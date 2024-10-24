WSJ：選情緊繃讓民主黨愈來愈焦慮 憂失藍牆州恐重演2016

民主黨候選人賀錦麗無法取得大幅領先，讓民主黨陣營愈來愈焦慮，尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口，更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。（美聯社）

總統大選選情膠著，華爾街日報(WSJ)23日報導，民主黨 候選人賀錦麗 無法取得大幅領先，讓民主黨陣營愈來愈焦慮，尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口，更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。

賀錦麗從披掛上陣之初就說，面對前總統川普 時，自己是處於劣勢的一方(underdog)。報導分析，賀錦麗的說法是催票老招，但距離選舉日只剩最後兩周，某些幕僚與盟友則害怕賀錦麗可能一語成讖。

賀錦麗盟友與幕僚受訪時說，賀錦麗沒能在身為民主黨重要票倉的幾個選民族群鞏固支持，令競選團隊相當不安。雖然賀錦麗有婦女選民的強大支持，男性選民卻反應冷淡，非洲裔男性與白人勞工階級男性都一樣。賀錦麗也沒能獲得密西根州阿拉伯裔選民青睞，因為阿拉伯裔民眾對於拜登政府處理中東衝突的手段深感挫折。

與賀錦麗競選團隊有關係的一名民主黨消息人士說：「三周以前，大家的看法還比較樂觀。」

某些民主黨人士說，2016年大選的記憶如今紛紛浮現，不少倡議人士現正設法避免歷史重演，當時信心滿滿的民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，最後輸給了川普。

報導指出，賀錦麗競選團隊顧問說，對於面臨哪些挑戰心知肚明。競選團隊總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)最近在電話會議上對工作人員說：「這次選舉並不會是我們一覺醒來看到陽光燦爛，烏雲散去，支持度贏了5%的那種狀況。選情真的不是那樣，而是非常緊繃，我們必須持續衝刺。」

報導指出，珍迪隆對工作人員表示，內部數據顯示賀錦麗目前領先，仍將繼續保持領先，「但這是一場虎口脫險的僥倖成功，我們要全力以付才行」。

雖然兩邊旗鼓相當，但賀錦麗選舉幕僚說，民主黨選舉組織架構較有優勢，能夠發揮實際催票的效果，例如挨家挨戶敲門拜票、數據搜集以及鎖定某些族群以數百萬元手筆大做廣告等。

賀錦麗競選團隊設法鞏固密西根州、賓州與威斯康辛州的「藍牆」三州，因為守住「藍牆」才有機會入主白宮，因此賀錦麗近來頻頻在這三州舉辦造勢活動。多項民調顯示，賀錦麗與川普在「藍牆」支持度平手，但從10月1日以來，川普支持度略微上升1%到2%之間，在統計誤差範圍之內。