，後來演變成警察和工人的衝突；政府調大批武警到場，用警棍毆打工入，還發射催淚彈，工人則向警丟石塊，還用鋼管作武器。衝突持續至23日，工人先打退警察，向富士康大門推進，但武警增援後，再將工人逼退。這是清零三年以來，最嚴重的警民衝突，工人參與抗議最多時達一萬人。上周廣州海珠區也爆發大規模抗議；今年4月上海封城時，因被禁足在家和食物不足而民怨沸騰，大家記憶猶新。

富士康工人因離職金和津貼爆發抗爭，但事件背後的清零措施，才是抗爭的基本原因。鄭州疫情再起，已有一個月，廠區實行封閉管理，工人食住和工作都在廠區內，不能外出，這種管理方法，只能隔離工人，不讓他們與外界接觸，但工人對廠區內的防疫規定和工作環境不滿，加上對病毒和感染恐懼，因此才爆發返郷潮。其實，富士康工人平均年齡只有23歲，年輕人若感染新冠Omicron病毒，連病徵都不會出現，更遑論感染致死。參加抗爭的工人達一萬人，十足反映大陸民眾對新冠的恐懼。

除了經濟危機和社會危機，清零之亂還可能引發政治危機。習近平在中共20大成功取得第三任，又不設接班人，但反對者大有人在。疫情三年，清零也推行了三年，但發展至今，感染病例不可能為零，已是眾所周知的事實，民眾愈發不能接受清零。況且，疫情繼續燃燒，經濟繼續受挫，民怨也愈積愈大，難保反對派乘勢再起。習雖集大權於一身，卻仍受黨牽制， 一旦黨內反對聲音再起，就可能演變成為政治危機。

民眾對清零的不合理，愈來愈不能接受，這種覺醒將對習造成最大政治威脅。22日中國微信刊出一貼文，題為「十問」，十個問題全部挑戰政府，向清零發出質疑，反映民眾的覺醒，不甘被政府宣傳所愚弄。例如，對病毒的質疑：感染不會死人，為什麼要清零防疫？對疫苗 的質疑：為什麼注射了多劑疫苗，仍會感染，是不是中國疫苗無效？全球120國都沒有封控管理，為什麼唯獨中國要封控？世界盃現場觀眾都不戴口罩，難道中國人住在不同的星球？

深陷清零之亂危機下，北京該怎麼辦？首先，必須消除民眾對感染的恐懼：三年來，民眾在政府宣傳下，對病毒心存恐懼，認為一旦感染，就可能死亡。但這絕對不是事實，清零政策只是專制政府的非理性空想，病毒演變至今，毒性輕如流感，感染不等於死亡。

其次，把防疫重心放在疫苗上：過去三年，把清零作為防疫重心是一個錯誤，如果能把研發疫苗作為重心，提高疫苗的有效性，就不至於如現在那麼被動。承認清零失敗後，北京可向外國借購疫苗，為國內老人注射，這樣就可讓最弱的群體–老人得到安全。

在承認清零失敗後，就可全力重開經濟。本月初習政府曾宣布20項放寬措施，包括將入境旅客的10天隔離減為八天(5+3)。但措施公布後不久，即本月中起，疫情就大爆發，政府因此不再集中於重開經濟，又回到嚴厲的清零政策，北京、上海、廣州和重慶本周都加強了清零的措施。

最重要的是，習首先必須承認清零政策失敗，然後才能在承認失敗後再作補救措施。如果繼續因擔心權威受損而不肯承認失敗，補救措施也就難以推行。