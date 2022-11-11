2024形勢初現 拜登樂見共和黨內鬥

截至9日深夜(選後第二天)，多州的選票仍未計完，參眾兩院的控制權仍未能決定。在參院，共和黨 以49席領先民主黨 的48席，但仍有喬治亞、亞利桑納和內華達三州未決出勝負，控制權也不知花落誰家。

關於喬治亞州的參議員選舉，兩黨的候選人都未贏得過半票數，已決定12月6日再舉行決選，屆時才能決定參院控制權。至於亞利桑納，民主黨候選人在計完70%的選票後領先，而內華達之爭，在計完79%選票後，由共和黨候選人領先，因此這兩州的席位，可能分別落入兩黨手中；如果真是這樣，民主黨得49席，共和黨50席，最後就要看喬治亞誰勝誰負，如果民主黨贏，局面就會變成50票對50票，兩黨各占一半，副總統賀錦麗的一票，將有決定性的作用，也因此可讓民主黨保住參院的優勢。

選前不少分析都預測，這次選舉「紅潮」將會出現，共和黨可乘勢，在眾院可以大勝，在參院也可小勝，一舉拿下兩院控制權。但共和黨的表現與預期相去甚遠，紅潮根本就沒有出現，成為這次選舉的最大意外。

對此，拜登 可謂「喜出望外」，他在9日的記者會上笑容滿面，直說「紅潮沒有像預期那樣出現」還加上解釋「紅潮被民主黨擊退」。美國向來把期中選舉視為對在任總統的投票，差不多一個世紀以來，在任總統只要滿意度在50%以下，期中選舉必然失利。拜登選前的滿意度只有42%，但他9日得意地宣布，這次民主黨所輸的眾院席位是「甘迺廸總統以來輸得最少的」。

拜登對選舉結果的喜出望外，顯示2024年總統選舉的形勢大勢已定：拜登將會爭取連任，主要對手除了川普，還可能加上與川普進行共和黨內鬥的佛州州長德桑提斯。

記者會上，拜登被問到，他是否爭取連任？拜登沒有直接回答，先說「我計畫參選」，但接著又說明年才作決定。這樣的回答，已比之前的所有暗示更接近宣布參選。期中選舉已過，他年底將有決定，明年初就可宣布。

為什麼拜登會決定參選？一，共和黨期中選舉的表現沒有預期那麼強，民主黨的表現則超過預期，一退一進，可能激發拜登的雄心，放下猶豫不決。

二，參院控制權未知花落誰家，如果民主黨贏亞利桑納，12月6日再贏喬治亞，就可保住控制權，也可以抵擋共和黨未來兩年的炮火，包括共和黨可能對他的調查和彈劾。

三，更關鍵的是，是否爭取連任，拜登可自行決定，只要他決定參選，民主黨內就不會有人出來挑戰他，副總統賀錦麗兩年來沒有表現，不成氣候。剛在期中選舉大勝連任的加州州長紐森已表示，如果拜登不尋求連任，他才會參選。但拜登出馬，爭取連任，幾已成定局，紐森要選，須再等四年。拜登雖已79歲，不算太老，況且身體健康，說話能力也絕對沒有共和黨所說那樣差。

川普支持的候選人在這次選舉中的表現，沒有他所說那麼好，多名他高調支持的候選人都落敗，例如至關重要的賓州參議員選舉，他支持的奧茲輸給民主黨的費德曼，可謂斷送了共和黨參院控制權的機會。

這次選舉還對川普特別不妙，川普堅持說2020年的總統選舉舞弊，不承認選舉結果，但這次期中選舉證明，對他不滿比之前增加，多名他支持的、拒絕承認選舉結果的候選人紛紛落敗，包括競選密西根州務卿的卡拉莫。川普拒絕承認選舉結果已造成共和黨內亂，共和黨參院領袖麥康諾就公開表示，拒認選舉結果導致共和黨失去不少選票，而川普則揚言要彈劾麥康諾。

但無論期中選舉對川普的影響是好是壞，他已決定參選。新聞網站Axios報導，川普最快可能於下周一(14日)宣布參選；川普希望盡快宣布參選，因為這樣有助減輕他被調查的壓力。

雖然共和黨基本上仍被視為「川普黨」，但這次期中選舉證實，對他不滿的選民比前增加，這種情況將導致2024年出來挑戰他的人增加；他的最大對手是剛以壓倒性票數連任的佛州州長德桑提斯。川普9日已立即發出警告說，如果德桑提斯參選，將會損害共和黨的利益，那就表示，對民主黨有利，這正是拜登最樂於見到的發展。