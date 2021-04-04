誤信東升西降 習近平強推中國模式

香港政治形勢最近急轉直下，知名大律師李柱銘和吳靄儀、蘋果日報老闆黎智英等七名民主人士，1日被裁定違反集會規定罪名成立；上月1日，47名民主派議員被捕，被控「串謀顛覆國家政權罪」；上月11日，中國 全國人大通過修改香港選舉制度。一連串行動顯示，北京對香港的控制進入被認定為更黑暗的新階段。

北京取消原本承諾香港的自治，未來情況只會更壞。因為中共 勢必在港貫轍一黨專政，繼續不停止的鬥爭，消滅所有反對聲音，包括全民電子監控、監控教師上課時講話、要求公務員愛國、限制移民出境等。

除了香港，北京又因新疆人權問題而高調反制裁歐美；黨媒利用新疆棉花事件，鼓動民眾排外情緒，都顯示北京不顧西方觀感，高調推出強硬路線。北京此時表現這麼強硬，主因應與習近平相信「東升西降」格局已成，「中國模式」比美國模式優越，中國超過美國指日可待，再無顧忌。

不少研究指出，中共近年發展最大特徵是「習近平崛起」；而習近平治國採用「威權資本主義」，亦即他所說的「中國模式」。威權資本主義由兩部分組成，政治上，強調「黨建」，將黨權提升至最高地位，透過黨指揮全國上下，政府權力控制一切，建立集權一人的威權政府。

習近平相信，強大的政府決策和推動政策更有效率，只要黨一聲令下，1100萬人的武漢可立即封城。極權比民主優越，導致中國國力快速崛起，直追美國。相比之下，美國民主制度缺乏效率，例如面對新冠疫情抗疫無力，徹底失敗，美國超過3000萬人確診、55萬人病亡，現在可能面臨第四波疫情。

經濟上，習政府推行國家資本主義，與美國的自由市場資本主義不同，中國實施社會主義式「計畫經濟」，連續推出五年計畫，不會有政黨輪替執政導致方針改變或推翻。中共已累積許多「調控經濟」經驗，成功克服多次經濟危機，避免西方預測的硬著陸，更使習近平相信，這種統治模式也可成功控制經濟，維持增長。

北京確信，未來10至15年，經濟仍可維持5%以上成長；只要維持這個增長率，中國經濟總量超越美國就指日可待。習近平當局顯然認為，以計畫經濟和調控手段結合的國家資本主義，比美國自由市場資本主義優越；最新例子是疫情之後，中國經濟迅速反彈，去年中國GDP成長2.3%，是全球主要經濟體唯一維持成長的國家；美國雖動用數兆美元刺激經濟，去年仍衰退3.5%。

中共相信集權專制模式比美國民主模式優越，才有今天東升西降的趨勢。但東升西降是實情嗎？抑或只是北京煽動民族情緒的政治宣傳？首先，就國力比較和所謂國家運勢變化來看，東升西降確實是近年很多人的感受，卻還未成為既定事實；東升西降的指標也有許多可質疑之處。

一，所謂東升西降，主要因川普執政形成。川普的美國優先 政策導致美國淡出國際舞台，與盟國疏離，美國國際影響力大降，造成「西降」現象。但川普已下台，拜登的政策顯示，美國對中共的挑戰覺醒，拜登政府通過1.9兆元刺激經濟計畫，再提出2.3兆元基建計畫，刺激經濟就是要提高美國競爭力。這種覺醒與川普單邊主義不同，對中共的擴張必然造成新壓力。

二，北京成竹在胸，認定未來十年，總體經濟規模GDP可超過美國(最快2028年)，這個「全球第一」將是重大時刻，代表中國追求一個半世紀的富強，部分願望實現。但這只是量的加總計算，美國未來數十年實質上仍遠比中國富裕。中國人均GDP只有美國的六分或五分之一；更重要的，中國經濟規模即使超過美國，並不代表軍力和國際影響力也超過美國，中國航母、戰機等武器仍落後美國20年以上。

三，科技競爭可能決定未來誰主世界浮沉。習近平新的五年計畫以科技自立為目標，但核心技術自立要靠創新，以目前核心科技也落後美國至少20年，加上中共由上而下的控制，不利創新。創新須在思想自由、由下而上的制度中更容易實現。譬如過去20年，中共對半導體重點投資挹注大量人力、錢財，但至今仍落後美國，並不是一句科技自立就可立竿見影。

四，無論如何對內外宣傳，只要中共仍維持極權制度，中國軟實力就絕難超越美國，民眾有機會必然繼續移民和留學美國或到美國置產，用腳投票的誠實無法隱藏。