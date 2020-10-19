美將關閉孔子學院 中國網民為何叫好

國務卿龐培歐15日宣布，面對中國 竭力在美國 的課堂上發揮影響力，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，年底前必須關閉孔子學院或孔子教室。這是國務院繼8月中旬認定孔子學院必須登記為外國使節團、加強管理後，採取進一步強硬措施。中國外交部除斥責美國「抺黑」孔子學院，要求「立即糾正錯誤」外，也揚言反制。然而中國網民卻一片叫好聲，稱與其花巨資教美國人學漢語，還遭人嫌棄，不如把錢用到中國偏遠農村，讓貧困孩子學好漢語。

龐培歐與教育部長狄弗斯本月曾聯名致函各學校行政部門，提醒密切觀察中國對美國校園言論自由的干預行動，捍衛學術自由，認為孔子學院讓中國政府得以在美國校園占有一席之地，無法接受，除了大學必須關閉孔子學院，幼稚園到高中(K-12)也要關閉學中文的孔子教室，且中方孔子學院工作人員不能再透過簽證進入美國校園。

美國關閉孔子學院基於三大理由：一，孔子學院是中國大外宣工具，旨在給美國年輕人洗腦；二，中國從未基於對等原則，允許美國和其他國家到中國開辦類似機構；三，中國利用向美國派遣中文教師的機會，派來間諜，威脅美國國家安全。

中國外交部的反駁理由，包括：一，孔子學院是幫助美國人學中文、了解中國，不是大外宣。但所謂「幫助」是否存在引導、誤導甚至洗腦，卻給不出讓外人信服的解釋。

二，美國孔子學院都是美方機構自願向中方申請而設。言下之意，美方向中國政府申請設立孔子學院，美國政府就必須同意，否則就是「干擾交流」，但如反問北京，中國若有人向美國政府申請設立類似機構，北京會批准和「不干擾」嗎？

三，中方指孔子學院和孔子教室運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規範。但這是自欺欺人，這些項目經費來源和運作從來不透明，項目人員概由中方選派考核，教材也由中方提供，中國難道也允許外國政府去中國這樣做？

從北京外交部反應自相矛盾，不難理解中國網民為何對美國關閉孔子學院和孔子教室發出一片叫好之聲。大陸網民說：「關了是美國的損失！讓他們繼續落後吧。」這樣反諷式回應，點出中國在美國和其他國家開辦500餘所孔子學院和孔子教室的真正目的。

孔子學院名稱本身就具欺騙性，跟孔子毫無關係，中共過去批孔，「砸爛孔家店」，現在卻要借用孔子之名，傳播中共當局對中國歷史、政治和文化的各種說詞，不乏竄改史實的內容，西方批評是是「銳實力」的輸出和統戰，只不過輸出方式經包裝，課程也經過中方審查。

儘管中共官方一直否認，但大陸學術界人士從不否認孔子學院最終目的，是通過大外宣「洗腦」，培養出具備中國思維的西方精英，只不過這種由國家出面、以舉國體制的方式太張揚，容易引起警惕甚至反感。

中國有名網紅叫李子柒，她的視頻是做飯、蓋房子等，不僅美食、布景很有中國藝術感，她也十項全能、樣樣精通，滿足外國人對中國文化的好奇感，引起人們討論「李子柒的美、東方韻味和中國人勤奮」，對中國文化嚮往。這就是高明的文化輸出包裝。

大陸網民對美國關閉孔子學院回應說，「如果全美關了孔子學院，是不是又省了好多教學經費？」中共當局到國外開辦孔子學院花費民脂民膏，但對花費卻從不讓國內老百姓知道，也不接受外國政府監督。

按照孔子學院和孔子教室運作方式，在美國創辦一所孔子學院，首先需要建設費用50萬美元 構建學校，然後每一個孔子課堂需6萬美元建設費用。而在初步建設完成後，還需5到10萬美元啟動資金運營。當美國學生想前往了解中國文化時，中國提供免費教材，承包教職員的工資、福利，志願者食宿和交通費，每所學院每年估計至少需20萬美元，中國對海外孔子學院的投入高達數十億美元。

但在此同時，大陸偏遠鄉村卻有數千萬兒童得不到足夠受教育機會，還有很多財政拮据地區缺乏教育資源和師資。中共當局一直無法解釋，當自己國家尚需要大量資本投入，來保證知識普及和文化培養時，為何還向比中國發達富裕的外國，送上免費教育資源？為何不把這些錢用在扶持國內貧困失學地區的學校和教師，讓更多人走出山區，改變人生軌跡？