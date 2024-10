本周民調整理包／封關民調打平 賀錦麗、川普搶未定選民

紐約時報與謝納學院25日公布選前封關民調顯示,民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普支持度48%平手。(美聯社)

離總統大選倒數10天,已有數十州3000多萬選民提早投票,賀錦麗 在接受CNN提問後,雖被部分民主黨 人認定選情告急,卻有眾星雲集如碧昂絲等人為她站台;川普 在麥當勞當了一日打工人後,馬斯克也不顧司法部警告,持續宣布抽百萬活動得主。隨著紐約時報發布選前最後民調 ,兩黨紛紛祭出奇招盼搶下未決選民。「世界新聞網」為讀者整理本周各項民調結果和分析報導,掌握最新選情趨勢。

十餘個州已開始提前投票,有3079萬選民已經投票。圖為威斯康辛州密爾瓦基居民在投票所排隊等候提前投票。(路透)

紐時封關民調➜賀錦麗與川普支持度48%平手

紐約時報與謝納學院(Siena College)25日公布選前封關民調顯示,民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普支持度48%平手。調查顯示,大約9%受訪選民已完成投票,在完成投票的選民裡,59%投給賀錦麗,40%投給川普。more...

WSJ民調➜選情有利川普 47%支持川普,45%支持賀錦麗

華爾街日報本月19日到22日對全美1500名登記選民所做的全國民調顯示,最新民調顯示,47%的受訪者支持川普,而45%的受訪者支持賀錦麗;川普的兩個百分點領先幅度,與WSJ涵蓋兩大政黨、第三黨及獨立候選人的8月民調領先幅度相當,但都落在誤差範圍內。more...

流行樂天后碧昂絲在休士頓現身力挺賀錦麗。(路透)

路透民調➜選情膠著 賀錦麗46%穩定領先川普43%

最新民調顯示,民主黨總統候選人、副總統賀錦麗支持度46%,領先共和黨對手、前總統川普3個百分點。民調還發現,選民被問及新總統上任前100天內該重視的議題時,35%人認為應優先處理移民問題,11%人提到收入不平等,10%人則指醫療保健和稅收。more...

經濟學人➜川普當選機率54% 經濟學人預測川普勝選

最新預測顯示,共和黨總統候選人川普再度入主白宮的機率為54%,超越民主黨對手賀錦麗的45%,是該模型8月以來首次預測川普勝選。據統計模型,川普再度入主白宮的機率於過去一周期間上升6個百分點。more...

馬斯克不顧司法部觸法警告,繼續送出百萬獎賞,「美國政治行動委員會」在X宣布,24日的100萬元獎勵得主來自密西根州。 (美聯社)

預測市場➜下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

在加密貨幣預測市場平台Polymarket,川普的勝率飆升至63%,遠勝賀錦麗的37%。其他預測市場如Kalshi和PredictIt,也呈現川普當選機率較高的結果。more...

華郵民調➜賀錦麗與川普 7大決戰州勢均力敵

華盛頓郵報與喬治梅森大學(George Mason University)沙爾政策與政府學院(Schar School of Policy and Government)最新公布的七大決戰州聯合民調顯示,民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普旗鼓相當,川普在亞利桑納州表現最強,賀錦麗在喬治亞州最被看好。more...

賀錦麗選情吃緊,她的盟友忙著向勞工選民催票。圖為賀錦麗在賓州匹茲堡出席工會的造勢活動。(路透)

紐時民調➜決戰搖擺州 內華達 賀錦麗恐失部分男性選票

民調顯示,總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)與川普(Donald Trump)在內華達州打成平手,分上屆投給拜登的男性選民表示今年不投票,恐成為賀錦麗要在此為民主黨拿下連任的一個變數。more...

WSJ評析➜選情緊繃讓民主黨愈來愈焦慮 憂失藍牆州恐重演2016

華爾街日報23日報導,民主黨候選人賀錦麗無法取得大幅領先,讓民主黨陣營愈來愈焦慮,尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口,更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。more...

前總統川普20日到賓州一家麥當勞動手炸薯條,並遞出一份炸好的薯條。(美聯社)

紐時評析➜工會盟友催票無用?賀錦麗恐難搶藍領票

紐約時報24日報導,選舉進入倒數,時間緊迫之下,民主黨總統候選人賀錦麗的工會盟友連忙向勞工階級選民催票;工會與相關組織評估,勞工階級白人雖是民主黨民調表現最差的人口族群,仍有機會透過地面拉票部隊爭取突破,只不過到目前為止進展頗為緩慢。more...

WSJ評析➜川普若回鍋 美關稅率可能達1930年代以來最高水準

WSJ長文報導,若前總統川普回鍋,美國進口商品關稅稅率可能達自1930年以來最高水準,短期內美國部分物價將上漲,企業及個人為適應進口品漲價,可能影響經濟成長。但長期要看其他國家是否報復,以及川普願在多大程度上進行談判。結果可能演變為全球貿易戰。more...