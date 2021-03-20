看穿美國紙老虎 ? 中俄高調夾擊拜登

就任不到百日的拜登 政府外交上要當心了。美國 兩大戰略對手中國 、俄羅斯見勢使力，像在聯手對付拜登總統。究竟這是拜登策略使然，或失誤錯判，將是拜登政府領導盟友的信心考驗。中共最高外交官楊潔篪、王毅18日在阿拉斯加會談表現「戰狼」風格，公然想給美國上課，似反映北京對拜登從高度期待到徹底失望，於是出手反擊；國務卿布林肯則強調，「永遠不要和美國對著幹」，恐嚇和警告中方的用意很明顯。

中共首次和美方對談本想破冰，想求美國解除制裁，現在變成大膽放馬挑戰美國，公開實拳重擊對方，不再是柔功。楊潔篪開場白就說，「我現在講一句話：你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國講話」。對照習近平在全國兩會座談時說，「中國已經可以平視這個世界了」，中方在美國面前秀肌肉，自認實力與美國比毫不遜色，看來美中關係徹底回不去了。

據事先規劃，阿拉斯加兩天會談分三輪，首談氣候變遷和防疫合作，再談貿易糾紛，最後是中方軍事意圖和對周邊國家威脅及人權問題。這是由易入難、嘗試拜登與習近平4月氣候峰會見面的可能性，也是所謂「合作對話，控管分歧」的設計。

但會談一開始就翻車。布林肯直擊中共要害，提出新疆、香港、台灣、網路襲美及中方脅迫美國盟友。楊潔篪立即反駁，指「美方開場白致詞嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方嚴正回應」。

楊潔篪高調指「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。布林肯更要求本要撤離的媒體停留聽他的回應，雙方一來一往交鋒近兩小時，是先所未見的外交開火，氣氛緊張。

中方這次有備而來，可能因內部需要，所以鐵了心公開挑戰美國。北京似認為美國疫情嚴重、政治分裂，已是紙老虎，公開譏笑美國不代表國際，民主選舉制度讓人失去信心、美國屠殺非裔等。

布林肯反駁，美國認知自己不完美，曾犯錯，但能反覆修正，過去歷史美國公開、透明面對挑戰，而不是視若無睹，也許有時過程痛苦醜陋，但美國一次次變得更堅強更好更團結，反譏中方。

中方表現強硬，可能也和拜登17日指摘普亭是「殺手」，引發普亭召回駐美大使抗議，並暗諷拜登健康有恙，要單挑拜登視訊辯論有關。美俄關係陷入低潮，給中共聯俄夾擊美國的機會。

再者，美國在會談前宣布增加制裁中方24名官員、聯手日韓對付中國，直接打臉北京，讓中方必須反擊。總體看，拜登上任後美中首次交鋒，雙方本來期望就不大，中方強硬表態可能顯示對美國不抱太高期望，也反映習近平立場。

習近平在拜登上任第五天，就在達沃斯世界論壇喊話，未指名警告美國勿在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他國，「動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絶」，王岐山等也呼籲美國回到正軌。阿拉斯加雙方對撞，顯示北京對美關係更難挽回。

「華盛頓郵報」專欄作家羅金月初回顧美中關係去年3月後進入衰敗期，文章指川普誤信習近平說疫情已受控制，病毒天暖升溫後會消失，中國也利用防疫物資箝制各國批評中共隱瞞疫情，美國也受制，「等(防疫物資)送上飛機運來(美國)前，我們最好閉嘴」，「但我們絕不容許這種(受制)情況再發生」。此後川普下令制裁中共方案全部出爐，直到關閉中國駐休士頓總領館達最高點。

中共現在對內對外，都不能顯露絲毫懼怕美國神色，而須表現自信滿滿，對美方所提議題沒有讓步空間，以兼顧習近平立場，回應大陸內部反美壓力。而布林肯結束開場最後一句話，引用2009年還是副總統的拜登訪中國說的話，「永遠不要跟美國作對」，「這句話今天還有效」，直刺中共要害。

川普對俄羅斯軟硬兼施，對北京採全硬立場。如今拜登似把北京與莫斯科逼到一起，各方要看拜登像川普一樣敢說敢做，或只說不敢做？而「科技民主聯盟」遏制中國是否更有威力？

美中高層會談都為內部愛國情緒而談，這場國際政治的結構性對決，最後就看中國綜合國力、國際影響力真的凌駕美國了嗎？楊潔篪、王毅是否只為討好習近平，搞砸了會談？夏季前情勢應會更明朗。