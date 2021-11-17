拜習峰會想為美中緊張降溫 效果有限

拜登 總統15日晚與習近平主席舉行三個半小時視頻峰會，主要目的在為兩大國的緊張關係降溫，避免摩擦擴大為衝突，甚至開戰。除了氣候變遷、對抗疫情兩國可合作，其餘議題似各說各話居多。拜登希望美中在合理護欄(guardrails)中競爭，不生衝突。習近平看似較被動，他勸誡美國 支持台灣是「玩火自焚」，美方卻不可能改變；白宮發言人會前即說，拜登不是習的老友，習依然在峰會稱拜登「老朋友」，有如自願被抽冷耳光。

拜登上周剛從歐洲G20峰會和聯合國COP26氣候峰會回來，立刻和習視頻峰會，他的議程和策略是先穩住最大的國際變數中國 ，以便全心投入美國重建。如控制疫情、抑制狂飆的通膨、解決供應鏈危機、推動1.2兆基建案和1.85兆「重建美好未來」案，挽救民主黨期中選舉選情不利；而中國碳排放進程、商品供應鏈影響大，在南海、台海或印太地區，現階段拜登也「有求於」習近平。

習近平出席峰會，是兩國外交官經數月折衝協商才促成，既屬被動，難免有點不太情願意味。北京很清楚拜登多半因內需才舉行峰會。雖然中方對中國貨關稅、科技禁運，美軍南海台海巡航或支持台灣「挺台反中」都想說服拜登，但中美競爭情勢壓人，僅憑峰會難收效，習卻不得不應卯給拜登面子，少有裡子。

美中峰會前雙方政治鋪陳很有趣。拜登下午在白宮草坪和兩黨國會議員舉行1.2兆基建法案簽署儀式，晚上與習峰會；習近平剛在中共六中全會通過歷史決議，「坐轎者」被拉來變「抬轎者」，有苦說不出。從發布的視頻看習的表情不那麼自在，上身一度歪斜，頗有意在言外的訊息。

一，白宮發言人莎奇會前說，拜登和習「不是朋友」。習在峰會開場白卻還稱拜登「老朋友」，他的幕僚有問題。拜登6月即強調「我們不是老朋友，純粹是工作關係」；習的善意未得分，外交上反而失分。

二，拜登和習峰會既在防美中關係緊張升高失控，難免就有示弱意味。對比川普任內不斷升高美中緊張，擺明不怕或不惜衝突，極限施壓。拜登似放棄施壓、要減緩緊張，是美國受不了衝突，抑或內政優先，共和黨必然挑拜登對中方示弱妥協，可能成兩黨選戰爭議之一。

三，報導指拜登考慮降低或取消部分中國貨關稅，換取中國實現第一階段貿易協議數百億美元採購；但也可能增加和國安有關商品關稅，峰會後能否解開僵局，彼此投桃報李，尚待觀察。

四，北京最關注台灣問題。峰會前，黨媒英文版「人民日報」等放風，指習將向拜強調中國在「不遠的將來」完成統一台灣的決心。習在峰會中警告美國，不能讓台灣「倚美謀獨」，否則美台是在「玩火」「玩火者必自焚」。如果習真的提不遠的將來統一台灣，明顯逾越美方片面改變台海現狀的紅線，美國自然挺台護台，不會接受。

五，拜登峰會中似未明確承諾「反台獨」，16日補提；而中方想阻止美方擴大支援台灣也不可能，包括繼續提升軍售的質與量、美軍赴台協訓軍隊，兩黨實施20年的美台軍事合作不會改變。拜登任內美軍機四度降落台北已成常態，未來還可能有新做法。

六，國務卿布林肯日前公開鼓勵北京與台北對話，拜登政府期待降低兩岸戰爭風險，但習近平不壓制武統聲浪，美台當然有相應舉措。而共和黨三年後很可能入主白宮，台海情勢還會翻轉，正是北京戒慎的主因。

七，習近平指美國將世界劃分為兩個陣營或集團，結局必然世界遭殃，意在批評拜登建「民主同盟」，四方安全對話、AUKUS等聯盟遏制中國。在中共專制體制、對外擴張策略都不變下，美國也不可能改弦易轍。

八，峰會似未談香港、新疆人權等問題，是否印證國安顧問沙利文說的「不再尋求改變中國體制」，美國低頭了？策略如真有調整，必然引來共和黨攻擊。

拜習的最大共識在兩國關係必須降溫，降溫就須減少敵意；美方想在自己定義的「護欄」中競爭，不生衝突，中方未必全接受，技術上譬如美艦在南海台海巡弋、雙方機艦角力等都不變，峰會降溫作用就很有限。

兩國戰略競爭大局、美國八成民眾認為中國是主要對手甚至敵國，兩大因素框限住拜登政府作為。據報導，美國即將宣布外交抵制北京冬奧，真這樣美中緊張就更難降溫，拜登想靠峰會拉抬低迷的民調，也更難實現。