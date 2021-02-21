今春能否及時紓困 攸關拜登新政成敗

國會眾院19日正式公布1.9兆元紓困 案內容。眾院議長波洛西表示，眾院下周將全院表決，可望於3月14日前交總統拜登簽署。果真如此，多數美國 人春天將再收到1400元紓困支票，夫婦共2800元，每名子女也各1400元，上億計的美國人將得到真正幫助。冬天過去，春天帶來希望，可一掃大半年來疫情造成的困頓。

對高達1.9兆元政府支出，美國仍有爭論，爭議焦點之一是「1.9兆是否太多」。因為經濟正走向復甦，1月零售增5.3%，企業CEO經濟信心上升至17年來新高；經濟學家也擔心，紓困過多，將刺激通膨，導致經濟過熱，經濟過熱又導致聯準會升息，不利經濟。但多數民眾支持1.9兆紓困案，CBS最新民調顯示，79%美國選民支持1.9兆元紓困案，共和黨選民也有61%贊成。

經濟學家討論重點是紓困款必須足夠，才能有效恢復經濟。財政部長葉倫18日說：「紓困不夠的代價，遠遠超過紓困過多的代價。」對1.9兆將導致通膨問題，她說，過去10年，美國通膨率很低，因為聯準會有能力控制通膨。

除了「足夠」，經濟學家討論的另一重點是「及時」。拜登政府汲取2009年教訓，當時美國陷入經濟衰退，歐巴馬政府只提出8000億元刺激經濟額度，由於款項太少，無法使經濟及時恢復，就業到2017年才回到衰退前水平。

目前全美仍有1000萬人失業，1500萬人交不出房租，2400萬人和1200萬兒童吃不飽，40萬小商業在疫情中關門。葉倫說：「太多的痛苦，大量家庭都在掙扎苦撐，支票可真正幫到他們。」她還說，用1.9兆紓困，美國可在一年後恢復全面就業。葉倫是經濟學家，不是政客，她的經濟學以人為本，特別注重就業；她的話易取信人，更令人動容。紓困案如3月能通過，大量美國家庭就可在春天得到及時救助。

民主黨 有能力及時通過法案嗎？眾院所有法案只要過半數票，就可通過；民主黨在眾院有222席，要湊夠過半數所需的218票沒有困難，困難在參院。參院有「冗長辯論」(filibuster)機制，執政黨提出的法案必須爭取到60票，才能通過；共和黨反對紓困案，認為1.9兆元太多，而在參院只有50票的民主黨，難以爭取到10名共和黨人倒戈。為快速通過紓困案，民主黨只能採取「預算調節」(budget reconciliation)程序，這種程序法案只需過半票數就可通過。

波洛西說，3月14日前可通過法案，表示民主黨決心採用「預算調節」程序，即：眾院下周通過法案，再送參院，參院不再等候共和黨意見，就可藉50票加上賀錦麗的一票，通過法案。

拜登和民主黨必須考量的是，「預算調節」程序每個財政年度只能使用一次，如果今年將程序用在紓困案上，拜登其他核心新政，包括加稅、健保改革和清潔能源等，都不能再用，要再等下一年度，新政推行可能因此受到拖延。

不過2017年川普與共和黨曾使用兩次預算調節程序，其中一次用在1.5兆元減稅案，另一次用來推翻「歐記健保」。專家指出，民主黨本年度可以「國家緊急狀態」的理由，提出紓困預算調節程序，然後再用一般預算調節程序推動拜登新政的1兆至2兆元基礎建設公共支出案，或許不致影響新政。

紓困案能及時和有效率地通過，對拜登、民主黨和美國未來四年都有重要影響。一，紓困案是拜登重要經濟措施，預計能加快經濟恢復步伐；因為紓困案預料將獲通過，紐約聯準會銀行19日將美國今年第一季GDP成長提高至8.3%；研究公司「資本經濟」(Capital Economics)也將美國2021年的GDP成長調高至6.5%，這是自1984年以來最高的單年成長率。

二，拜登政府估計，1.9兆元紓困案可提高未來一年半的經濟成長。其中當然有政治考量，因為經濟保持成長，對2022年11月的國會期中選舉有利，有助民主黨在參眾兩院爭取更多席位。如果民主黨贏得期中選舉，又將對2024年總統大選有利；反之，如果沒有1.9兆元紓困案，經濟恢復緩慢，共和黨和川普將在2022年期中選舉中發力，可能奪回國會兩院控制權。

三，美國剛經歷川普煽動國會暴亂，川普支持者仍相信「選舉舞弊」和「勝利被偷走」的陰謀論，拜登和民主黨必須快速撥亂反正，清除這些陰謀論，而爭取民心的最佳辦法，莫過於迅速通過獲得79%選民支持的1.9兆元紓困案。