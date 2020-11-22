川普到處放火 火頭愈多白登愈難收拾

川普 的選舉人票是232票，白登 是306票，對一般人來說，這是最明白不過的事，但川普卻不肯認輸，拒絕承認選舉結果，拒絕讓政權過渡，這是美國歷史上罕見的反傳統行為。自11月7日主要媒體宣布白登勝選至今超過兩周，川普兩周來的動向顯示，他確實有整體策略，可分三部分：設法推翻選舉結果、為新政府製造麻煩、以及經營下台後的影響力。

一，過去兩周，川普一直忙於推動法律戰，在賓州、密西根、威斯康辛、喬治亞和亞利桑納等關鍵州指控選舉舞弊訴訟，希望能靠司法力量推翻他敗選的結果。但兩周下來，法律戰漸打不下去，因為川營根本拿不出舞弊證據。

喬治亞州駁回訴訟的法官John Hannah是川普任命，他對川普的律師說，共和黨 是基於偏見，才提出重計選票訴訟。川營天天說選舉舞弊，散播陰謀論和假消息，藉此煽動支持者，但上法庭卻是兩回事，任何指控都須拿出證據，沒有證據只能撤訴或被法官駁回而敗訴。

川普20日邀請密西根州議員到白宮會晤。各媒體報導，川普打算向州議員施壓，希望密西根州參眾兩會共和黨領袖能達成兩個目標：一是推翻選務官員對白登勝選的確認；二是由州議會自行挑選選舉人(electors)，代替由選舉產生的選舉人。但川普的希望迅速落空，密州州議會共和黨領袖會後立即宣布，他們已拒絕川普要求。因為密州州法規定，州議會無權挑選選舉人，也無法推翻選民投票的結果。

川普法律戰節節敗退，已無出路，才作困獸之鬥，想違法另闢「州議會挑選選舉人」；但在密州根本行不通，在其他州一樣不可行。因為明顯屬違憲。如果這樣，選民投票選總統就毫無意義。川普不得不面對現實，即使嘴硬不認輸，但到1月20日不得不黯然離開白宮。

二，川普政府過去兩周推出多項政策，包括從伊拉克和阿富汗撤軍(1月15日前再撤2500人)、一度考慮轟炸伊朗(破壞白登可能恢復與伊朗的核武協議)、以及再次出手打擊中國科技公司(包括中國移動、中國電訊和海康威視)。

為什麼採取連串行動？CNN在18日引述白宮官員說法，川普目的是「到處放火」(to set many fires)，火頭愈多白登政府就愈難收拾。有分析說，川普這些行動是要兌現承諾，鞏固他的政績；但更重要的，川普預見白登政府可能推翻他的許多政策，所以到處放火、製造麻煩，使新政府不那麼容易清除他留下的影響。

財長米努勤19日宣布，將於12月31日起，終止一項紓困借貸計畫，財政部將停止給聯準會有關撥款，聯準會此後無法再給商業、各州和地方政府信貸。米努勤事後解釋，他的決定與政治無關，但經濟學家認為，美國正處於疫情危機中，商業和各州正需要借貸，米努勤根本無法解釋為何要在此時停止借貸計畫，唯一解釋是川普搞破壞，想為新政府製造麻煩。

三，專研川普自戀心態的臨床心理學家柏戈(Joseph Burgo)說，川普窮盡推翻選舉結果的各種方法後，就只能接受現實和下台；下台後，他將繼續堅持選舉被偷走的陰謀論，以維護他勝選的假象。事實上，過去兩周，川普已開始經營他下台後的影響力。

川普日後影響力主要來自把票投給他的7400餘萬人，他可以繼續利用推特與支持者連繫，也可成立一個新媒體或網上平台，以他四年來展現的煽動力，他要發動支持者集會和其他行動，應輕而易舉；例如，今年4月17日他發推文呼籲支持者集會，要求「解放」多個州，支持者立即響應，抗議「封城」。川普這次號召被視為全美從「居家避疫」變為「重啟經濟」的轉捩點。

川普對支持者的影響力，讓他可左右共和黨決策；如果共和黨明年繼續控制參院，勢必成為白登施政的最大阻力，而川普則是影響共和黨決策的最大力量。如果川普加入1月5日喬治亞州兩席參議員決選的助選，幫助共和黨贏得至少一席，共和黨將成參院多數(目前是50：48)，川普對共和黨影響力會大增；除非未來兩者切割，彼此漸行漸遠。

美國正經歷百年罕見的權力過渡期。川普不肯認輸，謀求推翻選舉結果難如願，最後可能拒絕交出權力。但到1月20日中午，他還是不得不離開白宮；他下台後，「川普之亂」不會就此終結，因為他的政治影響力繼續存在，可能成為白登政府最大阻力。