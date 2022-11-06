今年期中選舉 是共和黨的天下

還有兩天，就是投票日，從最近數周的民調 ，以及關鍵州的現場選情觀察，今年將是個「共和黨 年」，共和黨奪回眾院控制權，看來已成定局，至於參院，共和黨的勝算也比民主黨 高。如果8日的投票結果顯示，共和黨「雙贏」，連取參眾兩院，一點也不意外，而選後因投票結果浮現的眾多重大問題，更是美國政局的焦點所在。

為何民主黨選情明顯不利？首先是歷史慣性。研究發現，過去近一世紀的期中選舉，在任總統的滿意度如果低於50%，毫無例外地，總統所屬政黨必然失利。本月1日公布的路透民調顯示，拜登滿意度只有40%，不滿意度55%；3日的拉斯繆森民調顯示，拜登滿意度42%；RealClearPolitics的全國民調平均數顯示，由10月18日至11月3日，拜登的滿意度為42.3%，由此歷史定律，民主黨將失去眾院的控制權。

二，民意逆轉：今年7月時，最高法院推翻墮胎合法，女性普遍反對，對民主黨有利。但過去一個多月，民調發現，民意傾向民主黨變為傾向共和黨；如果這成為事實，民主黨將會失去眾院，而且在參院的競爭中，民主黨也變為與對手拉鋸、甚至落後，在一些還有競爭力的選區中，要看參選人如何能在不利環境中擊退共和黨對手。

例如，民主黨的參院候選人在賓州、喬治亞、內華達和亞利桑納等仍有力一爭。賓州的參議員選舉，選前兩黨民調拉鋸，民主黨的費特曼(John Fetterman)的平均民調為46.9%，共和黨的奧茲(Mehmet Oz)是47.0%，但越接近投票，民意愈傾向共和黨的情況下，民主黨極有可能失去此席。

三，物價高居不下，這是對執政民主黨的最大威脅。經濟學者表示，美國的高通膨正逐漸回落，從6月的9.1%消費物指數，到9月已回落至8.2%；汽油零售價也從7月的5元以上，11月4日已回落至3.78元(紅藍差別巨大：藍州的加州，4日平均價是5.4元，紐約州3.8元；南部紅州平均只要3.2元，佛州3.4元。)。但是逐漸回落的物價，並沒有讓美國家庭放下心頭大石，反而是高物價持續了超過一年後，美國家庭對高物價，不只擔憂，更是憤怒，這是拜登和執政民主黨被打下地獄的最大原因。

昆尼別克大學今年8月的民調發現，27%的選民對高物價不滿，到了10月，同一民調發現，不滿高物價的選民增至36%，兩個月增加了接近10個百分點。聯邦人口普查局上月底所做的最新調查發現，全美38%的家庭表示，難以支付高物價的開支；相比之下，去年10月更只有25%。從去年10月到今年10月的一年之內。說難以支付高物價開支的家庭增加了13%，顯示增加人數超過3000萬人，如此巨大數量的民意轉向，反映出民主黨要贏，幾乎不可能。

這次調查還發現，78%的美國家庭擔心未來半年無法應付開支，這是對民生的致命威脅。食物價格兩年來大漲，對民生打擊最大；今年9月的CPI顯示，食物價格比去年同期增加13%，但是以加州灣區的情況而言，大多數食物漲價三至五成。

目前統計網站「538」截至4日的預測是：共和黨84%可拿下眾院；共和黨奪得參院控制權的機率為55%，民主黨保住參院的機率只有45%。共和黨只取眾院，或是連取參眾兩院，對選後政局的影響差別極大；基本上，共和黨只要拿下眾院，就可阻擋拜登政府提出的所有法案，換言之，未來兩年，拜登政府已注定為跛鴨政府；如果共和黨連取參眾兩院，可能提出翻天覆地的法案，譬如：彈劾拜登、撤消國會對去年初國會暴動的調查、以及減少退休人士最關心的社安金和Medicare福利。

還有，共和黨是否與川普切割，將影響到2024年的總統選舉，川普和支持者堅認2020大選舞弊，導致共和黨失去一定選票，共和黨參院少數黨領袖麥康諾公開批評川普，川普還以顔色，揚言要彈劾麥康諾；至於民主黨失去眾院多數，議長裴洛西將引退，黨內派系將爭奪眾院少數黨的領導權，中生代和進步派將有劇鬥。

作為在美國少數族裔的一份子，我們願意在此呼籲華人選民，無論是來自中國大陸、香港或台灣，也無論支持的是民主黨或是共和黨，我們都希望能夠踴躍在8日投下神聖的一票，以行動來參與美國的政治。