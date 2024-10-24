我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

WSJ：選情緊繃讓民主黨愈來愈焦慮 憂失藍牆州恐重演2016

記者顏伶如／綜合報導
民主黨候選人賀錦麗無法取得大幅領先，讓民主黨陣營愈來愈焦慮，尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口，更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。（美聯社）
民主黨候選人賀錦麗無法取得大幅領先，讓民主黨陣營愈來愈焦慮，尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口，更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。（美聯社）

總統大選選情膠著，華爾街日報(WSJ)23日報導，民主黨候選人賀錦麗無法取得大幅領先，讓民主黨陣營愈來愈焦慮，尤其是「藍牆」(blue wall)幾州可能出現破口，更讓民主黨員擔心2016年慘敗的前例恐將再次上演。

賀錦麗從披掛上陣之初就說，面對前總統川普時，自己是處於劣勢的一方(underdog)。報導分析，賀錦麗的說法是催票老招，但距離選舉日只剩最後兩周，某些幕僚與盟友則害怕賀錦麗可能一語成讖。

賀錦麗盟友與幕僚受訪時說，賀錦麗沒能在身為民主黨重要票倉的幾個選民族群鞏固支持，令競選團隊相當不安。雖然賀錦麗有婦女選民的強大支持，男性選民卻反應冷淡，非洲裔男性與白人勞工階級男性都一樣。賀錦麗也沒能獲得密西根州阿拉伯裔選民青睞，因為阿拉伯裔民眾對於拜登政府處理中東衝突的手段深感挫折。

與賀錦麗競選團隊有關係的一名民主黨消息人士說：「三周以前，大家的看法還比較樂觀。」

某些民主黨人士說，2016年大選的記憶如今紛紛浮現，不少倡議人士現正設法避免歷史重演，當時信心滿滿的民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，最後輸給了川普。

報導指出，賀錦麗競選團隊顧問說，對於面臨哪些挑戰心知肚明。競選團隊總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)最近在電話會議上對工作人員說：「這次選舉並不會是我們一覺醒來看到陽光燦爛，烏雲散去，支持度贏了5%的那種狀況。選情真的不是那樣，而是非常緊繃，我們必須持續衝刺。」

報導指出，珍迪隆對工作人員表示，內部數據顯示賀錦麗目前領先，仍將繼續保持領先，「但這是一場虎口脫險的僥倖成功，我們要全力以付才行」。

雖然兩邊旗鼓相當，但賀錦麗選舉幕僚說，民主黨選舉組織架構較有優勢，能夠發揮實際催票的效果，例如挨家挨戶敲門拜票、數據搜集以及鎖定某些族群以數百萬元手筆大做廣告等。

賀錦麗競選團隊設法鞏固密西根州、賓州與威斯康辛州的「藍牆」三州，因為守住「藍牆」才有機會入主白宮，因此賀錦麗近來頻頻在這三州舉辦造勢活動。多項民調顯示，賀錦麗與川普在「藍牆」支持度平手，但從10月1日以來，川普支持度略微上升1%到2%之間，在統計誤差範圍之內。

選舉進入倒數，幕僚希望擴大賀錦麗在婦女票方面的強項，進一步爭取關心墮胎權的白人婦女支持。

賀錦麗的選情陷入膠著，民調也未見突圍，令民主黨的支持者很焦慮。圖為賀錦麗在賓州與...
賀錦麗的選情陷入膠著，民調也未見突圍，令民主黨的支持者很焦慮。圖為賀錦麗在賓州與支持者自拍。（美聯社）

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 民主黨 川普

上一則

川普重演2020搶宣布當選？賀錦麗陣營備好法律行動接招

下一則

23名經濟諾獎得主挺賀錦麗 批川普政策「將讓物價漲赤字增」

延伸閱讀

賀錦麗華裔助選團副主席：重啟「中國行動」恐成新排華法

賀錦麗華裔助選團副主席：重啟「中國行動」恐成新排華法
川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力

川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
川普控英工黨暗助賀錦麗 施凱爾低調回應「外國介選」

川普控英工黨暗助賀錦麗 施凱爾低調回應「外國介選」

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝