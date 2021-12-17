百物騰貴民生沉重 聯準會犯可怕錯誤

美國聯準會 15日作出調整政策重大決定，一方面積極減縮購債，另一方面計畫於明年展開連串升息 。美股15日消除不確定感，對決策反應正面，道瓊和那斯達克指數雙雙大漲超過300點；但那指16日逆轉，一度大跌4%，最後收市跌2.47%(385點)。不少華人投資科技股蘋果和輝達(英偉達)16日都大跌，反映市場對聯準會的決策感到焦慮。有分析師認為，熊市氣氛正在形成，是對股市和經濟的重要警訊。

華爾街股市兩天的反覆，充分反映聯準會控制通膨的兩難。美國11月消費物價指數(CPI) 高達6.8%，創1982年以來最高紀錄，聯準會面臨巨大壓力，非採取因應行動不可。但控制通膨，必須升息，升息卻對股市和經濟造成打擊，很難從中找到平衡點。通膨和物價飛升嚴重威脅低收入 家庭；通膨有利股市，也是經濟復甦所需，升息周期一旦展開，股市和經濟雙雙受損。

對全美數千萬低收入家庭來說，高物價已造成嚴重困難。10月消費物價創1990年以來30年新高，達6.25%；11月繼續上升，創1982年以來39年新高，達6.8%，民眾生計困難地步。加滿一缸汽油需75元，食品普遍漲價四成，租金漲三成；衣食住行，柴米油鹽醬醋茶樣樣漲，是美國數十年來僅見。對從股市獲利的人來說，可能沒什麼，但低收入家庭卻捉襟見肘，原來每月2000元生活費暴增至3000元，結果已近「民不聊生」。

為什麼物價會如此飛漲? 勞工部15日公布11月批發物價(PPI)，高達9.6%。所謂批發物價指生產和運輸成本構成的物價，商品生產和運輸因疫情造成供應瓶頸，批發價格大漲，生產者再將成本轉嫁消費者，導致10月和11月消費物價大漲；美中貿易運輸和通關瓶頸，也是一大助因。

入秋以來美國通膨大漲，聯準會未能及時控制，可謂犯了罕見「可怕錯誤」。扮演中央銀行的聯準會，對通膨和就業負有監控責任，但自今春以來，聯準會對不斷上升的通膨一直未採取行動，特別是暑假Delta病毒肆虐，導致供應鏈斷裂和物價上漲時未見行動，以致入秋後物價失控快速上升。

直到10月和11月物價大漲，聯準會才開始考慮採行動。從靜觀至15日決定明年升息的四個月，聯準會每月1200億元購債行動基本持續；換言之，物價飛漲期間，聯準會竟繼續大量注資市場，所以物價失控，聯準會實在難辭其咎。

在導致物價失控整個過程中，聯準會對通膨不斷改變態度，犯下罕見連串錯誤。例如今春開始，聯準會就一直說，高通膨是暫時性的(transitory)，直到本月15日才放棄「暫時論」，但大半年堅持，使聯準會錯失控制通膨的時機。

又如，聯準會今年初說，2023年前不會升息，直到上月初才改口，暗示明年升息。再如，11月初聯準會說，月底開始減縮購債，每月減購150億，但12月已暗中增至300億；15日最新決定是每月減購再增至600億。

聯準會向來以準確判斷取信於市場，但上述連串轉變令人對聯準會失去信任。這種信任危機自2008年金融危機以來罕見。不信任的結果是市場難以穩定，16日那指大跌，正好反映市場的不信任態度，認為聯準會難以貫徹15日所作出的連串升息決定，即明年升息三次、2023年再升三次，2024年再升兩次。市場現在的氣氛是經濟情況複雜多變，聯準會難以貫徹連串升息的政策。

聯準會還可能面對新的危機。聯準會說，高通膨是暫時性，現在終於承認錯誤、放棄這個論調。但部分經濟學家指出，美國高通膨可能已達高峰，再下來，過了年終購物季和中國農曆新年，商品供應瓶頸將紓緩，物價可能回落；尷尬的是，就在聯準會放棄暫時論後，通膨如回降，恰好證明，通膨部分是暫時性的。

為什麼聯準會大半年來一直不對高通膨採取行動？可能與拜登政府救民生的政策有關。拜登年初上台面對世紀大疫，3月推出1.9兆元疫情紓困計畫，接著推1.2兆元基建案和1.75兆元「重建更好未來」開支案，三案共達5兆元，主要目的是為民紓困。

拜登任命葉倫為財政部長，備受尊崇的她，全力為5兆計畫護航；她是出名的鴿派，全力推動就業復甦，並主張對通膨作最大容忍。另一方面，鮑爾在聯準會也一直容忍高通膨，因此成為拜登政府的「兩隻鴿子」。拜登政府原意是救民生，結果卻弄出一個「百物騰貴、民不聊生」的結果，真是天大的諷刺。