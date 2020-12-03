以色列暗殺行動 想鎖死拜登伊朗政策

伊朗 國防部最高階科學家27日遭不明人士暗殺，59歲的法克里薩德實際身分是國防部副部長，兼「國防創新及研究組織」主管，真正角色是領導伊朗核武研發的首席科學家。

他如何被暗殺？現在有不同版本，一說是現場有多名槍手圍攻，得逞後槍手安全逃離；但伊朗官方後來表示，現場沒有殺手，是使用電子設備從遠方遙控開機關槍暗殺。伊朗宿敵以色列 被國際媒體指稱與這樁謀殺脫不了干係。以色列目前以不承認、不否認的標準方式回應；伊朗已揚言將對以色列的「恐怖暗殺行動」展開報復。

暗殺伊朗核武專家的目的昭然若揭。其一，延緩伊朗核武發展進程；過去十年，已有五位伊朗核武科學家陸續被暗殺。法克里薩德比任何人更有能力主導核武發展，少了他的領導，即使其他人取代，對伊朗核武研發都是重大打擊。

其二，激化伊朗內部矛盾。總統羅哈尼任期即將在半年後結束，目前溫和派與激進派正權力鬥爭，伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼被美國 斬首，核武最高科學家法克里薩德被暗殺，勢必激化矛盾，讓伊朗溫和派失勢。

其三，讓美國更難與伊朗和解。環顧中東地區，伊朗既與以色列是死敵，又與遜尼派的波斯灣國家如沙烏地等是世仇，德黑蘭唯一還可打交道的是華盛頓。歐巴馬對以色列不假辭色，還與歐洲五國和伊朗達成核協議，拜登(Joseph Biden，前譯白登)上台，使德黑蘭與美國合作的情懷浮現，但刺殺發生後，伊朗必然更不信任美國。

美國事先是否知情，或提供暗殺協助，現在尚不知。但國際外交圈盛傳，以色列一直在慫恿川普政府下台前轟炸伊朗核設施，以重挫其核武發展計畫。川普總統大選前曾提出構想，但被國安幕僚們打消念頭，是否因此逼以色列情報局「摩薩德」決定以暗殺法克里薩德取代，外界還在猜測。

不過任期只剩下49天的川普，不會坐視拜登將他的中東外交成就，一筆抹煞。所以他盡一切可能，包括美軍29日晚在敘利亞與伊拉克邊境，再次以無人機炸死一名伊朗革命衛隊指揮官，目的都在鎖死拜登的伊朗與中東政策，不讓他重回伊朗核協議。這與近幾個月來，川普對中國政策加壓，有異曲同工之處。

拜登與其幕僚的當務之急，必須考慮三個問題。首先，伊朗會不會真的如其所宣稱，「在適當時機」對這次暗殺展開報復？或是僅止於國內宣傳而已？如果伊朗報復性攻擊以色列，可能引發美軍回應，將破壞拜登重回核協議，解除對伊朗經濟制裁的機會告吹；但如果伊朗不強硬報復，國內強硬派仇美呼聲更高，美國要重回核協議的難度也會增大。

蘇雷曼尼今年1月3日被殺時，伊朗也曾誓言要報復美國，最後雷聲大雨點小，僅止於象徵性攻擊美軍在伊拉克的營地，造成數十名美軍腦震盪。當然伊朗也可能經由所支持的真主黨，對以色列發動騷擾式攻擊，以挽回顏面。

其次，由國家主導在他國國境內執行暗殺行動，即使目的再怎麼崇高，特務和暗殺技術再如何先進，都有嚴重道德瑕疵。美國與以色列分別主導暗殺蘇雷曼尼、法克里薩德的行動，雖然振振有詞，大振國威，卻經不起道德檢驗與國際批評。

尤其拜登上任承諾要強調民主人權，如果對以色列從事「國家恐怖主義」不予譴責、不採取行動，不僅會讓伊朗和中國等批評「偽善」，也會讓全世界認為美國持雙重標準。

最後，重回核協議，不會讓一切回到從前。「紐約時報」專欄作家佛里曼建議拜登，要從2019年9月14日凌晨，伊朗發動20架無人機及精準導引的巡弋飛彈，對沙烏地阿拉伯最重要油田阿布蓋格發動攻擊，來理解現在中東情勢。

當時大家都對伊朗的軍事能力大為震驚，稱攻擊是中東的「珍珠港事件」，美國隨即增兵3000，並派出飛彈防禦系統駐紮沙烏地，以色列月前也與阿聯、巴林等國建交，與沙烏地安全合作升級。

川普後來開出重回核協議的條件，伊朗必須收斂擴張行徑，包括停止介入敘利亞與葉門內戰，不再以巡弋飛彈對付鄰國，只有伊朗願意談這些事，美國才願解除經濟制裁，重回核協議。這個看法已成為美國中東政策的主流，拜登想要藉簡單重返核協議，撥亂反正，已不太可能，就像拜登也回不去四年前的對中國政策，現在的中東已不是四年前拜登卸任副總統時的中東了。