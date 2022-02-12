冬奧期間受控的三位中國女性

冬奧期間三位中國女性的故事，吸引了海外華人的關注；一是剛奪得北京冬奧 滑雪金牌的中美混血的谷愛凌 、二是不久前突然指控國家領導人性侵而匿跡、又突然在冬奧受訪的女網名將彭帥 、三是被拐騙販賣20多年的「徐州八孩媽」楊某俠。

這三位當代女性的故事，都引起國際媒體關注報導，共同點是三位都受控於強大恐怖制度，各有撲朔迷離內幕，體現中國公權力不透明、桎梏女性的特點。

早在2019年6月，年僅15歲、已小有聲名的谷愛凌就宣布要代表中國，當時美國滑雪圈吃驚失望兼有。平心而論，以谷愛凌的實力，無論她代表中國還是美國，都可以穩拿金牌，但有人替未成年的她，安排選擇代表中國，令美國主流媒體在賽事還未開始，都紛紛質疑「舊金山出生」谷愛凌代表中國出賽的動機。

當她奪金後記者會被國際媒體追問「為何代表中國出賽」時，她的答案閃躲飄忽，任何人看得出來，年輕的谷愛凌受控於她背後力量，一個簡單「是與不是」的問題，答案變得有如推理小說，又充滿禪意，「我覺得自己既是美國人，又是中國人」；當被問到她為何選擇代表中國參賽，而非美國時，她說自己做出這個決定是出於好意，「如果人們不相信我，他們不相信我這麼做是為了更遠大的美好目標，那是他們的損失，他們永遠無法贏得奧運獎牌」。這種經過調教的複雜動機與交易，讓得之不易的金牌，為之黯然失色。

國際運動好手易幟代征，並不是問題，為名為利，無論是何種動機，都可被接受，但外界關切的是北京是否與谷家達成協議，中國法律不容雙重國籍，卻提不出谷愛凌放棄美國籍的證明，以釋重重疑雲。

谷愛凌在記者會上，還被國際媒體扯出令中國百姓滿頭霧水的女網名將彭帥之事。彭帥去年11月署名在微博長文披露前中共政治局常委、國務院副總理張高麗與她的不倫關係，長文刊出數十分鐘後即消失刪除，各界好幾周無法聯繫彭帥求證，引起國際社會廣泛關注，擔心彭帥遭遇不幸，更把此事直接與抵制北京冬奧掛鉤。

然而中共對前國家領導人遭潑黑，知名女性選手遭到性侵一事，卻保持沉默，黑幕深重，讓外界猜測此事涉及中共高層權鬥，彭帥被強大勢力控制，甘為棋子，配合演出。

冬奧開幕後的7日，法國媒體刊出對彭帥專訪，她稱微博長文所言並非事實，她從未指控被任何人性侵，且微博控訴消失是她自己「因為我想刪」。彭帥前後矛盾說法，親自闢謠，還張高麗清白，讓國際為之搖頭，專訪的法國體育媒體「團隊報」記者也對美聯社承認，不認為彭帥是自由之身。此事前後殊變，做為知名女選手，彭帥處境苦不堪言，可想而知。

但比起前兩位名利雙收的天之驕女，第三名女性「楊某俠」之經歷遭遇，卻在冬奧春節期間震驚中國，有良知的海內外華人為其悲憤糾結，有網友以「你離谷愛凌還差十億次投胎」來形容這位徐州豐縣農村婦女楊某俠的淒慘命運。

至今仍無法認清姓名年齡的楊某俠，1月28日被網友貼出視頻，顯示她在破屋中被丈夫董志民用鐵製狗鍊栓住頸部，牙齒全落，囚禁在屋，前後生養了八個小孩，最大的已32歲。視頻春節期間上網，震撼「21世紀第二個十年的中國」。事發所在的徐州豐縣黨政官員起初否認有拐賣婦女之事，遭到痛譴後，越描越黑的當地官方，在第四次通告才承認楊某俠是被人自雲南拐騙到江蘇，「無故走失」，最後落在農民董志民之手，連生八孩，被逼成瘋，不見天日，楊某俠被可怕勢力活活控制，縣、鎮、村級官員，全部視而不理。

中國官媒迄今仍無詳實報導，近乎集體失聲。比起谷愛凌與彭帥兩人「受控制」生活待遇，又名「小愛梅」的楊某俠，她的悲慘境遇，證實了中國至今一直沒有杜絕的人口販賣現象、婦女兒童拐騙失蹤的廣泛現象，更可悲的是官方至今還不承認存在拐賣婦女孩童行業。

冬奧期間隔洋看這三位女性境遇，身不由己，幕後勢力運作烏濃，深不見底，令人目瞪口呆，毛骨聳然。中國官媒網民力捧歡呼一位美國製造的金牌得主谷愛凌；被潛規則了的國際名將彭帥卻被逼得在外國媒體前，自己打臉，配合政治鬥爭；還有沉在最底層、身陷被拐騙販賣人口體制，逼迫成瘋，遭人日夜強暴生孩的楊某俠，究竟那一個是真實的中國婦女？