日本新首相 醞釀調整美日中新關係

日本 首相菅義偉 已宣布，將不參加9月的自民黨總裁選舉，這意味著10月眾議院選舉後，即使自民黨占多數，組閣權也將拱手讓人。換句話說，安倍約八年，加上菅義偉一年過渡，總共九年的政策將調整，隨之而來的，對中國 政策將變得愈來愈強硬。

72歲的菅義偉是幹不下去而狼狽下台，不只因他違抗民意，硬要因疫情延期的2020年奧運今年補辦，更糟糕的是疫情控制不佳，民調支持率跌至三成以下，不支持度超過支持度，呈現死亡交叉。

菅義偉的如意算盤是趁著奧運順利結束的高人氣，提前解散眾議院；贏得大選後，眾望所歸，無需投票即連任自民黨總裁。但現在以小泉進次郎為首的黨內少壯派提出，「如果總裁不換人，沒辦法打眾議院選戰」，而且這是跨派系的共識，他只好被迫讓賢。

目前已宣布出馬角逐總裁者多達七人。外界最看好的是前外務大臣岸田文雄與前防衛大臣河野太郎，無論誰當選，都會擺脫過去自民黨內派系平衡的牽制，朝「親美抗中」的外交政策前進。

冷戰終結後，日美同盟驟失方向，無所適從。當時資深記者船橋洋一曾以「同盟漂流」來描述兩國的關係。東京方面尤其擔心，美國會越過(by pass)日本，直接與中國打交道，讓美中關係的重要性超過美日關係。

當時日本的軍備發展在「美日安保條約」制約下，受到嚴重限制，助理國防部長奈伊私下告訴北京，美日安保條約存在，不是以中國或其他國家為假想敵，反而是在壓制日本的軍國主義再起。

1996年台海危機後，柯林頓總統訪問日本，與首相橋本龍太郎在東京發表「日美安全保障聯合宣言」，標誌美國重新界定假想敵，回歸美日安保原點；在此同時，釣魚台海域屢屢發生中國漁船衝撞日本海上保安廳艦船事件。最後在2012年，日本將釣魚台國有化，導致中日領土爭端危機，日本也開始把中國視為安全的最大威脅。

安倍晉三自2012年第二次執政後，兩條安保脈絡齊頭並進，一是念茲在茲要修改非戰(和平)憲法，讓日本成為「正常國家」；但另一方面，擔心中國與北韓的安全威脅，與美國的安保同盟至關重要。

日本安全的兩難源自兩種心態，一是「怕被捲入」。尤其美中之間倘若對立升高，演變為軍事衝突，日本基於安保條約，無法拒絕美方的請求協助。換句話說，即使日本無意與中國對抗，也無可奈何會被動地捲入戰爭。

但另一個心態則是「怕被拋棄」。日本在每一回美日雙邊會商中，都要美國重申對尖閣諸島(即釣魚台列嶼)和協防日本的安全承諾，但當解放軍軍力逐漸強大，日本人擔心美國還會不會為了那幾個岩礁，而冒著與中國直接衝突的危險？

隨著美中對立情勢升高，日本已不擔心被拋棄。日本認為美國愈來愈需要自己作為盟友，而日本受到美方鼓勵，也不怕被捲入，愈來愈敢去碰觸中日關係的紅線，從3月的美日外長防長「2+2」會談，到菅義偉4月與拜登總統高峰會，除了菅義偉第一次表態提到台灣海峽穩定，副首相麻生太郎、防衛大臣岸信夫與副防衛大臣中山，更屢屢發表不同程度的涉台言論，甚至表示應該重新考慮「一個中國」原則，挑戰北京的核心利益。

北京最初還善意解讀認為，這些雜音未必反映日本政府的政策，而是由於菅義偉的政治基礎薄弱，沒有派系力量，所以無法有效約束閣員的個人意見。

可是現在兩位領先的黨魁與未來首相候選人，河野太郎與岸田文雄都競相發表對中國強硬的談話，支持強化日本的防禦，以應對中國大陸向台灣和日本南部島嶼周圍派遣軍機和武裝船艦做法。尤其近日岸田文雄接受「華爾街日報」專訪說，台灣處在民主對抗專制的前線，日美需要為台海可能爆發危機，展開聯合兵棋推演。

面對新一代的日本領導人，北京自然小心因應；中國過去利用自民黨內派系，交好如幹事長二階俊博等人，傳統方法未必見效，而向日方提出抗議，表示嚴重違反中日四個政治文件原則云云，恐怕更有反效果。

尤其近日大連市2019年起興建、投資60億元人民幣(約9.28億美元)的日本風情街開業，卻在中國互聯網引發反日、抗日風波，被迫停止營業。網民鋪天蓋地口誅筆伐日本，引發日本朝野和輿論憤怒，使中日之間的對抗情緒升溫，對日本新首相的中國政策，更形成新的變數和考驗。