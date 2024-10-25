紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手

紐約時報與謝納學院(Siena College)25日公布選前封關民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗（右）與共和黨總統候選人川普（左）支持度48%平手。（路透）

紐約時報與謝納學院(Siena College)25日公布選前封關民調 顯示，民主黨總統候選人賀錦麗 與共和黨總統候選人川普 支持度48%平手。調查顯示，大約9%受訪選民已完成投票，在完成投票的選民裡，59%投給賀錦麗，40%投給川普。

這項調查是在10月20日至23日之間進行，針對全國抽樣選出2516名選民完成調查。紐約時報25日報導，過去三個月堪稱美國政治史上最多波折的期間，除了備受矚目的電視辯論之外，川普兩度面臨暗殺，兩黨在七大決戰州舉辦數十場造勢活動，競選廣告開銷則以百萬元計數，卻一直沒能讓激烈選情明顯分出勝負。

不過，在可能參加今年大選投票的選民裡，10月以來賀錦麗民調支持度一路走下坡。賀錦麗10月初在紐約時報全國民調支持度有49%，領先川普的46%

紐約時報分析，今年總統大選鹿死誰手將由七個決戰州決定，包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州。兩黨都在七個決戰州投入大量時間與資源，但到現在賀錦麗與川普依然旗鼓相當。

最後衝刺時刻的致勝關鍵為何？紐約時報封關民調顯示，對川普來說是移民議題。調查顯示，15%受訪選民說移民問題是這次投票的首要考量，上一次調查則有12%選民說移民問題是第一考量。

川普緊抓拜登政府移民問題表現不佳的痛腳猛攻賀錦麗，並在選舉演說及電視廣告裡承諾當選之後將推出「美國史上最大規模的遣返」。紐時民調顯示，被問到較信任哪位候選人處理移民問題時，川普支持度比賀錦麗多了11%。

報導指出，民調結果顯示賀錦麗選情也有希望，在經濟問題處理能力方面，賀錦麗看好度微幅超越川普，許多選民將經濟問題列為今年投票的最重要考量。在上個月的民調裡，川普處理經濟問題的看好度比賀錦麗領先13%，但在這次民調則縮小到只差6%。

保護墮胎權方面，賀錦麗看好度在這次民調裡比川普多了16%。墮胎權是賀錦麗的競選主軸，希望透過主打墮胎權鞏固婦女票。

在這次民調裡，大約15%受訪選民說，還沒有完全決定要投票給誰。在游離選民當中，有42%民眾傾向支持賀錦麗，32%傾向川普。相較之下，兩周前在游離選民裡，傾向支持川普的民眾有36%，傾向支持賀錦麗則為35%。

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