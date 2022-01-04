2022年可能成美中競賽的轉折年

進入2022年，國際媒體紛紛分析美中競爭和世局變化。目前看，中國的不確定因素似較美國多，最關鍵的經濟，中國進入「5時代」，即過去GDP以兩位數或8%、7%高成長的經濟，進入約5%的時代，使中國崛起之路減緩或中挫。部分專家和媒體預測，中國超越美國成全球最大經濟體逐漸變不可能，2022年是重要的轉折年。

國際貨幣基金、世界銀行對中國2022年GDP增速預測分別為5.6%、5.4%；具中共官方背景的中國社會科學院發布藍皮書，指2022年中國經濟增長5.3%。國際主要銀行都將中國成長預測下調至4.9%至5.5%之間，是1990年以來第二低的成長率。

英國牛津大學中國研究中心學者George Magnus在「衛報」發表「從經濟奇蹟到海市蜃樓：中國的GDP能超越美國嗎？」指中國夢難以成真，快變海市蜃樓了。他說，中國30年來經濟增速驚人，從GDP只有美國的5%，成長到美國的66%，但中國高速成長時代已結束。

美中GDP差距高達9兆美元，今年中國進入5時代元年後， 就像德國、日本分別在上世紀30年代、80年代都被認為即將超越美國，最終都沒有實現。這和低估美國各方面對失誤的自我調整能力和意願有關。

很多人可能認為，西方又在唱衰中國了，不相信這類預測。但從發布數據的國際組織、學界和中國社科院分析，再對照各種元素，今年確實是美中競爭的關鍵年。中國飛速成長40多年後，經濟、政治體質的缺陷盡顯，宏觀調控策略進入總算帳時期。

綜合來看：一，習近平集權，以意識形態「不忘初心」的社會主義理念介入經濟專業，去年各種不利因素一一顯現，政治力介入反而成硬傷，今年可能更惡化。習近平月前召開中央經濟工作會議，要求「以經濟建設為中心」，經濟工作要穩字當頭、穩中求進，25次提及「穩」字，表示「不穩」的威脅空前。﻿

二，美中競爭的首要領域是經濟。隨手舉例，兩年多來喊得震天價響，說中國5G通訊領先美國，世界第一；但美國限制先進晶片供應後，於今安在？華為去年營業額下挫29%，各省投入數萬億人民幣發展芯片，政府補貼，先後爛尾倒閉，高科技業重挫，須靠發射空間站、登月和超高速武器研發安撫民心。

三，拉動經濟的房地產 業暴雷，恒大和佳兆業相繼債務違約，占經濟30%的房地產業多米諾骨牌搖搖欲墜。當局整頓網路業，裁員四起，補教業等受打擊。截至11月至少437萬家中小企業倒閉，與全國約8000萬家企業比雖是少數，中國出口依然暢旺創紀錄，但黨媒呼籲民眾準備過苦日子，民眾節制消費，物價高企，都預示變動轉折加劇。﻿

四，丕優民調，世界最發達國家對中國的不利看法達歷史新高，今年石油、煤碳、天然氣等國際價格暴漲，世界最大煤碳出口國印尼暫停煤出口，國際糧價也漲，都使中國進口和工業成本升高。中國去年出現限電危機，元旦起電價調漲，尖峰時調漲達20%至70%，加劇經濟壓力。

五，中國疫情 、財政都出現新危機。西安疫情封城 ，嚴密封鎖消息，情況可能比2020年武漢更嚴峻。Omicron傳染力強，尚無止息跡象，而各地零星本土病例出現，可能還有下一個封城都市。「清零」政策拉低復甦步伐，和歐美相比孰優孰劣，今年將見真章，直接影響經濟。

六，至少五個省市江蘇、浙江、廣東、福建及上海12月或元旦起推公務員減薪和績效獎金，幅度達兩三成，表示政府沒錢，先拿公務員開刀，公務員士氣低落。而黑龍江鶴崗市首傳破產，地方政府債台高築，經濟趨緩、房地產泡沫破裂的骨牌開始倒塌。網上謠傳這是為武統台灣籌錢準備等，更屬無稽。

中國新增很多難題，美國情況未必好多少，本報近日社論已多次析論。美國外有烏克蘭危機，萬一開戰中國將再贏得新戰略機遇期，美俄都戒慎提防失控。兩黨對峙、左右分裂，國家方向分歧，國會期中選舉年泛政治化對立更嚴重，使拜登政府施政步履蹣跚。

總體看，美國的難題在民主制衡和政府失能，但糧食、能源和科技條件等優於中國，且都可控，民間企業活力和調整遠勝政府，只要減少人謀不臧，美國可能靠停止對外戰爭休養生息，創造出新的榮景，尤其晶片、人工智能(AI)和電動車等超前中國；而中國能超越美國除了GDP總量，其他方面恐更困難了，今年確實可能成競賽的重要轉折點。