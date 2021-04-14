美軍「調戲」遼寧號航母 照片引風波

美國 海軍日前發布一張照片，「馬斯廷號」(USS Mustin)驅逐艦艦長布里格斯中校(Robert Briggs)在船舷翹腿，和副艦長斯萊中校(Richard Slye)一起觀看不遠處的中國 航母「遼寧號」。這張意在言外的照片，被評論打破了許多中國人的「玻璃心」，是美軍故意「調戲」遼寧艦 ，在中國網上也引發論戰。美中在南海軍事對壘加劇，五角大廈發布這張照片的用意，引起迴響。

兩軍對峙角力，「心戰」往往成軍事實力對抗之外的策略之一。如今南海、東海美中和日本軍艦、海警船常互別苗頭。「羅斯福號」航母近日和搭載F-35C戰機的兩棲攻擊艦「馬金島號」(USS Makin Island)在南海會師，意圖震懾中方。同一時間，遼寧號率多艘戰艦從宮古海峽經太平洋航向南海，美中兩軍航母角力，兼具政治和軍事目的。

美方公布軍官交叉翹腳、近距離悠閒看著遼寧號的照片，被認為有多個目的。一，這是態度上故意輕敵。戰艦指揮官在敵軍面前擺這種姿態，肢體語言有輕蔑、不在乎，你們戰力不夠看等暗示。但照片剛公布時，大陸民眾湧現嘲笑美軍軍紀蕩然之說，軍官像度假把腿交叉抬上船舷邊，值勤像度假如何有戰力？但很快輿論氣氛翻轉，朝美軍故意「羞辱」「調戲」遼寧艦發展，網民憤怒責駡美軍。

眾所周知，遼寧號是烏克蘭廢棄航母「瓦良格號」，鏽跡斑斑的空船殼被香港愛國商人以改建成海上賭場幫中方以2000萬美元購得，同時取得造船圖紙。拖回中國後，中方工程師發揮潛力，重新布建管線和各項武器設施，圓了中國的首艘航母夢。

但它滿載僅6.75萬噸，最多搭載24架戰鬥機和12架預警或直升機，戰力和美國尼米茲級10.5萬噸航母，可載85至90架各式戰機，根本不是同一級別。中方定位它只是訓練艦，不是戰鬥艦，或許是美軍「奚落」遼寧艦想表達的寓意。

二，航母出勤通常有各種護衛艦圍繞，空中有預警機和戰機、水下有潛艦保護，構成三維戰鬥編隊。美軍航母巡弋不容許閒雜船隻靠近方圓數浬或數十浬內，包括漁船都勸離或驅離。遼寧艦卻讓馬斯廷號逼近3.6公里內，拍下船舷16號清晰可見照片。

美艦顯然是以非正規方式逼近遼寧艦，「插入」中方艦隊中，才拍得抵近照片。網上說，當時遼寧艦周圍仍有多艘中國軍艦，美軍公布的照片可能經剪接截圖或PS，去掉其他軍艦身影，才讓馬斯廷號「單挑」抵近遼寧艦。戰術或戰略上，照片似為嘲諷中國航母戰術生嫩，讓敵艦深入艦隊編隊中，直接威脅航母安全。

這張照片發布之初，中國網民一片譏笑美國大兵軍紀渙散無序，哪有一點軍人戰鬥準備和氣質等聲音。但稍後懂軍事的網民貼文，指照片中遼寧艦沒有中方護衛艦、艦載機等，竟沒辦法阻止美艦逼近，代表艦隊列陣基本功不堪一擊，美軍照片在嘲笑共軍「你太差了」；中方事後也怕丟臉不吭聲，網上既討伐美軍、也檢討解放軍，玻璃心碎了一地。

其實持平看，美軍發展航母的技術和戰術、戰略已逾百年，經驗豐富、成果傲人。中國發展航母才起步不久，遼寧艦在摸索拼湊下成軍，戰機夜間起降2018年5月才成功，和美軍航母戰鬥經驗、三維立體整合、護衛和飛行員超高強度起降訓練經驗，相差數十年，即使輸了也很正常。

問題在中國人對自己期望太高，如今事事喜歡拿「超越美國」比較。美中航母最近在南海或西太平洋可能碰面，中方輿論事前就設定成「中美航母大比拚」，甚至傳聞「山東號」和遼寧艦將雙航母會師，威武無比。有人卻比喻，這好像國產車硬要和法拉利賽車，無異自曝其短，不如韜光養晦，努力研發，拉近差距。

美軍近期頻繁在南海演示雙航母，並和兩棲戰鬥艦會師，後者搭載垂直起降F-35C匿蹤戰機，僅一艘的戰力就遠超過遼寧艦。何況美國有11艘航母、11艘兩棲戰鬥艦，「福特號」「甘迺迪號」等相繼服役或將下水，美中航母實力差距愈拉愈大。

這場風波反映雙方海軍在互探虛實，彼此挑釁更反映當前美中敵對氣氛。軍事領域更講實力，美軍「調戲」遼寧艦反映了超強實力，卻須防驕兵必敗。照片讓部分中國人不滿，增強美中敵對情緒，類似情況未來在大陸周邊海空域必然增加，提高了擦槍走火、類似2001年南海撞機的風險，值得雙方約束和警惕。