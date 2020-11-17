川普留下疫情爛攤子 白登的挑戰艱鉅

美國 雙喜臨門，輝瑞和莫德納相繼宣布新冠疫苗有效率達90%、94.5%，激勵民眾抗疫希望。但川普 「看守總統」這兩個多月，美國疫情 爆炸性狂增，全美每日感染13日創下18.2萬人新高，累積感染人數已逾1120萬，病歿者近25萬，估計年底前再增7萬，甚至可能達40萬。疫情已成不折不扣爛攤子，川普抗疫失敗付出敗選代價，但迄今拒絕啟動政府交接，白登將接管疫情肆虐的「殘破」美國，各方面看抗疫都難立竿見影，明年夏季後民眾才可望漸回歸正常生活。

疫情為什麼變嚴重？一，專家半年前即預測，秋冬季病毒可能更活躍，對照歐洲各國和美國疫情再步上高峰，或許不能完全怪政府，民眾自覺防護意識不夠也有關係。二，美國大選民眾群集投票；選後各種集會，如抗議選舉舞弊等，都推高感染機會。三，川普政府數月來重心都擺在競選，放任病毒蔓延，篤信社會達爾文主義的優勝劣敗原則，淘汰抵抗力弱的群體，政府抗疫態度消極，譬如拒絕宣傳戴口罩、任性進行各種競選集會，美國成為病毒傳染的溫床。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所日前發表報告，發現美國新冠肺炎發生率和各州共和黨得票率呈正比關係；平均來看，共和黨主政的州近月感染數是民主黨主政州的三倍，而差別因素就在戴口罩。近日每日確診都逾10萬人，研判和選舉有很大關係。

這波新疫情扭轉春夏季紐約、加州等都會區最嚴重的形勢。這些民主黨主政區5月間確診率曾是共和黨主政區的三倍。川營曾嘲笑民主黨抗疫措施無效，事實是這些州和都會國際化、城市化程度比較高，人群密集，自然成疫情重災區。但大選前兩個月起，各紅州病毒快速蔓延，這些地方的民眾拒戴口罩，照樣上教堂、酒吧，造成傳染新高峰。

而近日紐約、加州等地疫情再升高，美國地圖感染熱點以紅色標示，如今美國地圖一片紅。美國疫情爆發迄今，病毒、防疫始終和政治扭打在一起，抗疫不是對抗病毒，而成兩黨角力。「強制戴口罩」和「關閉政策」成兩大爭議焦點。

川普迎合保守派，把戴口罩視為干涉自由，是軟弱、非男子氣概的象徵，反科學、反專業；他宣稱疫情會消失，鼓吹吃抗瘧疾藥奎寧、注射漂白劑等荒謬說法，和民主黨州長及國家過敏和傳染病研究院院長佛奇打擂台，抗疫高度政治化。

選前很多分析認為，抗疫失敗會成川普連任的最致命傷害。但如今看大選結果，抗疫對川普敗選有影響，卻不是致命性。川普全美普選票僅以3.3%得票率輸給白登，並未遭到雪崩式慘敗，說明近半數美國選民沒把疫情嚴重或抗疫慘敗歸咎川普；反過來看，如非疫情嚴重、干擾經濟，川普可能以壓倒性多數狂勝白登。

川普留給白登的最大爛攤子，除了各種爭議性政策短期內難「撥亂反正」，疫情是最迫切的殘局。首先，今冬疫情可能比夏季嚴重，白登明年1月20日就職，看來要接管一個「殘敗」的美國，難仿效東亞國家宣布全民強制戴口罩令。因為共和黨各州和川粉必然拒絕，與其宣布給川營一根大棒打自己，不如採勸導宣傳，讓各州自行決定口罩令，使疫情繼續蔓延。

二，川普指控白登上台美國將封閉六星期，讓經濟徹底完蛋。即使專家說，如效仿中國封城，確實較易抑制病毒蔓延，美國卻做不到。預料白登政府只能在諸如強化篩檢、追蹤病患等使力，關閉或局部封城不太可能實施。

三，兩黨合作加大聯邦紓困計畫，提振經濟迫在眉睫。共和黨如續主導國會參院，紓困規模是3兆元或少一些，視兩黨協商而定。以共和黨領袖麥康諾和白登交情，讓人相對樂觀。

四，寄望疫苗明年春天後擴大注射。專家預測，川普看守這兩個多月，中西部紅州可能成「新冠地獄」；白登的顧問也說，未來三至四個月，美國情況將像新冠地獄。川普留下一個被疫情蹂躪的美國，白登政府會很頭疼，更多美國人會成受害者。

如今大選勝敗已分，川普卻續擺爛拒承認敗選，拒啟動政府交接，未憐憫百姓生命和健康遭受威脅。政府能讓人民看到希望很重要，兩家大公司先後宣布疫苗研發成功，讓人振奮。此刻川普須捐棄私利，臨去留給美國人一個好印象，如再任性讓官僚主義和個人利益凌駕民眾利益，川普將成歷史上最差的總統之一。