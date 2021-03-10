美國三波紓困大撒幣 錢從哪裡來？

在國會兩院即將通過法案，啟動1.9兆元第三波新冠疫情紓困，約90%民眾每人將再度收到1400元紓困金 ，每周300元失業救濟金也延發至今年9月。大家眉開眼笑之際，錢從哪裡來？會不會寅吃卯糧、債留子孫？共和黨不贊同，部分民眾高興收錢之餘不免也有疑慮。

美國 在疫情後三輪「大撒幣」，國會先後通過2.2兆元、9000億元和1.9兆元紓困案，共5兆元，比打一場世界大戰還多。紓困帳面上都是借款，靠發行國債 籌錢，川普、拜登兩位總統直接把國債赤字從24兆元推高至30兆元，以挽救民眾生活、為大中小企業紓困，這是「救命錢」。有人譬喻這有如開動印鈔機狂印美鈔，或直升機撒錢(helicopter money)，都有幾分道理。

美國國債在歐巴馬任內從10兆升至19兆元；川普任內從19兆飆至28兆元，現在加上新紓困案，拜登任內年底即逾30兆，十年期國債利率已從4.5%跌至0.625%，每年僅支付國債利息即需近2000億元，以聯邦稅收每年僅3.4兆計，還有各種固定支出，已非財政可負擔，美國借錢度日、以債滾債，愈滾愈窮。

拜登上周與兩黨國會議員會晤，想再用2兆元推動基層建設。借債投資帶動經濟成長，可創造就業和稅收，形成良性循環。但美國近四任總統國債飆升、很難永續，成為國勢衰退重要指標之一。

財政困窘，疫情當前，政府不得不舉債紓困，卻引來中國等國家議論不平。大陸有媒體說，美國一直在割全世界的羊毛，從拉美、日本、亞洲四小龍和中國，靠販賣債券、輸出紙本美鈔就可換取大量物資，並透過金融操作把通膨轉嫁給外國吸收，中國無疑是最大受害者。

不少分析說，美國能一而再、再而三發給百姓現金，無非靠美元的全球強勢貨幣地位，愛印多少鈔票就印多少，然後將鈔票拿到世界市場，外國用當地貨幣交換美元，不值錢的紙幣瞬間成和黃金一樣貴重的東西。

而美元作為世界交易工具，石油、外貿等都以美元計價，不容挑戰。美國打伊拉克、推翻胡森政權，和伊朗、中國、委內瑞拉等對著幹，都和他們想挑戰美元計價系統有關。美國用全球最強大軍隊保護美元地位，可任性發錢紓困，不怕財政入不敷出，全球沒有國家具備這種條件和能力。

美國政府先後釋出5兆元紓困，難道不擔憂通膨？事實上，救急為先，美國千萬人失業，四分之一家庭生活困難，許多企業岌岌可危，政府再不出手，更大風暴接踵而來，兩黨執政都需紓困。川普卸任前主張每人再發2000元，國會共和黨人反對，僅通過發600元；拜登接續川普「遺志」，硬是引用「預算調節」(budget reconciliation)程序，每人再發1400元。

擔憂美國寅吃卯糧、債留子孫，近來挑戰的聲音不小。例如紐約石溪州大教授史蒂芬妮‧凱爾頓著作《赤字迷思》可為代表。她用現代貨幣理論，完全顛覆對政府赤字的想法。主要立論是人們習以為常把國家比喻為家庭，需量入為出，如果有人不計後果過度消費，最後必然破產。但這種情況僅適用個人、家庭或州市政府，不適用有主權貨幣的國家，對美國尤其不適用。

這個理論說，貨幣主權國家可利用貨幣發行權推動充分就業。個人和家庭是先賺錢再花錢，政府的順序恰好相反。主權政府先創造負債，然後透過向民眾徵稅抵銷負債，經年累月就是「藏富於民」。何況美元有優勢地位，發行國債讓國內外公眾和各國政府收購，既保值還賺利息，美國國債成全球最佳金融避險工具，金融霸權讓美國紓困更沒有顧慮。

諾貝爾經濟獎得主、紐約時報專欄作家佛里曼多次說，政府紓困也不會造成通膨，已在實證中驗證。這套理念結合悲天憫人、挽救美國民眾和經濟，使兩黨大膽撒幣紓困。其他國家是否間接埋單，就看聯準會升降息操作了。

美國債多不愁，長年赤字怎麼收場？上述理論能否成立，仍讓人憂心。美國有強勢美元，不致像委內瑞拉、希臘等國破產。中國卻不願被剪羊毛，連年減持美債和美元外匯存底，顯示有顧慮隱憂。

無論如何，美國眼前須先克服疫情和經濟，就算吃補藥有副作用也得吞下去，這也符合民意。至於後果是經濟急步復甦、稅收填補部分赤字，或爆發全球金融風暴，甚至引發戰爭，政客們無暇他顧也顧不著了，一般民眾更束手無力。