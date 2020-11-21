川營訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

喬治亞州19日完成重新人工計票，宣布白登 勝選無誤。亞利桑納、喬治亞和賓州等州的地方或聯邦法官，相繼駁回川普 律師團隊訴訟案。川普的律師朱利安尼19日出庭被法官斥責disgraceful(可恥、不光彩)，記者會的窘狀成了全球笑柄。川普卻依然發推文聲稱已大勝，川粉們更相信川營有秘密武器，大概指發動紅州的選舉人不按該州選舉結果，而把票都投給川普。這種有如違憲叛國的離奇想法，更像在自絕後路。

大選爭議迄今，很多川粉沉迷於「我相信」的現象，讓許多荒謬至極的謠言，連川普、朱利安尼都在轉傳或公開指為舞弊證據，說出來卻讓人啞然失笑，大歎政治蠱惑人心竟能如此神奇。

有統計指出，川營在各州有33件訴訟，迄今只贏一件，法官判決賓州遲到的選票不能計算。而該州早已分開遲到的選票，從未計入，這就讓川普宣稱「大勝利」了，卻絲毫未影響該州白登以8萬1000多票勝出。現在川普另一律師林伍德(Lin Wood)放言，川普最後會奪得400張選舉人票，不知是誆騙川粉或想忽悠誰？

CNN引述知情人士說法，指川普早告訴盟友自己輸了，現在拖延交接、連串選舉舞弊訴訟，目的是報復民主黨2016年以來不承認他勝選，啟動「通俄案」調查彈劾。另外，川普一直數落「瞌睡喬」不是對手，不料白登普選票竟贏他599萬多票，讓川普感到「恥辱，有情感創傷」，藉訴訟和干擾交接來療癒自己。

但川普現在做法正加速損害他的「品牌聲譽」；他拒絕接受敗選事實，成為美國 200多年來首位敗選不認輸的總統，對美國民主和選舉造成重大傷害。抗爭可能加深他留給美國民眾的惡感，為掙面子出一口氣，憑藉的卻是經不起檢驗的謠言。

川普還在推文說，今年郵寄選票有1億張，都投給白登了。對照全美近1.53億張選票，白登獲近8000萬票，川普獲7300多萬票，國外寄來1億張通訊選票之說不但侮辱數千萬用通訊投票的選民，靠數字推算就知是胡說，這到底是在考驗選民或川普的智商？

﻿﻿挺川普的網站說，美國29州、353個郡縣出現註册選民超出總人口數，這些共和黨主流派都不信的謠言，川粉間卻熱傳，還義憤填膺。

最有趣的謠言，朱利安尼19日記者會還指為重大發現，川普也推文指將有核爆級的宣布，大概是指14日起，許多挺川媒體盛傳，美陸軍特種部隊突襲德國法蘭克福Scytl數據公司，查抄一批或一部裝有Dominion投票軟體的電腦伺服器。這個軟體刪除川普的270萬張選票，把投給川普的票轉換給白登，是舞弊的最直接證據。

朱利安尼18日接受Fox News訪問說，美國28州的選舉數據居然被送到德國和西班牙，委託委內瑞拉製的Smartmatic公司軟體計票，這個軟體研發中國也介入，想把中共也拉進渾水中。主持人Lou Dobbs卻未質疑說法有何根據。

德州聯邦眾議員Louie Gohmert轉述這個謠言，但他說未經證實，卻引發更多人轉傳。川粉甚至說，這批伺服器是CIA管理，CIA明顯介入大選，美軍查抄伺服器後直接運華盛頓D.C.聯邦最高法院，還出動64架戰鬥機護航，在大西洋上空中加油，這是Deep State干預選舉的直接證據。

這類有如好萊塢情節影片的謠言，國會議員、朱利安尼、很多擁川普知識分子和極右網站都視為大事，川普似乎也信了，軍方和Scytl、美聯社卻早已否認這種事。很多人嘲諷，美國各州選舉怎會把計算選票的電腦放國外？美軍這麼大動靜，國際媒體怎可能不知？這種智商無下限的謠言，居然成舞弊有力證據。

真相在各種謠言干擾下，是非真假標準都模糊了。大家都因自己的政治正確抛棄真相，讓謠言、謊言為自己服務，這到底是愚民或是民主先進的美國？主流媒體質疑朱利安尼領導的律師團隊，正在搞殘川普。近7400萬票投川普的選民，願接受目前的情況嗎？民主黨如真有作弊，應揪出嚴厲法辦，兩黨主流卻少有人相信選舉有系統性舞弊的指控，美國更不能成為謠言大國。

美國疫情加重，單日逾18萬確診、1000多人病亡。川普仍是總統，卻已無心抗疫，沉迷於敗選翻盤，阻撓交接，可能耽擱未來抗疫。為了面子和意氣，他強拉民眾生命健康陪葬，個人私利如凌駕國家和人民之上，這四年縱有偉大政績，卻教人民如何懷念他？