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短命首相特拉斯 給期中選舉的啟示

社論

當美國期中選舉進入倒數20天，兩黨短兵相接之際，大西洋彼岸傳來英國保守黨首相特拉斯，近乎羞辱式倉促辭職的震撼消息。特拉斯栽在所提減稅計畫，遭到金融市場及輿論無情批評，進退失據，被逼下台，這給意識型態與保守黨類似的共和黨，在最後關頭帶來警訊，近期民調落居下風的民主黨是否會把握此一變化，說服選民，扭轉選情，未來兩周必須密切觀察。

共和黨祭出高通膨率、高犯罪率來催票，民主黨拿立法保障墮胎權與減免學生貸款來對抗，目前多數民調都看好共和黨能獲得眾院多數領導權，參院仍會兩黨平分秋色，但偏向共和黨多贏兩席。共和黨已保證，如果重掌眾院，就會推動包括減稅、刪減政府支出的政策，這種類似特拉斯減稅的作法，已開始被民主黨與主流媒體用來警告選民，不能票投共和黨。

特拉斯取代強生擔任保守黨黨魁，上月6日成為英國首相。她在就任後第三周公布450億英鎊減稅計畫，但這套計畫在減稅之餘，並沒有完整提出配套措施，在沒有明確限制政府公共支出的情況下大幅減稅，尤其是給富人減稅措施；只好以增加數百億英鎊借款支應，投資人擔心英國將陷入深度衰退，引發金融巿場恐慌。英鎊兌美元9月26日貶至歷史新低，英國央行緊急出面干預。

特拉斯為此備受批抨，10天後便決定放棄減稅計畫，政策大轉彎，引發強烈抨擊。特拉斯雖做出種種讓步，但執政團隊信譽內外已受損，難以為繼，保守黨內逼宮聲起。連隔著大西洋的拜登總統都忍不住落井下石，批特拉斯的原始經濟計畫「錯誤」，「而且又不止我一個人如此認為」。倫敦媒體更拿生菜的保鮮期，與特拉斯的首相任期做競比，看誰先凋損，結果是生菜贏了。在位僅44天的特拉斯拉宣布辭職，「我承認無法完成保守黨推選我時所賦予的任務。」

從英國角度來看，導致特拉斯匆匆下台的原因很多，但在期中選舉前的美國政壇看來，卻著重觀察評估共和黨此刻向選民掛保證，提出「減稅計畫」「降低債限」的作法，是否效法特拉斯的政治自殺，因而傷及共和黨選情，抬高民主黨。

在特拉斯9月底推出減稅方案(包括富人減稅)時，共和黨一片叫好按讚，認為可供師法。川普時代的白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)撰文指「這真是好主意，就是供給側經濟成長良藥」，另位川普時代保守派經濟顧問摩爾(Stephen Moore)說「減稅正是困難的美國今天所需要的」。

重商保守的華爾街日報社評也認為，特拉斯是代罪羔羊，她忽忙上任接手面對前任強生留下的政經爛攤子，英國目前10.1%高通膨率、冬季能源短缺與帳單飆漲，都非她之錯。社評指，特拉斯減稅計畫也是她在黨內競逐首相時，大家所同意支持的。結果上台後果真推出，外界惡評如潮，保守黨非但未能團結一致，反再陷內鬨，斬首特拉斯，另立明主。問題是，即使推出新黨魁兼首相，面對同樣亂局，也只能束手無策。社評鄭重提醒共和黨不能「愚蠢地」受到英國反面教材的影響，唯有減稅是促進經濟成長復甦的正道，反之當今民主黨「增稅又花錢」(tax and spend)的作法，正是傷害美國的毒藥。

但自由派輿論指出共和黨的「減稅並不會降低通膨」與「降低債限將造成金融末日」的謬論，華盛頓郵報評論指眾院共和黨領袖麥卡錫等共和黨人正在醞釀，當勝選重掌眾院，明年就會提案把川普總統時代2017年減稅永久化， 並且延長降低公司稅期限，雖讓百姓手上有更多錢花，此時只會鼓勵更多消費，無助於降低通膨。

英美本是一家親，這次執政保守黨特拉斯去職，在野的工黨聲勢看漲，下次英國大選是2025年1月，保守黨還有時間癒傷，但這次慘痛經驗是否能讓共和黨參考，繼續向選民推銷一旦11月勝選後一定推動減稅限債計畫，同時又要確保此舉不至於引發如民主黨所警告的金融危機與高通膨。

雷根、柯林頓、歐巴馬都遭遇第一任的期中選舉挫敗，但並沒有終結他們的政治生命，都連任成功。所以，即使共和黨一如目前民調所預測的拿回眾院多數領導權，但是這次民主黨致命罩門的高通膨高物價高利率，都有可能在2023年底到2024年初開始下降，趨向平緩正常，屆時民主黨仍有可能拿下白宮，這才是共和黨須從特拉斯短命下台中要學到的警惕。

特拉斯 共和黨 民主黨

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