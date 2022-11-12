期中選舉結果是民主的勝利

期中選舉投票結束，開票接近尾聲。由於兩黨候選人所受支持不相上下，有的州票數接近，開票計票極為謹慎。目前最新結果顯示，共和黨 可望如願以償，以些微多數，重掌眾院，參院陷入膠著，要等喬治亞州12月初複選結果，才能見分曉，共和黨勝面不小。選舉結果雖然沒有出現各方預期的共和黨大勝紅潮，但就事論事，共和黨能重掌眾院多數就是勝利，符合期中選舉歷史上慣例，選民用選票教訓執政黨，糾正國家發展方向，試圖拉回中道。

這次期中選舉，選民有五個主要關切：高通膨、治安差、邊界亂、墮胎權，及維護民主。以最後沒有出現紅色海嘯，而是漣漪來看，選民同時對兩黨都表達嚴重不滿，選民一方面把眾院未來兩年主導權給了共和黨，希望共和黨能在眾院發揮制衡作用，扼制民主黨 激進左派的把持，糾正左傾立法路線，但又表示強烈不信任前總統川普 所支持的候選人，造成共和黨未能席捲眾院，無法在參眾兩院掌握足夠席位。

一年多來的高通膨、高物價、高利率，衝擊所有選民，都感到經濟痛苦，始作俑者的拜登總統與民主黨國會，短期內束手無策，讓選民要透過期中選舉把民主黨趕下台。這股強大的不滿民意，與治安差、邊界亂，是共和黨選戰主軸，民主黨選戰面對這三個不滿政見，自是啞口無言，難以自辯自衛，這的確是拜登施政的重大缺失。然而共和黨的選戰主軸攻勢，被民主黨以墮胎保障權與維護民主兩護盾擋住。

墮胎權是共和黨與最高院送上門的選舉議題，民主黨如獲至寶，出口民調顯示，新多出的年輕世代選民，對墮胎維權如信仰般堅定支持，加上傳統老中青的婦女票，被最高院憲法不保障墮胎權的判例，催出更多民主黨票，衝散了因為通膨、治安與邊界所帶來的共和黨支持票。

民主黨最擔心的就是川普因素，這是期中選舉與2024的民主黨最大威脅。民主黨早早就定下三步走的分化策略。積極介入共和黨初選，以競選經費與跨黨支持川普與MAGA所背書的參選人，讓這些所謂極端份子成為共和黨候選人。其次在共和黨內把MAGA份子切割出來，認定他們就是政治上極端激進，是美國民主的公敵，人人得聲討之。拜登總統親自出面，9月選戰起跑就在費城公開指明「美國民主」正遭到來自內部的攻擊，全體選民要努力擋住。第三步開始在11月選舉全力攻擊這些毀壞美國民主的極端分子候選人，最後讓獨立選民唾棄這些共和黨候選人。

這個作法雖然有失光明，但這是民主黨教戰手冊。拜登總統一方面推銷他的國會三大立法成績，選前再次提醒保護美國民主。在同時，主流媒體與民主黨眾院連續多月「國會暴動調查委員會」公審川普，抄家搜索「海湖莊園」機密文件，為期多月，多管齊下。拜登總統再用眾議長裴洛西之夫被人侵室毆傷，痛責政治暴力，呼籲選民理性，這都是針對川普，向獨立選民喊話，通膨痛苦自會過去，但國家民主受傷，不可逆轉。

民主黨這招奏效。凡是川普支持背書的關鍵共和黨候選人都陷入苦戰後落選。例如賓州、亞利桑納州、新罕州、內華達州的參議員選舉中都失利；唯一被川普支持而獲勝的俄亥州參議員萬斯，還是由於沒有川普支持的共和黨州長助力，才順利擊敗民主黨萊恩。

目前陷入僵局的喬治亞州參議員之戰，共和黨沃克也得到川普支持。喬州12月初參議員兩人複決，若是沃克勝出，共和黨就可掌握參眾兩院，未來兩年呼風喚雨。兩黨強棒未來三周都要到喬州助拳。但共和黨參院領袖麥康諾已決定要商請剛剛連任成功的喬州州長坎普支持沃克，而非川普。主要原因是川普在喬州已是選舉毒藥，兩年前川普已搞壞共和黨喬州選情，造成參院只有50席。這次共和黨下定決心不能再讓川普插手喬州。

美國由選民自己作主，每兩年或每四年，修正國家方向，是給執政的領導人糾錯警惕，對於兩年後的總統大選，是個預警。這次期中選舉結果非常明顯，選民極不滿民主黨所治理的國家經濟，但同時更不放心川普掌握的共和黨。

這次選舉計票尚未結束，已聽到2024選戰號角聲。永不服輸的川普正重新評估他的優勢，分裂共和黨，而民主黨並未大敗，只要有足夠政治智慧與政治手腕，拜登可以衝過未來兩年國會難關，未必會是跛腳總統。